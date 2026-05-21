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पश्चिम बंगाल : राज्य के सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना जरूरी

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ( PTI )

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश 19 मई को जारी किया गया. जानकारी गुरुवार को सामने आई. यह नया निर्देश राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना ज़रूरी करने के ठीक एक हफ़्ते बाद आया है. सरकारी आदेश के मुताबिक, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा.नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा (असेंबली) में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के मदरसों में वंदे मातरम गाने के नियम को बढ़ा दिया है, जिससे माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में सुबह की असेंबली में राष्ट्रीय गीत गाना ज़रूरी हो गया है. राज्य सरकार द्वारा जारी किया आदेश (ETV Bahrat) इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान 'जन गण मन' और कवि गुलाम मुस्तफा की 'अनंत असीम प्रेममय तुमी' (बांग्ला गीत) गाया जाता था. अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी.