सुकांत मजूमदार का दावा- BJP बंगाल में अगली सरकार बनाएगी, ममता पहले ही विपक्ष की भूमिका में आ गईं
पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर पुनर्मतदान के बीच टीएमसी और बीजेपी ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं.
Published : May 2, 2026 at 1:25 PM IST
कोलकाता: चुनाव आयोग के दक्षिण 24 परगना जिले में 15 बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज हो गई है, जिसमें सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी BJP एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर कथित गड़बड़ियों और EVM से छेड़छाड़ में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने भरोसा जताया कि BJP राज्य में अगली सरकार बनाएगी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मजूमदार ने दावा किया कि जनता में उनके भरोसे के बावजूद, उन्हें अंदर से अपनी हार का पता है. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने सुबह अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाया, उनसे गिनती की टेबल पर डटे रहने की अपील की, लेकिन शाम तक उनके अंदर का डर हावी हो गया, उन्हें पता है कि BJP सरकार बना रही है... वह पहले ही विपक्ष की भूमिका में आ गई हैं, यह जानते हुए कि विपक्ष के नेता की भूमिका उनका इंतजार कर रही है."
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अब तक निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करवाई है, हालांकि उन्होंने डायमंड हार्बर और फाल्टा के कुछ बूथों से मिली शिकायतों की ओर इशारा किया, जिसमें पहले भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.
उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण और बिना भेदभाव के मतगणना करवाना चुनाव आयोग का काम है, अब तक दोनों चरण में आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है... दूसरे चरण के दौरान, हमें डायमंड हार्बर के कई बूथों से शिकायतें मिलीं. फाल्टा में टेप चिपकाए गए थे; हालांकि, यह पहली बार नहीं है, यह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था. अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में यह मॉडल बनाया था, इसलिए दिल्ली में लोकतंत्र की बात करना TMC को शोभा नहीं देता."
इससे पहले, टीएमसी नेता शशि पांजा ने आरोप लगाया कि पुनर्मतदान बीजेपी की सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी ताकि अशांति फैलाई जा सके और राज्य की छवि खराब की जा सके. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदान के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश की ताकि गड़बड़ी हो और ज्यादा बूथों पर पुनर्मतदान के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन TMC ने उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग को लगता है कि वहां पुनर्मतदान जरूरी था. इसीलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जवाब दिया कि यह असल में बीजेपी की साजिश थी कि चुनाव के दिन, पहले चरण या दूसरे चरण में, वे दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भड़काएंगे. ऐसी घटनाओं के जरिये वे परेशानी खड़ी करेंगे ताकि कई और बूथों पर बड़े पैमाने पर पुनर्मतदान हो सके. हमने उनके उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी..."
उन्होंने कहा, "यह उनकी (BJP) साजिश थी क्योंकि उन्हें पता है कि वे जीत नहीं रहे हैं. वे बंगाल को बदनाम करने के लिए कई जगहों पर पुनर्मतदान चाहते थे."
वहीं, पुनर्मतदान के बारे में पूछे जाने पर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "डायमंड हार्बर और पूरे फाल्टा क्षेत्र में ज्यादा बूथों पर पुनर्मतदान होना चाहिए था... एक सिस्टम और प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है... हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं."
खास बात यह है कि चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के मगराहाट पश्चिम सीट के 11 बूथ और डायमंड हार्बर सीट के चार बूथ पर चुनावी गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद दोबारा वोटिंग का आदेश दिया. आयोग ने निर्वाचन अधिकारी और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट देखने के बाद इन बूथ पर वोटिंग को "नकारात्मक" घोषित कर दिया.
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