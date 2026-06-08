इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद
सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आईं हैं ममता बनर्जी.
Published : June 8, 2026 at 7:04 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. इस दौरान टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे.
हालांकि, इस मुलाकात के बारे आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई. न ही अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर कोई पोस्ट लिखा. लेकिन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करके इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई है.
Our Hon'ble Chairperson Smt @MamataOfficial along with our Hon'ble National General Secretary Shri @abhishekaitc met with Shri @ArvindKejriwal Ji today, in Delhi.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 7, 2026
Following a warm interaction, they held an extensive discussion on the road ahead.
When the people of India unite,… pic.twitter.com/qczaOhTWVr
एआईटीएमसी के एक्स हैंडल से पोस्ट करके लिखा गया है कि हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद, उन्होंने आगे की राह पर विस्तार से चर्चा की. जब भारत के लोग एकजुट होते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें 2029 में न्याय, सम्मान और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने से नहीं रोक सकती.
बता दें कि ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची हैं.
23 राजनीतिक दलों ने की है कल की बैठक में शामिल होने की पुष्टि
बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दोपहर में जानकारी दी थी कि 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है. कुछ दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है.
हालांकि उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध व्यक्त कर रहे हैं जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही हैं, रोज संविधान पर हमला कर रही हैं, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं. करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं. लगातार महंगाई के जरिए घरेलू बजट को बिगाड़ रही हैं. लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं.
जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार निवेश के माहौल को कमजोर कर रही हैं और अपनी विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत की तरह इंडिया जनबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अलग हो गई थी. इसके साथ ही हाल ही में संपन्न तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके भी इंडिया गठबंधन के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस से खासी नाराज है और उसने भी बैठक का बहिष्कार किया है.
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