भूगोल के टीचर के पास 20 देशों के 3 हजार सिक्कों का कलेक्शन, म्यूजियम बनाने का सपना

भास्कर के कलेक्शन में कौड़ी के सीप से लेकर चांदी और तांबे तक, कई तरह के मेटल के सिक्के शामिल हैं.

भूगोल के टीचर भास्कर मंडल के पास 20 देशों के 3 हजार सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 10:06 PM IST

पांडुआ (पश्चिम बंगाल): हुगली जिले के पांडुआ के जियोग्राफी टीचर (भूगोल शिक्षक) भास्कर मंडल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पढ़ाना ही उनका अकेला जुनून नहीं है. इससे पहले, उन्होंने किसानों को बिजली गिरने से बचाने के लिए खुद से 75 हजार ताड़ के पेड़ लगाने के लिए सुर्खियां बटोरी थीं.

अब, उनका यह अनोखा शौक सामने आया है. अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करने और उन्हें एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में गाइड करने के अलावा, जियोग्राफी टीचर भास्कर मंडल को देसी और विदेशी सिक्के इकट्ठा करने का भी शौक है. उनके घर में मुगल और सल्तनत काल के साथ-साथ 20 अलग-अलग देशों के सिक्के और बैंक नोट रखे हैं.

भूगोल के टीचर के पास 20 देशों के 3 हजार सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

ईटीवी भारत के कैमरों से पता चला कि भास्कर सर का घर एक म्यूजियम जैसा है. वे पांडुआ के रानागढ़ हाई स्कूल में ज्योग्राफी के टीचर हैं. अपने छात्रों को पढ़ाने के अलावा, वे अपनी क्लास में मुगल और सल्तनत काल के सिक्कों के इतिहास पर भी चर्चा करते हैं.

अब तक उनके कलेक्शन में लगभग 3,000 देसी और विदेशी सिक्के शामिल हैं. उनके कलेक्शन में कौड़ी के सीप से लेकर चांदी और तांबे तक, कई तरह के मेटल के सिक्के शामिल हैं. भूगोल के टीचर की इच्छा है कि इन सिक्कों से वे अपने घर पर एक पूरा म्यूजियम बनाएं. वे चाहते हैं कि यह कलेक्शन भविष्य में उनके स्टूडेंट्स की रिसर्च के लिए काम आए.

भूगोल के टीचर के पास 20 देशों के 3 हजार सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

एनवायरनमेंटलिस्ट भास्कर मंडल
वे न सिर्फ़ सिक्के इकट्ठा करने वाले हैं, बल्कि एक जाने-माने एनवायरनमेंटलिस्ट भी हैं. पहले, भास्कर सर ने 75,000 ताड़ के पेड़ लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था. वे सिमलागढ़ विटासिन ग्राम पंचायत इलाके में कई तरह के पेड़ भी लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. उनके स्टूडेंट्स इस काम में उनकी मदद करते हैं. उनके 33 साल के टीचिंग करियर के कई स्टूडेंट्स अब काफी मशहूर हो चुके हैं. यहां तक कि उनके पुराने स्टूडेंट्स जो काम के लिए विदेश में रहते हैं, वे भी भास्कर मंडल को उनके सिक्के इकट्ठा करने में मदद करते हैं.

भूगोल के टीचर के पास 20 देशों के 3 हजार सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

भास्कर सर का कलेक्शन तीन दशकों से बढ़ रहा है
भास्कर सर पिछले 30 सालों से सिक्के जमा कर रहे हैं. उनके पिता नॉर्थ 24 परगना के संदेशखाली में एक सरकारी स्कूल टीचर थे, लेकिन वे साउथ 24 परगना के सुंदरबन के रहने वाले थे. उनके पिता के प्रोफेशन की वजह से, परिवार पांडुआ के उत्तरायण में आ गया. पढ़ाने के अलावा, उनके पिता एक ग्रामीण फिजीशियन (झोलाछाप डॉक्टर) भी थे, और इस तरह उनके पास खुले पैसे का एक बड़ा कलेक्शन था.

एनवायरनमेंटलिस्ट भास्कर मंडल (ETV Bharat)

बचपन में, यह जियोग्राफी टीचर अपने पिता से ये सिक्के जमा करते थे. तभी से सिक्के जमा करने का उनका जुनून शुरू हुआ. हालांकि, सुंदरबन इलाके में रहते हुए, उनके जमा किए हुए सिक्के खतरनाक साइक्लोन आइला में खो गए. लेकिन उनका जुनून यहीं नहीं रुका. अपने टीचिंग करियर के दौरान, वे अपने स्टूडेंट्स को सिक्कों के इतिहास के बारे में बताने के लिए अपना कलेक्शन भरते रहे हैं. वे भविष्य में सभी देशों के सिक्के जमा करना चाहते हैं. ज्योग्राफी टीचर के कलेक्शन में 1818 और 1875 के सिक्के भी हैं.

एनवायरनमेंटलिस्ट भास्कर मंडल (ETV Bharat)

भास्कर मंडल के पास कई विदेशी सिक्के भी हैं
भारतीय सिक्कों के अलावा, उनके पास अमेरिका, यूरोप, ग्वाटेमाला, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के कई विदेशी सिक्के हैं. उनके पास मुगल और सल्तनत काल के सिक्के भी हैं. उनके कलेक्शन में ब्रिटिश काल (1818, 1875) के सिक्के भी हैं. उनके पास आजादी के बाद के समय के छेद वाले भारतीय तांबे के सिक्के भी हैं. लिस्ट में 1, 2 और 3 पैसे के सिक्के भी शामिल हैं.

भूगोल के टीचर हैं भास्कर मंडल (ETV Bharat)

कई तरह के सिक्के
टीचर के कलेक्शन में 100 अलग-अलग तरह के भारतीय 5 रुपये के सिक्के हैं. 35 तरह के 2 रुपये के सिक्के हैं. 38 तरह के 1 रुपये के सिक्के हैं. 30 तरह के 10 रुपये के सिक्के हैं. उनके कलेक्शन में पुराने तांबे के सिक्के और कौड़ी के गोले भी हैं. 200 तरह के विदेशी सिक्के हैं. उनके पास 27 विदेशी बैंकनोट हैं. जैसे वह खुद सिक्के इकट्ठा करते हैं, वैसे ही उनके कई स्टूडेंट विदेश में रहने की वजह से उन देशों से सिक्के लाते हैं. अभी उनके पास तीन हज़ार अलग-अलग तरह के सिक्के हैं. राम और सीता के ज़माने के सिक्के ज्योग्राफी टीचर के कलेक्शन में हैं.

टीचर भास्कर मंडल का कहना है कि, सिक्के जमा करना उनका पैशन है. वे उन्हें स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाते हैं. उस समय के सिक्के कैसे दिखते थे. मुगल और सल्तनत के समय के सिक्के कैसे थे. उनका इतिहास क्या था, वे कैसे डेवलप हुए. उन्हें दूसरे मेटल से क्यों रिप्लेस किया गया. उनकी वैल्यू क्यों कम हो गई. इन सभी सवालों को लेकर स्टूडेंट्स के साथ भास्कर चर्चा करते हैं. उनके पास 75 से 100 तरह के इंडियन 5-रुपये के सिक्के, 38 तरह के 1-रुपये के सिक्के और 35 तरह के 2-रुपये के सिक्के हैं. भास्कर मंडल के पास और भी कई तरह के सिक्के हैं. राम और सीता के जमाने के सिक्के भी हैं. आम लोग भी इन सिक्कों को देखने आते हैं. उनका कहना है कि, वे भी पुराने सिक्कों के बारे में जान सकते हैं. उनका कहना है कि, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इन सिक्कों का इस्तेमाल रिसर्च के लिए करना चाहिए.

भूगोल के टीचर के पास 20 देशों के 3 हजार सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

भास्कर मंडल ने आगे बताया कि, "बहुत से लोग 5 रुपये के सिक्के हाथ में लेकर वापस कर देते हैं. लेकिन वह और उनका परिवार उन्हें इकट्ठा करते हैं. स्टूडेंट्स और दोस्त सिक्के इकट्ठा करने में उनकी मदद करते हैं. शुरू में, उन्होंने थोड़ी रकम इकट्ठा की थी, लेकिन अब यह बढ़ गई है. अभी, उनके पास अलग-अलग तरह के और अलग-अलग समय के लगभग तीन हजार सिक्के हैं. वह सभी को सिक्के इकट्ठा करने के लिए बढ़ावा देते हैं. उनकी इच्छा है कि भविष्य में और भी सिक्के इकट्ठा करें ताकि सभी उन्हें ज्यादा बार देख सकें. वह यह भी चाहते हैं कि इतिहास के स्टूडेंट्स इन सिक्कों का इस्तेमाल रिसर्च के लिए करें, और इन सिक्कों से एक म्यूजियम बनाया जाए.

भास्कर सर बचपन से ही एक छोटे से डिब्बे में सिक्के जमा करते थे
टीचर की बुज़ुर्ग मां, निर्मला मंडल कहती हैं, "मेरा बेटा बहुत छोटी उम्र से ही पैसे जमा कर रहा है. मुझे भी यह पसंद है. उसके पिता के पास इलाज के लिए आने वाले कई लोग उसे खुले पैसे देते थे. वह उन सिक्कों को एक छोटे से डिब्बे में जमा कर लेता था. इसी आदत से, वह अब भारत और विदेश से हजारों सिक्के जमा करता है."

यह भूगोल टीचर विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से विदेशी करेंसी मंगवाते हैं
रानाघर स्कूल के हेडमास्टर सबिदुर रहमान ने कहा कि भास्कर सर के स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. वह सभी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. उन्होंने लंबे समय से सड़क के दोनों ओर ताड़ के पेड़ लगाकर सभी को प्रभावित किया है. वह कन्याश्री क्लब और चाइल्डलाइन के साथ काम करते हैं. सिक्के जमा करना उनके बड़े पैशन में से एक है. इस इलाके के कई स्टूडेंट्स काम के लिए विदेश जाते हैं. वह उनसे विदेशी करेंसी मंगवाते हैं. सभी प्यार से इस काम में उनकी मदद करते हैं.

संपादक की पसंद

