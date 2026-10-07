वित्तीय अनियमितता मामले में बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन दूसरी बार ED के सामने पेश हुए
पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के संगठन 'मास आर्ट' पर नकली दुर्गा पूजा पास और 'प्रीव्यू शो' के टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं.
Published : October 7, 2026 at 6:24 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व सूचना और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री इंद्रनील सेन बुधवार को फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए. उन पर नकली दुर्गा पूजा टिकट और पास बेचने से लेकर नजरुल महोत्सव के आयोजन में धन की हेरफरे करने जैसे कई आरोप हैं.
वह बुधवार सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के साल्ट लेक के CGO कॉम्प्लेक्स में जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे. 30 सितंबर के बाद से यह दूसरी बार है जब वह सेंट्रल एजेंसी के सामने पेश हुए हैं. एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सेन को पिछले 10 साल के अपने वित्तीय लेन-देन और बैंक अकाउंट्स से जुड़े सभी रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए गए थे.
उस निर्देश का पालन करते हुए, वह आज सुबह जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ CGO कॉम्प्लेक्स पहुंचे.
इससे पहले, 30 सितंबर को, ईडी ने उनसे आठ घंटे से अधिक लंबी पूछताछ की थी. सेन के संगठन 'मास आर्ट' पर UNESCO के नाम का बिना इजाजत इस्तेमाल करके नकली दुर्गा पूजा पास और 'प्रीव्यू शो' के टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच के सिलसिले में, ED अधिकारियों ने पहले उनके कस्बा वाले घर और हुगली में उनके घर पर तलाशी ली थी.
दुर्गा पूजा पास मामले के अलावा, नजरुल महोत्सव के आयोजन में भी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं. पिछले साल, शिशिर मंच में नजरुल महोत्सव के आयोजन पर 37,92,053 रुपये का खर्च दिखाया गया था; उस समय इंद्रनील सेन सूचना और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री थे. इसके उलट, इस साल इसी इवेंट को कराने का खर्च सिर्फ 1,44,400 रुपये था. जब दोनों वर्षों के बीच खर्च में इतना बड़ा अंतर सामने आया तो एक नया विवाद खड़ा हो गया.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री के ऑफिस में दी गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को नौकरी दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया. हालांकि, इस आरोप की सच्चाई को अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सका.
ईडी के अधिकारियों ने इन आरोपों और वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ियों की जांच के लिए उन्हें फिर से बुलाया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है.
इस बीच, दुर्गा पूजा 'प्रीव्यू शो' से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि इंद्रनील सेन की कंपनी से ममता बनर्जी के बैंक अकाउंट में करीब 30 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे. सेंट्रल जांच एजेंसी का दावा है कि ये पैसे बैंकिंग चैनल के जरिये इंद्रनील सेन के मालिकाना हक वाले 'ऑक्टेव रिकॉर्ड्स' के अकाउंट से तत्कालीन मुख्यमंत्री के अकाउंट में भेजे गए थे.
हालांकि, पूर्व मंत्री का कहना है कि यह पैसा 'रॉयल्टी' के तौर पर दिया गया था. ED ने इस लेनदेन और किसी आपराधिक गतिविधि के बीच किसी भी तरह के लिंक का आरोप नहीं लगाया है.
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