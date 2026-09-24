दुर्गापूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, एकमुश्त मिलेगा 8 साल का महंगाई भत्ता
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. 2008 से 2015 तक का महंगाई भत्ता एकमुश्त मिलेगा.
Published : September 24, 2026 at 9:14 AM IST
कोलकाता: नबन्ना ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने 2008 से 2015 के बीच का बकाया महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला किया है.
इस बारे में बुधवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑडिट ब्रांच ने एक नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें कहा गया है कि तय समय का बकाया डीए एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा.
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?
नोटिफिकेशन में साफ़ किया गया है कि 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसंबर, 2015 तक के समय का बकाया डीए (DA) जो 100फीसदी न्यूट्रलाइजेशन या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर कैलकुलेट किया गया है. इसे एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा.
इससे पहले मार्च 2026 में जारी दो नोटिफिकेशन में 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2019 तक के समय के बकाया डीए के पेमेंट के बारे में बताया गया था. बकाया डीए का यह नया पेमेंट उन पहले के नोटिफ़िकेशन के हिसाब से किया जाएगा.
पैसे कैसे मिलेंगे?
कर्मचारी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के सरकारी कर्मचारियों का बकाया डीए सीधे उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा किया जाएगा. इसके उलट, ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों का बकाया डीए सीधे उनके बैंक अकाउंट में कैश में दिया जाएगा.
हालांकि रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'जिस कर्मचारी का फाइनल जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) सेटलमेंट बाकी है-मतलब उनके रिटायरमेंट में तीन महीने या उससे कम समय बचा है-उसका बकाया डीए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा. इसे किसी भी हालत में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा.'
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा बकाया पैसे निकालने के लिए एक खास समय सीमा तय की है. निर्देश में कहा गया है कि बकाया महंगाई भत्ता (DA) की रकम 31 मार्च, 2028 से पहले एडवांस या फाइनल सेटलमेंट के तौर पर नहीं निकाली जा सकती.
हालांकि, यह नियम उस तारीख से पहले किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट, मौत या इस्तीफे की स्थिति में लागू नहीं होगा. इसके अलावा, जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) निकालने से जुड़ी मौजूदा पाबंदियों को बदला गया है और 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है.
सावधानी बरतने के निर्देश
ड्रॉइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को फंड देने से पहले सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें यह पक्का करना होगा कि बकाया महंगाई भत्ता (DA) का कैलकुलेशन सर्विस और पे रिकॉर्ड से सही तरह से मेल खाता हो. इनकम टैक्स के बारे में भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
ड्रॉइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर को पेमेंट करने से पहले मौजूदा नियमों के अनुसार इनकम टैक्स काटना होगा. इसके अलावा अगर 2016 और 2019 के बीच के समय के बकाया महंगाई भत्ता (DA) से इनकम टैक्स नहीं काटा गया था, तो मौजूदा बकाया पेमेंट करने से पहले उस टैक्स देनदारी को एडजस्ट या रिकवर किया जाना चाहिए.
सरकारी निर्देश में यह भी बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को क्लर्क या कैलकुलेशन की गलती की वजह से उनके हक से ज़्यादा रकम मिलती है, तो नियमों के हिसाब से ज़्यादा रकम उनसे वसूल की जाएगी या एडजस्ट की जाएगी.
पैसे बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) पोर्टल में जरूरी टेक्निकल बदलाव किए जा रहे हैं. नबन्ना ने कहा है कि इस मामले के बारे में डिटेल में गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएगी.