प. बंगाल: गवर्नर सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी, 'बम से उड़ाने' का भेजा ई-मेल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक एक ईमेल मिला, जिसमें लोकभवन के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात राज्यपाल को जान से मारने की धमकी भरा ई-मेल मिला है. जिसके बाद लोकभवन और गवर्नर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

इस मामले पर एक अधिकारी ने जानकारी दी कि जिस शख्स ने गवर्नर को ईमेल भेजा है, उसमें उनको 'बम से उड़ाने' की धमकी दी गई है. गवर्नर की सुरक्षा में तैनात स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है. उन्होंने बताया कि लोकभवन में सीआरपीएफ और पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं. धमकी मिलने के बाद, गवर्नर की सुरक्षा में तैनात सीनियर सुरक्षा अधिकारियों की आधी रात को एक मीटिंग हुई ताकि हालात का अंदाजा लगाया जा सके और मौजूदा सुरक्षा इंतजाम को मजबूत किया जा सके.

यह पहली बार नहीं है जब गवर्नर के खिलाफ इस तरह की धमकियां दी गई हैं. पहले भी इस तरह के धमकी भरे मैसेज मिले थे. धमकी भरे मैसेज की जांच जारी है और ज्यादा जानकारी का इंतजार है. इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अमित मालवीय ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को 'खराब' करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार पर हमला किया. मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में आपका स्वागत है, जहां गवर्नर भी सुरक्षित नहीं हैं. पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है.