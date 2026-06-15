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साईं बाबा संस्थान के भक्त निवास में बंगाल की युवती से छेड़छाड़, आरोपी सफाईकर्मी अमन पठान फरार

शिरडी के साईं बाबा संस्थान के भक्त निवास में हुई एक अप्रिय घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी.

West Bengal Girl Molested
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 5:21 PM IST

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शिरडीः साईं बाबा संस्थान के 'भक्त निवास' (श्रद्धालुओं के ठहरने की जगह) में पश्चिम बंगाल की एक 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने वहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाईकर्मी अमन पठान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली 20 वर्षीय पीड़िता 4 जून 2026 को अपने माता-पिता और बहन के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आई थी. वे सभी साईं बाबा संस्थान के भक्त निवास के एक कमरे में ठहरे हुए थे. 5 जून 2026 की शाम करीब 6:00 बजे युवती के माता-पिता और बहन दर्शन के लिए मंदिर गए थे, जिससे वह कमरे में अकेली थी. जब वह अकेली थी, तब दरवाजे की घंटी बजी.

दरवाजा खोलने पर वहां संस्थान का सफाईकर्मी अमन पठान खड़ा था. आरोपी ने युवती से अकेले में बात करने का आग्रह किया, लेकिन युवती ने अपरिचित होने और माता-पिता के घर पर न होने का हवाला देकर उसे वहां से जाने को कह दिया. इस पर आरोपी ने उसे इसी इमारत के कमरा नंबर 204 के पास आने की बात कही.

कुछ देर बाद जब युवती उस कमरे के पास से गुजरी, तो आरोपी अमन पठान ने जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. घटना से घबराकर युवती शोर मचाते हुए अपने कमरे की तरफ भागी. अत्यधिक डर के कारण उसने शुरुआत में यह बात अपने माता-पिता से छिपाकर रखी, लेकिन 12 जून की सुबह उसने परिजनों को पूरी आपबीती बताई.

इसके बाद पीड़ित परिवार ने भक्त निवास के सुरक्षा गार्डों के साथ मिलकर आरोपी से पूछताछ की, तो उसने बदतमीजी की और मौके से फरार हो गया. इस संबंध में 12 जून को ही शिर्डी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हेड कांस्टेबल दिनकर राजाराम चव्हाण के नेतृत्व में फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

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