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NHAI और NHIDCL को सौंपी गईं PWD की सात सड़कें, बंगाल सरकार ने दी मंजूरी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई बीजेपी सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सात खास नेशनल हाईवे के हिस्सों को केंद्र सरकार को सौंपने के फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इन राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) को सौंपी जा रही है. यह घोषणा शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के जरिये औपचारिक रूप से की गई.

शनिवार को मुख्य सचिव के ऑफिस से जारी प्रेस नोट में कहा गया, "औपचारिक हस्तांतरण न होने की वजह से हाईवे के इन हिस्सों पर विकास का काम रुका हुआ था. आज की मंजूरी के साथ, केंद्रीय एजेंसियां ​​बिना किसी देरी के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकती हैं."

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पदभार संभालने के बाद हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में ही साफ कर दिया था कि सीमा सुरक्षा और देश के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उसी मीटिंग में, सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए अगले 45 दिनों में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जरूरी जमीन देने का फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने अब देश के हितों को ध्यान में रखते हुए रुके हुए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर करने का एक बड़ा फैसला लिया है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, लंबे समय से चली आ रही इस बाधा के आखिरकार सुलझने के साथ, सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा विकास अब तेजी पकड़ने वाला है.

नबान्न (राज्य सचिवालय) से जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन सड़कों के हस्तांतरण के लिए बार-बार अनुरोध किया था. इन अनुरोधों के बावजूद, पिछले प्रशासन के तहत लगभग एक साल तक यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लटका रहा. औपचारिक ट्रांसफर न होने के कारण, इन सात महत्वपूर्ण सड़कों पर विकास का काम रुक गया था. आखिरकार, शनिवार को राज्य सरकार से मिली मंजूरी के बाद, केंद्रीय एजेंसियां ​​अब बिना किसी और देरी के इन सड़कों के विस्तार और विकास का काम शुरू कर सकती हैं.

मुख्य सचिव के निर्देश में एक विस्तृत रूपरेखा दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन सी सड़कें किस एजेंसी को सौंपी जा रही हैं. पता चला है कि कुल सात सड़कों में से तीन NHAI के अधिकार क्षेत्र में आएंगी, जबकि चार NHIDCL के तहत आएंगी. NHAI को सौंपी जा रही सड़कों में सबसे अहम 329.6 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 312 है, जो जंगीपुर से उमरपुर, कृष्णानगर, बोंगांव और बशीरहाट होते हुए घोजाडांगा तक फैला हुआ है.

इसके अलावा, नेशनल हाईवे 31 (बिहार-बंगाल बॉर्डर से गाजोल (Gazole) तक का पूरा हिस्सा) और नेशनल हाईवे 33 (बिहार-बंगाल बॉर्डर से फरक्का तक) NHAI को सौंप दिया गया है.