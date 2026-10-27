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बंगाल में रेप-मर्डर का एक और आरोपी ढेर, पुलिस पर फायरिंग के बाद एनकाउंटर में मारा गया

बंगाल में रेप-मर्डर का एक और आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गायघाटा में रेप मर्डर केस का एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर सीन रीक्रिएट कराने के लिए ले गई जहां आरोपी ने पुलिस का सरकारी हथियार छीनकर उनपर फायरिंग कर दी. फिर जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया.

बरुईपुर के बाद नॉर्थ 24 परगना के गाइघाटा में पुलिस नकाउंटर में एक और आरोपी की मारा गया. गाइघाटा में एक नाबालिग स्कूल की लड़की से रेप और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार एक युवक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.

इस घटना में भी पुलिस रात में आरोपी के साथ घटना को रीकंस्ट्रक्ट करने गई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने एक ऑफिसर से सरकारी हथियार छीन लिया और फायरिंग कर दी. फिर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी प्रहलाद दास को गोली लग गई. उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एक 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर रेप और मर्डर किया गया था. अधिकारियों ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को बताया कि पुलिस ने इस क्राइम के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि क्लास 11 की स्टूडेंट शनिवार (24 अक्टूबर) रात को गायघाटा के एक मार्केट के पास एक म्यूजिकल प्रोग्राम में शामिल होने के बाद लापता हो गई थी.