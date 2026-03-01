ETV Bharat / bharat

वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर बंगला वोटर लिस्ट से OUT, जानें ऋचा घोष के साथ ऐसा क्यों हुआ?

क्रिकेटर ऋचा घोष, (इंसेट में) फाइनल वोटर लिस्ट में 'अंडर एडजुडिकेशन' कैटेगरी में उनका नाम है. ( ETV Bharat )