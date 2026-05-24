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Falta Repolling Counting Update: बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के लिए वोटों की गिनती आज रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. बता दें, 29 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट पर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में वोटिंग EVM से छेड़छाड़ और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद 21 मई को इस सीट के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई गई थी.

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि काउंटिंग शांतिपूर्वक जारी है. मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. रीपोलिंग में 2.36 लाख वोटर्स में से 87 फीसदी से ज्यादा वोटरों ने वोट दिया था. इलेक्शन कमीशन ने दोबारा मतदान के लिए सुरक्षा के दोगुने इंतजाम किए थे और वोटिंग के दिन सेंट्रल फोर्स की करीब 35 कंपनियां तैनात की थीं.

हालांकि ऑफिशियली इस सीट के लिए छह कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने पुनर्मतदान से कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. पार्टी ने इस फैसले को उनका निजी मामला बताया. 29 अप्रैल को हुए मतदान के बाद से ही इस इलाके में तनाव बढ़ गया था, जब कई बूथों से शिकायतें आईं कि ईवीएम पर परफ्यूम जैसी चीजे और चिपकने वाले टेप लगाए गए थे.