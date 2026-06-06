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पश्चिम बंगाल: सरकार PDS स्कीम के लिए राशन कार्ड कैंसिल करने के लिए SIR विलोपन लिस्ट का इस्तेमाल करेगी

EPIC वोटर कार्ड की प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

कोलकाता: शुभेंदु अधिकारी सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पीडीएस सब्सिडी वाले अनाज बांटने के कार्यक्रम 'खाद्य साथी' के "गलत और नकली लाभार्थियों को हटाने" के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसे पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, ताकि "गलत इस्तेमाल को रोका जा सके". इस बारे में गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है, "एसआईआर 2026 के नतीजों के आधार पर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उन पीडीएस लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करने और नाम हटाने का फ़ैसला किया है जो अनुचित पाए गए हैं..." राज्य प्रशासन का कहना है कि उसने राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही गड़बड़ियों की गड़बड़ी को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद से ही, बनगांव उत्तर के विधायक अशोक कीर्तनिया, जो नए बने खाद्य और सहकारिता मंत्री हैं विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग कर रहे हैं. मंत्री के नए मैसेज के बाद, विभाग ने राज्य में रहने वाले "गैर-कानूनी विदेशी नागरिकों" और अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड तुरंत रद्द करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को साफ तौर पर 15 जून तक सत्यापन और रद्दीकरण प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है. नई शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत, जो पहले की लक्ष्मीर भंडार स्कीम की जगह लेगी, राज्य सरकार राज्य की लगभग दो करोड़ महिलाओं में से हर एक को हर महीने 3,000 रुपये देगी, जिससे इस मद में सरकार का सालाना खर्च लगभग 72,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. पिछली सरकार अपनी लक्ष्मीर भंडार योजना को चलाने के लिए हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्च करती थी. सरकार लाभार्थियों की सूची को छोटा करके इस बोझ को कम करने की उम्मीद कर रही है. प्रशासनिक सूत्रों ने माना कि ' एएसडीडी' (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, या डुप्लीकेट) सत्यापन प्रक्रिया जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दोहराना करने के लिए किया जाता है. अब राशन कार्ड रद्द करने के मेन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.