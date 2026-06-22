पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 20 प्रतिशत बढ़ा DA, नई दर 1 अक्टूबर से लागू होगी
शुभेंदु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 फीसदी डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण में घोषणा की.
Published : June 22, 2026 at 1:55 PM IST
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को महंगाई भत्ते (DA) में 20 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस घोषणा के साथ ही राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और वेतनभोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी.
यह घोषणा राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को राज्य का बजट पेश करते समय की. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि, पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार का मिशन राज्य की शान को वापस लाना है. साथ ही विकसित भारत के हिस्से के तौर पर विकसित बंगाल का निर्माण करना है.
#WATCH | Kolkata | West Bengal Finance Minister Swapan Dasgupta today presented the newly elected BJP government's first Budget for FY 2026-27 in the Assembly. pic.twitter.com/nHHisdrNBk— ANI (@ANI) June 22, 2026
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि, भाजपा सरकार को विरासत में 8.15 लाख करोड़ रुपये कर्ज मिला है. भाजपा सरकार मौजूदा सामाजिक कल्याण योजना को जारी रखेगी. इस नए बदलाव के साथ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता (डीए) बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. ये नई दर 1 अक्टूबर से लागू होगी.
डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा की पश्चिम बंगाल सरकार के पहले बजट में की गई है, जो राज्य में तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन को खत्म करने के बाद पार्टी द्वारा उठाया गया एक अहम नीति वाला कदम है.
#WATCH | Kolkata: On West Bengal budget, TMC MP Saugata Roy says, “The govt promised to pay DA (Dearness Allowance) as per the Central rate, but it has only been increased by 22%. There is still a difference of 22%. Hence, the promise was not fulfilled. Other proposals will take… pic.twitter.com/nS8A733OCx— ANI (@ANI) June 22, 2026
नई घोषणा का मतलब है कि कर्मचारियों को मौजूदा रेट के अलावा उनकी मूल वेतन का 20 फीसदी और डीए के तौर पर मिलेगा. 20 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी हाल के सालों में पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है. इस कदम से कर्मचारियों की कमाई में सुधार, घरेलू खपत बढ़ने और महंगाई के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है.
#WATCH | Kolkata | On the West Bengal budget, BJP leader Roopa Ganguly says, " i am sure it will be good for the common people and the middle-class people because they are the main part of the society.” pic.twitter.com/sxczLwcx9f— ANI (@ANI) June 22, 2026
बंगाल बजट पर क्या बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल बजट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया. यह बजट पश्चिम बंगाल की खोई हुई संस्कृति और गरिमा को वापस लाने की कोशिश है.
#WATCH | Kolkata | West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, " this budget for the financial year 2026-27 was presented in the state assembly...this budget is an attempt to bring back the lost culture and dignity of west bengal... in this budget, priority has been given to… pic.twitter.com/XC9kONRZSj— ANI (@ANI) June 22, 2026
उन्होंने कहा कि, इस बजट में पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, नागरिकों को डर-मुक्त माहौल देने और संस्कृति को फिर से जिंदा करने को प्राथमिकता दी गई है. शिक्षा और खेती को भी अहमियत दी गई है...राज्य में संविधान को मजबूत करने, सिंडिकेट, जबरदस्ती वसूली रोकने और क्राफ्ट और बिजनेस के लिए माहौल बनाने पर जोर दिया गया है...इस बजट में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसे नजरअंदाज किया गया हो."
हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) में इस बढ़ोतरी के बाद भी, राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले डीएम में अंतर बना हुआ है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 60 प्रतिशत की दर से डीए मिलता है. यह दर पहले 58 प्रतिशत थी, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाया गया है. नतीजतन, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 22 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है.
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