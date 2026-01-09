ETV Bharat / bharat

प. बंगाल: गवर्नर सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी, 'बम से उड़ाने' का भेजा ई-मेल

गवर्नर और लोकभवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इस सिलसिले में देर रात सुरक्षा अधिकारियों की बैठक भी हुई.

WB GOVERNOR RECEIVES EMAIL THREAT
प बंगाल के गवर्नर को धमकी भरा ईमेल (ANI)
Published : January 9, 2026 at 8:46 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक एक ईमेल मिला, जिसमें लोकभवन के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात राज्यपाल को जान से मारने की धमकी भरा ई-मेल मिला है. जिसके बाद लोकभवन और गवर्नर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

इस मामले पर एक अधिकारी ने जानकारी दी कि जिस शख्स ने गवर्नर को ईमेल भेजा है, उसमें उनको 'बम से उड़ाने' की धमकी दी गई है. गवर्नर की सुरक्षा में तैनात स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है. उन्होंने बताया कि लोकभवन में सीआरपीएफ और पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं. धमकी मिलने के बाद, गवर्नर की सुरक्षा में तैनात सीनियर सुरक्षा अधिकारियों की आधी रात को एक मीटिंग हुई ताकि हालात का अंदाजा लगाया जा सके और मौजूदा सुरक्षा इंतजाम को मजबूत किया जा सके.

यह पहली बार नहीं है जब गवर्नर के खिलाफ इस तरह की धमकियां दी गई हैं. पहले भी इस तरह के धमकी भरे मैसेज मिले थे. धमकी भरे मैसेज की जांच जारी है और ज्यादा जानकारी का इंतजार है. इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अमित मालवीय ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को 'खराब' करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार पर हमला किया. मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में आपका स्वागत है, जहां गवर्नर भी सुरक्षित नहीं हैं. पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है.

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक प्राइवेट फर्म को बचाने के लिए ED से आपत्तिजनक फाइलें छीनने में बिजी हैं. उन्होंने ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ी मुसीबत बताया. बता दें, यह गुरुवार को पश्चिम बंगाल में हुए एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा के बाद हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस पहुंचीं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोयला तस्करी मामले में सर्च ऑपरेशन कर रहा था.

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए, सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी से जुड़ा सामान जब्त किया है, जिसमें हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट और स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट शामिल हैं, और उन्होंने अमित शाह पर सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया. बीजेपी और टीएमसी (TMC) के बढ़ते टकराव के बीच, ममता बनर्जी आज शुक्रवार 9 जनवरी को कोलकाता में ED की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी. पश्चिम बंगाल इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

