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Falta Repolling Counting Update: बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी

फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में करीब 87 फीसदी वोटिंग हुई थी.

WB FALTA REPOLLING COUNTING
बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 8:37 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के लिए वोटों की गिनती आज रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. बता दें, 29 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट पर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में वोटिंग EVM से छेड़छाड़ और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद 21 मई को इस सीट के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई गई थी.

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि काउंटिंग शांतिपूर्वक जारी है. मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. रीपोलिंग में 2.36 लाख वोटर्स में से 87 फीसदी से ज्यादा वोटरों ने वोट दिया था. इलेक्शन कमीशन ने दोबारा मतदान के लिए सुरक्षा के दोगुने इंतजाम किए थे और वोटिंग के दिन सेंट्रल फोर्स की करीब 35 कंपनियां तैनात की थीं.

हालांकि ऑफिशियली इस सीट के लिए छह कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने पुनर्मतदान से कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. पार्टी ने इस फैसले को उनका निजी मामला बताया. 29 अप्रैल को हुए मतदान के बाद से ही इस इलाके में तनाव बढ़ गया था, जब कई बूथों से शिकायतें आईं कि ईवीएम पर परफ्यूम जैसी चीजे और चिपकने वाले टेप लगाए गए थे.

इसके बाद जांच में यह भी पता चला कि कई पोलिंग स्टेशनों पर लगे वेब कैमरों से कैप्चर फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने की कथित कोशिशें की गईं, जिससे बूथ-लेवल अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, पोलिंग कर्मियों और चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए गए. नतीजों के बाद आयोग ने सभी बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया था.

पढ़ें: फाल्टा सीट पर फिर मतदान…35 कंपनियों की सुरक्षा में हाई-वोल्टेज री-पोलिंग

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर 87.73 फीसदी मतदान

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