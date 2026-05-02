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सुकांत मजूमदार का दावा- BJP बंगाल में अगली सरकार बनाएगी, ममता पहले ही विपक्ष की भूमिका में आ गईं

कोलकाता: चुनाव आयोग के दक्षिण 24 परगना जिले में 15 बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज हो गई है, जिसमें सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी BJP एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर कथित गड़बड़ियों और EVM से छेड़छाड़ में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने भरोसा जताया कि BJP राज्य में अगली सरकार बनाएगी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मजूमदार ने दावा किया कि जनता में उनके भरोसे के बावजूद, उन्हें अंदर से अपनी हार का पता है. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने सुबह अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाया, उनसे गिनती की टेबल पर डटे रहने की अपील की, लेकिन शाम तक उनके अंदर का डर हावी हो गया, उन्हें पता है कि BJP सरकार बना रही है... वह पहले ही विपक्ष की भूमिका में आ गई हैं, यह जानते हुए कि विपक्ष के नेता की भूमिका उनका इंतजार कर रही है."

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अब तक निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करवाई है, हालांकि उन्होंने डायमंड हार्बर और फाल्टा के कुछ बूथों से मिली शिकायतों की ओर इशारा किया, जिसमें पहले भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.

उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण और बिना भेदभाव के मतगणना करवाना चुनाव आयोग का काम है, अब तक दोनों चरण में आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है... दूसरे चरण के दौरान, हमें डायमंड हार्बर के कई बूथों से शिकायतें मिलीं. फाल्टा में टेप चिपकाए गए थे; हालांकि, यह पहली बार नहीं है, यह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था. अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में यह मॉडल बनाया था, इसलिए दिल्ली में लोकतंत्र की बात करना TMC को शोभा नहीं देता."

इससे पहले, टीएमसी नेता शशि पांजा ने आरोप लगाया कि पुनर्मतदान बीजेपी की सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी ताकि अशांति फैलाई जा सके और राज्य की छवि खराब की जा सके. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदान के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश की ताकि गड़बड़ी हो और ज्यादा बूथों पर पुनर्मतदान के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन TMC ने उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.