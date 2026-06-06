ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: सरकार PDS स्कीम के लिए राशन कार्ड कैंसिल करने के लिए SIR विलोपन लिस्ट का इस्तेमाल करेगी

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उम्मीद है कि राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा.

Representational picture of EPIC voter cards
EPIC वोटर कार्ड की प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: शुभेंदु अधिकारी सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पीडीएस सब्सिडी वाले अनाज बांटने के कार्यक्रम 'खाद्य साथी' के "गलत और नकली लाभार्थियों को हटाने" के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसे पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, ताकि "गलत इस्तेमाल को रोका जा सके".

इस बारे में गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है, "एसआईआर 2026 के नतीजों के आधार पर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उन पीडीएस लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करने और नाम हटाने का फ़ैसला किया है जो अनुचित पाए गए हैं..." राज्य प्रशासन का कहना है कि उसने राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही गड़बड़ियों की गड़बड़ी को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं.

राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद से ही, बनगांव उत्तर के विधायक अशोक कीर्तनिया, जो नए बने खाद्य और सहकारिता मंत्री हैं विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग कर रहे हैं.

मंत्री के नए मैसेज के बाद, विभाग ने राज्य में रहने वाले "गैर-कानूनी विदेशी नागरिकों" और अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड तुरंत रद्द करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को साफ तौर पर 15 जून तक सत्यापन और रद्दीकरण प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

नई शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत, जो पहले की लक्ष्मीर भंडार स्कीम की जगह लेगी, राज्य सरकार राज्य की लगभग दो करोड़ महिलाओं में से हर एक को हर महीने 3,000 रुपये देगी, जिससे इस मद में सरकार का सालाना खर्च लगभग 72,000 करोड़ रुपये हो जाएगा.

पिछली सरकार अपनी लक्ष्मीर भंडार योजना को चलाने के लिए हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्च करती थी. सरकार लाभार्थियों की सूची को छोटा करके इस बोझ को कम करने की उम्मीद कर रही है.

प्रशासनिक सूत्रों ने माना कि ' एएसडीडी' (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, या डुप्लीकेट) सत्यापन प्रक्रिया जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दोहराना करने के लिए किया जाता है. अब राशन कार्ड रद्द करने के मेन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

इस निर्देश में लाभार्थियों की पांच विशिष्ट श्रेणियां बताई गई हैं जिनके कार्ड कैंसल किए जा सकते हैं.

सबसे पहले, 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित हुई ड्राफ़्ट मतदाता सूची में एएसडीडी के तौर पर लिस्टेड लोगों के कार्ड कैंसल कर दिए जाएंगे, और जिन्हें बाद में फ़ॉर्म 6 के ज़रिए फिर से नामांकित नहीं किया गया था. दूसरा, 'अनमैप्ड' के तौर पर क्लासिफ़ाई किए गए लोग - जिनका स्टेटस सुनवाई के बाद कैंसल कर दिया गया था, उन्हें इस सूची में शामिल किया जाएगा. तीसरा और चौथा, ड्राफ्ट सूची तैयार करने के दूसरे फेज़ के दौरान बाहर किए गए लोगों के कार्ड, साथ ही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के बाद बाहर किए गए लोगों के कार्ड अब वैलिड नहीं रहेंगे.

आखिर में, 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता जानकारी स्लिप बांटते समय एएसडीडी के तौर पर पहचाने गए लोगों के राशन कार्ड भी इस सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरेंगे, और फेल होने पर कैंसल कर दिए जाएंगे.

इन कड़े उपायों के बावजूद, कुछ फायदों के लिए कुछ समय के लिए राहत का इंतजाम किया गया है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले ही एसआईआर ट्रिब्यूनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, या सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जमा कर दिया है, उनके राशन कार्ड फिलहाल एक्टिव रहेंगे.

जब तक उनकी अपील या आवेदन का हल नहीं हो जाता, उन्हें पहले की तरह राशन मिलता रहेगा. लेकिन, इस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए, लाभार्थियों को पोर्टल पर ज़रूरी सहकारी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.

दावे की सच्चाई की जांच एक एरिया इंस्पेक्टर करेगा. अगर कोई व्यक्ति सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता है, तो संबंधित अधिकारी उसका राशन कार्ड कैंसल करने की सलाह देगा, हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला सही अथॉरिटी ही लेगी. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बंगाल में 6.01 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला अनाज देती है. राज्य सरकार एनएफएसए के अलावा दो करोड़ और लोगों को मुफ़्त अनाज देती है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: NIA ने भांगर विस्फोट मामले में TMC के पूर्व विधायक मोल्ला को गिरफ्तार किया

TAGGED:

KHADYA SATHI TRINAMOOL CONGRESS
LAKSHMIR BHANDAR ANNAPURNA YOJANA
ABSENT SHIFTED DEAD DUPLICATE
WEST BENGAL SIR RATION CARD
CITIZENSHIP SUVENDU ADHIKARI BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.