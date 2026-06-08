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इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद

मुलाकात के दौरान की तस्वीर ( ETV BHARAT )