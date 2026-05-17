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NHAI और NHIDCL को सौंपी गईं PWD की सात सड़कें, बंगाल सरकार ने दी मंजूरी

बंगाल सरकार का कहना है कि इस मंजूरी के बाद NHAI और NHIDCL ​​बिना किसी देरी के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकती हैं.

West Bengal Govt approves transfer of seven national highway stretches to NHAI and NHIDCL
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (File Photo/ PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 3:00 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई बीजेपी सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सात खास नेशनल हाईवे के हिस्सों को केंद्र सरकार को सौंपने के फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इन राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) को सौंपी जा रही है. यह घोषणा शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के जरिये औपचारिक रूप से की गई.

शनिवार को मुख्य सचिव के ऑफिस से जारी प्रेस नोट में कहा गया, "औपचारिक हस्तांतरण न होने की वजह से हाईवे के इन हिस्सों पर विकास का काम रुका हुआ था. आज की मंजूरी के साथ, केंद्रीय एजेंसियां ​​बिना किसी देरी के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकती हैं."

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पदभार संभालने के बाद हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में ही साफ कर दिया था कि सीमा सुरक्षा और देश के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उसी मीटिंग में, सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए अगले 45 दिनों में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जरूरी जमीन देने का फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने अब देश के हितों को ध्यान में रखते हुए रुके हुए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर करने का एक बड़ा फैसला लिया है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, लंबे समय से चली आ रही इस बाधा के आखिरकार सुलझने के साथ, सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा विकास अब तेजी पकड़ने वाला है.

नबान्न (राज्य सचिवालय) से जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन सड़कों के हस्तांतरण के लिए बार-बार अनुरोध किया था. इन अनुरोधों के बावजूद, पिछले प्रशासन के तहत लगभग एक साल तक यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लटका रहा. औपचारिक ट्रांसफर न होने के कारण, इन सात महत्वपूर्ण सड़कों पर विकास का काम रुक गया था. आखिरकार, शनिवार को राज्य सरकार से मिली मंजूरी के बाद, केंद्रीय एजेंसियां ​​अब बिना किसी और देरी के इन सड़कों के विस्तार और विकास का काम शुरू कर सकती हैं.

मुख्य सचिव के निर्देश में एक विस्तृत रूपरेखा दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन सी सड़कें किस एजेंसी को सौंपी जा रही हैं. पता चला है कि कुल सात सड़कों में से तीन NHAI के अधिकार क्षेत्र में आएंगी, जबकि चार NHIDCL के तहत आएंगी. NHAI को सौंपी जा रही सड़कों में सबसे अहम 329.6 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 312 है, जो जंगीपुर से उमरपुर, कृष्णानगर, बोंगांव और बशीरहाट होते हुए घोजाडांगा तक फैला हुआ है.

इसके अलावा, नेशनल हाईवे 31 (बिहार-बंगाल बॉर्डर से गाजोल (Gazole) तक का पूरा हिस्सा) और नेशनल हाईवे 33 (बिहार-बंगाल बॉर्डर से फरक्का तक) NHAI को सौंप दिया गया है.

दूसरी तरफ, उत्तर बंगाल, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए, चार खास सड़कों की जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई है. इनमें नए नेशनल हाईवे 10 का 66 किलोमीटर का हिस्सा (सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट—कोरोनेशन ब्रिज—कलिम्पोंग से बंगाल-सिक्किम बॉर्डर तक फैला हुआ) शामिल है.

इसमें नया नेशनल हाईवे 317A (हासीमारा/जयगांव से भारत-भूटान बॉर्डर तक) भी शामिल है. नया नेशनल हाईवे 717 (बारादिघी-मयनागुड़ी-चंगराबांधा से भारत-बांग्लादेश सीमा तक).

इसके अलावा, NHIDCL को राष्ट्रीय राजमार्ग 110 - पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 55 - (सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़, कुर्सियांग और दार्जिलिंग को जोड़ने वाला) के पूरे हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इंटरनेशनल ट्रेड और पर्यटन को होगा फायदा
विशेषज्ञों के मुताबिक, राज्य सरकार के इस फैसले से बहुत फायदा होगा - न सिर्फ कनेक्टिविटी के मामले में बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और पर्यटन के लिए भी. इन सात सड़कों पर काम पूरा होने के बाद, सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी. इसके अलावा, नेशनल हाईवे नेटवर्क और दार्जिलिंग हिल्स, डुआर्स (Dooars) इलाके और पूरे उत्तर बंगाल के बीच एक आसान जुड़ाव बन जाएगा.

बिहार-बंगाल कॉरिडोर, जो मालदा और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरता है, में बड़े पैमाने पर सुधार होने वाला है. साथ ही, मुर्शिदाबाद और नदिया से लेकर उत्तर 24 परगना जिले में घोजाडांगा में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर तक फैले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार होगा.

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