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वित्तीय अनियमितता मामले में बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन दूसरी बार ED के सामने पेश हुए

बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व सूचना और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री इंद्रनील सेन बुधवार को फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए. उन पर नकली दुर्गा पूजा टिकट और पास बेचने से लेकर नजरुल महोत्सव के आयोजन में धन की हेरफरे करने जैसे कई आरोप हैं.

वह बुधवार सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के साल्ट लेक के CGO कॉम्प्लेक्स में जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे. 30 सितंबर के बाद से यह दूसरी बार है जब वह सेंट्रल एजेंसी के सामने पेश हुए हैं. एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सेन को पिछले 10 साल के अपने वित्तीय लेन-देन और बैंक अकाउंट्स से जुड़े सभी रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए गए थे. उस निर्देश का पालन करते हुए, वह आज सुबह जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ CGO कॉम्प्लेक्स पहुंचे. इससे पहले, 30 सितंबर को, ईडी ने उनसे आठ घंटे से अधिक लंबी पूछताछ की थी. सेन के संगठन 'मास आर्ट' पर UNESCO के नाम का बिना इजाजत इस्तेमाल करके नकली दुर्गा पूजा पास और 'प्रीव्यू शो' के टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच के सिलसिले में, ED अधिकारियों ने पहले उनके कस्बा वाले घर और हुगली में उनके घर पर तलाशी ली थी. दुर्गा पूजा पास मामले के अलावा, नजरुल महोत्सव के आयोजन में भी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं. पिछले साल, शिशिर मंच में नजरुल महोत्सव के आयोजन पर 37,92,053 रुपये का खर्च दिखाया गया था; उस समय इंद्रनील सेन सूचना और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री थे. इसके उलट, इस साल इसी इवेंट को कराने का खर्च सिर्फ 1,44,400 रुपये था. जब दोनों वर्षों के बीच खर्च में इतना बड़ा अंतर सामने आया तो एक नया विवाद खड़ा हो गया.