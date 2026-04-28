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पश्चिम बंगाल चुनाव: अंतिम चरण में 142 सीटों पर वोटिंग, ममता बनर्जी समेत 1448 उम्मीदवार मैदान में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं.

West Bengal Elections Second Phase Voting on 142 Seats Mamata Banerjee TMC-BJP Congress
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 7:08 PM IST

5 Min Read
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होगा. इस चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 3.2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे.

दूसरे चरण के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में से, तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 123 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने मात्र 18 सीटें हासिल की थीं. अगर तृणमूल कांग्रेस 2021 के परिणामों को फिर से दोहराती है, तो नबान्न (राज्य सचिवालय) के दरवाजे उनके लिए एक बार फिर खुल जाएंगे.

इसके विपरीत, भाजपा, जो उत्तर बंगाल में अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त है- को इस चरण में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा, यदि वह पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की उम्मीद करती है.

दूसरे चरण में इन जिलों में वोटिंग
बुधवार को हुगली (18), हावड़ा (16), कोलकाता (11), नदिया (17), उत्तर 24 परगना (33), पूर्वी बर्धमान (16) और दक्षिण 24 परगना (31) जिलों में वोटिंग होगी. दूसरे चरण में कुल 1448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इनमें 218 महिला उम्मीदवार हैं. 266 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिनमें से 25 महिलाएं हैं. तृणमूल कांग्रेस ने इस चरण में 21 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है.

'करोड़पति' उम्मीदवारों में तृणमूल आगे
इस चरण में 321 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है (जिन्हें 'करोड़पति' उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है). इनमें से तृणमूल कांग्रेस के 103 उम्मीदवार हैं. भाजपा के 73 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 36 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक घोषित की है.

दूसरे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवारों में रायदिघी से भाजपा के पलाश राणा हैं, जिनके पास 104 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनके बाद पांडुआ के तृणमूल उम्मीदवार समीर चक्रवर्ती हैं, जिनकी संपत्ति 76 करोड़ रुपये है. तीसरे स्थान पर कस्बा के तृणमूल उम्मीदवार जावेद खान हैं, जिनके पास 39 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

वहीं, इस चरण में, सबसे अधिक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 10 उम्मीदवारों में से पांच भाजपा के हैं, जबकि एक तृणमूल कांग्रेस का है. पुरसुरा से तृणमूल उम्मीदवार पार्थ हजारी पर 44 आपराधिक केस हैं. इसी तरह, कैनिंग ईस्ट से ISF उम्मीदवार अराबुल इस्लाम पर भी 44 आपराधिक केस दर्ज हैं. इस चरण में, अशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 16 है. 56 उम्मीदवारों ने 5वीं कक्षा पास की है, 169 ने 8वीं कक्षा पास की है, और 175 उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा पास की है.

हाईप्रोफाइल उम्मीदवार

  • मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी (भवानीपुर)
  • बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी (भवानीपुर)
  • सीपीएम के विकास रंजन भट्टाचार्य (जादवपुर)
  • तृणमूल के ब्रत्य बसु (दमदम)
  • फिरहाद हकीम (कोलकाता पोर्ट)
  • तृणमूल के सब्यसाची दत्ता (बारासात)
  • बीजेपी की रूपा गांगुली (सोनारपुर दक्षिण)
  • ISF के उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी (भांगर)

पहले चरण में, बंगाल में वोटिंग का ऐसा पैटर्न देखा गया जो चौंकाने वाला था. हालांकि, पहले चरण की वोटिंग के बाद हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, जो चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकती हैं. हाल ही में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए एक आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिससे अलग-अलग जगहों पर काफी विवाद हुआ. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस तरह की हरकतों से BJP ने न केवल ममता बनर्जी बल्कि बंगाल की सभी महिलाओं का अपमान किया है.

साथ ही, पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने सोमवार को डायमंड हार्बर में तृणमूल उम्मीदवार के घर जाकर धमकी भरे लहजे में बात की, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए. आरोप लगे हैं कि उत्तर प्रदेश का यह आईपीएस अधिकारी BJP के इशारे पर काम कर रहा है. डायमंड हार्बर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक गढ़ है.

रविवार रात और सोमवार सुबह हुई दो झड़पों का भी जिक्र करना जरूरी है. रविवार रात, उत्तर 24 परगना जिले का जगद्दल टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प के बाद जंग के मैदान में बदल गया. पुलिस स्टेशन के ठीक सामने, दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं और गोलियां भी चलीं. इस घटना के दौरान, बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के एक बॉडीगार्ड को गोली लग गई. पवन सिंह बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के बेटे हैं. हालात को काबू में करने के लिए, उसी रात इलाके में केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया गया.

इसके बाद, सोमवार सुबह, हुगली के गोघाट में तृणमूल कांग्रेस और BJP के बीच झड़प के नए आरोप सामने आए. आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग इस घटना में घायल हो गईं. उसी दिन बाद में, आरामबाग में एक रैली को संबोधित करते हुए, अभिषेक बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी कि 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद मिताली पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- बंगाल चुनाव 2026: TMC ने सांसद मिताली बाग की कार पर हमले का आरोप BJP पर लगाया

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