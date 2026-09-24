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दुर्गापूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, एकमुश्त मिलेगा 8 साल का महंगाई भत्ता

दुर्गापूजा से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा ( IANS )

कोलकाता: नबन्ना ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने 2008 से 2015 के बीच का बकाया महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला किया है. इस बारे में बुधवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑडिट ब्रांच ने एक नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें कहा गया है कि तय समय का बकाया डीए एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा. नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? नोटिफिकेशन में साफ़ किया गया है कि 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसंबर, 2015 तक के समय का बकाया डीए (DA) जो 100फीसदी न्यूट्रलाइजेशन या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर कैलकुलेट किया गया है. इसे एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा. इससे पहले मार्च 2026 में जारी दो नोटिफिकेशन में 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2019 तक के समय के बकाया डीए के पेमेंट के बारे में बताया गया था. बकाया डीए का यह नया पेमेंट उन पहले के नोटिफ़िकेशन के हिसाब से किया जाएगा. पैसे कैसे मिलेंगे? कर्मचारी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के सरकारी कर्मचारियों का बकाया डीए सीधे उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा किया जाएगा. इसके उलट, ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों का बकाया डीए सीधे उनके बैंक अकाउंट में कैश में दिया जाएगा. हालांकि रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'जिस कर्मचारी का फाइनल जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) सेटलमेंट बाकी है-मतलब उनके रिटायरमेंट में तीन महीने या उससे कम समय बचा है-उसका बकाया डीए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा. इसे किसी भी हालत में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा.'