उत्तर बंगाल की 54 सीटें और एक बड़ा सवाल: क्या 2026 में तृणमूल तोड़ पाएगी भाजपा का यह मजबूत किला?

पहाड़ियों की स्थिति पर विस्तार से बताते हुए, गौतम देब ने दो टूक शब्दों में कहा, "कुल मिलाकर, पहाड़ियों के लोग राज्य सरकार के खिलाफ हैं. अपने स्तर पर ममता बनर्जी ने कोशिश की है. उन्होंने कई कल्याणकारी बोर्ड बनाए और सड़कों व आवास क्षेत्र में काफी धन खर्च किया, लेकिन यह प्रयोग विफल रहा. इस बार हम दार्जिलिंग, कर्सियांग और कालिम्पोंग की तीन पहाड़ी विधानसभा सीटों के लिए अनित थापा पर भरोसा करेंगे. कागजों पर अभी यह तय नहीं हुआ है क्योंकि अभी समय है, लेकिन मुझे लगता है कि पहाड़ियों में भाजपा का मुकाबला अनित करेंगे."

उत्तर बंगाल में ममता के सिपहसालार इन लाभकारी योजनाओं को राजनीतिक भरोसे में बदलना चाहते हैं. लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि कूचबिहार और अलीपुरद्वार जैसे सीमावर्ती जिलों में महिला मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, जो तृणमूल का मुख्य आधार रहा है, का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से पैसा मिल रहा है, फिर भी वे खुद को 'राजनीतिक रूप से उपेक्षित' महसूस करती हैं. अब तृणमूल के सामने बड़ी चुनौती इस 'लेन-देन वाले कल्याण' को 'भावनात्मक वफादारी' में बदलने की है.

गत वर्ष अलीपुरद्वार की मदारीहाट सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दी थी. टीएमसी के लिए यह जीत अपने आप में एक रिकॉर्ड था क्योंकि तृणमूल ने इस सीट पर पहले कभी जीत हासिल नहीं की थी.

गौतम देब जैसे तृणमूल के वरिष्ठ नेता स्वीकार करते हैं कि "दक्षिण बंगाल के तरीके उत्तर में काम नहीं करते." इसके बजाय, अब पार्टी 'लक्ष्मी भंडार' (महिलाओं को नकद हस्तांतरण), 'स्वास्थ्य साथी' (स्वास्थ्य बीमा योजना) या 'खाद्य साथी' (खाद्य सुरक्षा योजना) जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है.

यह बिखराव ऐतिहासिक रूप से सत्ताधारी दलों के खिलाफ ही रहा है. यहां तक कि जब वाम मोर्चा अपने शिखर पर था, तब भी उत्तर बंगाल की कुछ सीटों पर मतदान का रुख अलग रहता था. तृणमूल को यह जटिलता विरासत में मिली है. लेकिन वामपंथियों के दशकों पुराने कैडर बेस में सेंध लगाने की अपनी लगातार कोशिशों और संघर्ष के बीच, पार्टी इस तथ्य को नजरअंदाज कर गई कि कोई और भी था जो धीरे-धीरे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका रहा था- और वो थी भाजपा.

लेकिन दार्जिलिंग की पहाड़ियों का एक मतदाता, इस्लामपुर या चोपड़ा के मतदाता से अलग सोचता है. अलीपुरद्वार के एक चाय बागान मजदूर का वोट देने का तरीका सिलीगुड़ी के एक शहरी व्यापारी या नौकरी की तलाश कर रहे युवा से बिल्कुल अलग होता है.

उत्तर बंगाल केवल एक क्षेत्र नहीं है. यह छह जिलों का समूह है जहां दर्जनों जातीय पहचानें, कई भाषाएं, सीमावर्ती चिंताएं और असमान विकास की अनकही कहानियां मौजूद हैं. कैब ड्राइवर सुशांत जैसा एक राजबंशी व्यक्ति उस हलचल को महसूस करता है जो गोरखाओं और नेपालियों ने पहाड़ियों में 'गोरखालैंड' की मांग के जरिए पैदा की है, और फिर वह ईवीएम का बटन दबाता है.

ममता बनर्जी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपने सोफे पर असहजता से करवट लेते हुए कहा, "यहां (नॉर्थ बंगाल) BJP उतनी कैडर-बेस्ड पार्टी नहीं है. वे ज़्यादातर कम्युनिटी-बेस्ड वोटों पर निर्भर रहते हैं और RSS पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं. वे RSS कैडर चुपचाप काम करने वाले लोग हैं जो ज़्यादा दिखाई नहीं देते , लेकिन वे BJP की मुख्य ताकत हैं. पूरे साल, वे सोशल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, लोगों से घुलने-मिलने का उनका अपना तरीका होता है और वे एक मजबूत सपोर्ट बेस बनाते हैं. तृणमूल कांग्रेस उनकी धर्म और कम्युनिटी-बेस्ड पॉलिटिक्स का मुकाबला करने में नाकाम रही है."

देब ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, " तृणमूल कांग्रेस का जन्म वामपंथियों, खासकर माकपा (CPI-M) से राजनीतिक मुकाबला करने के लिए हुआ था. यही हमारी विरासत रही है. हमें एक राजनीतिक दल से लड़ने की आदत है. इसलिए, जब हमारे राजनीतिक परिदृश्य में धर्म, जाति और भाषा की राजनीति जैसी नई चीजें सामने आईं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था. यह हमारे लिए नया था. हमें राजनीतिक विचारधारा का जवाब अपने विचारों से देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन इस तरह की राजनीति के लिए नहीं."

2014 के बाद से, भाजपा ने मैदानी इलाकों में भी यही दांव खेला और राजबंशी समुदाय, आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के बीच अपनी मजबूत पैठ बना ली है. तृणमूल कांग्रेस के लिए 2021 में उत्तर बंगाल का परिणाम न तो हार थी और न ही जीत; यह एक चेतावनी थी. सिलीगुड़ी के मेयर और पूर्व राज्य मंत्री गौतम देब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं.

उत्तर बंगाल में भाजपा का यह उभार अचानक नहीं था. यह 2014 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अनुषांगिक संगठनों और पार्टी की संगठनात्मक मेहनत का परिणाम था, जिसका पूरा ध्यान हिंदू वोटों को एकजुट करने पर रहा. भाजपा 2009 से ही पहचान की राजनीति के सहारे आगे बढ़ रही है और दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर पहाड़ी क्षेत्र की तीनों विधानसभा सीटों के भारी समर्थन से लगातार जीतती आ रही है.

तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों और कूचबिहार के ग्रामीण हिस्सों में अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन कुल मिलाकर यहां के नतीजे बंटे हुए रहे, जहां जीत का अंतर बहुत कम था और गहरा ध्रुवीकरण देखा गया.

2021 के विधानसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें जीतकर और लगभग 48% वोट हासिल कर सत्ता में वापसी की थी. लेकिन उत्तर बंगाल की कहानी इस जीत के बिल्कुल विपरीत थी. इस क्षेत्र की 54 सीटों पर भाजपा एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी और उसने कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की. खासकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, तराई-डुआर क्षेत्र के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के आदिवासी बहुल इलाकों में और सिलीगुड़ी शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों में.

तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो 2011 से राज्य की सत्ता में है, उत्तर बंगाल अभी भी राजनीतिक रूप से राज्य का सबसे जटिल हिस्सा बना हुआ है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारी कल्याणकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन साथ ही अविश्वास भी मौजूद है. जहां अक्सर विकास के काम से ज्यादा पहचान का मुद्दा हावी हो जाता है. यहां चुनावी नतीजे शायद ही कभी एकतरफा रहे हों. दक्षिण बंगाल के उलट, उत्तर बंगाल में मुकाबला बेहद कड़ा और कांटे की टक्कर वाला रहता है, जहां तृणमूल का दबदबा है.

"अब वे यह नहीं पूछते कि हमें किसका विरोध करना चाहिए या किसे वोट देना चाहिए. वे पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा..." 'हमें क्या मिलेगा'-यह सवाल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की किस्मत तय कर सकता है.

सुकुंता बर्मन पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से अपनी कैब में पर्यटकों और अन्य लोगों को उत्तर बंगाल और कई बार पूर्वोत्तर की सैर करा रहे हैं. सर्दियों की एक सुनहरी सुबह, जब वह सिलीगुड़ी के भारी ट्रैफिक से जूझते हुए मिलन मोड़ चौराहे की ओर बढ़ रहे थे ताकि आगे बंगाल की पहाड़ियों की ओर जा सकें, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, "एखोन लोकेर प्रोश्नो आ़लादा" (अब लोगों के सवाल बदल गए हैं).

कर्सियांग से भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा (बजगाईं) भी किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. सिलीगुड़ी स्थित अपने साधारण से घर के एक पसंदीदा कोने में बैठे शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "पहाड़ों की राजनीतिक गतिशीलता और मिजाज बदल गया है. भीतर एक आग सुलग रही है. मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि इस बार चुनावों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगी. तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा."

शर्मा अपनी ही पार्टी के दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्ता के साथ इस बात को लेकर उलझे हुए हैं कि बिस्ता वहां के स्थानीय निवासी नहीं हैं. विवाद इस हद तक बढ़ गया था कि उन्होंने पिछले साल के आम चुनावों में बिस्ता के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था. छठी अनुसूची के दर्जे को लेकर भी उनका अपने दार्जिलिंग सहयोगी नीरज जिम्बा के साथ मतभेद है. शर्मा को अक्सर 'अपनी ही पार्टी में बेघर' कहा जाता है.

भारतीय जनता पार्टी 2016 में मात्र 3 सीटों से बढ़कर 2021 में लगभग 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटों तक पहुंचनी. बंगाल की राजनीतिक सीमाओं में यह एक बड़े बदलाव का संकेत था. इसमें से एक बड़ा हिस्सा उत्तर बंगाल से आया था. भाजपा ने दार्जिलिंग पहाड़ियों, सिलीगुड़ी, फांसीदेवा और माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्जा किया, और अच्छे अंतर से जीत हासिल की. जिससे, हिंदू और आदिवासी मतदाताओं के बीच पकड़ साबित हुई.

उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में तृणमूल की जीत ने कड़े मुकाबले के बीच मुस्लिम और ग्रामीण मतदाताओं में इसकी निरंतर अपील को रेखांकित किया. यह पैटर्न एक बार फिर इस रणनीतिक वास्तविकता को स्पष्ट करता है कि उत्तर बंगाल कोई एक जैसा क्षेत्र नहीं है. यहां सीमाएं, जातीय समीकरण और चाय बागान समुदाय- ये सभी अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं.

2026 के लिए तृणमूल की रणनीति का मुख्य केंद्र ममता बनर्जी का 2026 के चुनावों में कम से कम 215 सीटें जीतने का लक्ष्य है, ताकि 2021 की जीत से भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और भाजपा की रफ्तार को रोका जा सके. पार्टी नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर मजबूत लामबंदी, जनसेवाओं की बेहतर आपूर्ति और स्थानीय विकास के वादों के साथ-साथ बंगाली पहचान के नैरेटिव पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई है.

तृणमूल इस क्षेत्र में अपनी जिला इकाइयों को सक्रिय रूप से मजबूत कर रही है. वह न केवल भाजपा का मुकाबला करने के लिए, बल्कि रोजगार के अवसरों की कमी, बुनियादी ढांचे के अभाव और गोरखा एवं आदिवासी समूहों की जातीय चिंताओं जैसी स्थानीय शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है. लेकिन इस क्षेत्र में भाजपा अभी भी मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है.

दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी (मैदानी इलाका) के पास एक चाय बागान के श्रमिक क्वार्टरों तक जाने वाले एकमात्र कच्चे रास्ते के मोड़ पर खड़े निर्जल डे ने कहा, "उन्होंने (भाजपा ने) अपना संगठनात्मक आधार मजबूत कर लिया है और वे लगातार एक वैकल्पिक शासन का वादा कर रहे हैं, जो मतदाताओं के उन वर्गों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है जो खुद को तृणमूल कांग्रेस द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं."

निर्जल डे, जो तृणमूल की श्रमिक शाखा INTTUC के जिला अध्यक्ष हैं, कहते हैं, "चाय बागानों की राजनीति अलग होती है. यहां जिसका मजदूरों पर प्रभाव है, उसी की बात आखिरी होती है. लेकिन वह वोट बैंक भी अलग-अलग पार्टियों के बीच बंटा हुआ है. वाम मोर्चे के कमजोर होने से जो खाली जगह बनी, उसे भाजपा ने तेजी से भर दिया है. इसके साथ ही, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के एक वर्ग के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी आज के मतदाताओं के बीच एक धारणा बना दी है. यही वजह है कि पूरे उत्तर बंगाल में भाजपा का उभार हुआ है." गौरतलब है कि निर्जल खुद भी वामपंथ छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए थे.

यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि उत्तर बंगाल का राजनीतिक मैदान केवल दो ध्रुवों (तृणमूल और भाजपा) के बीच नहीं है. तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के अलावा, हाल के दिनों में वामपंथियों और कांग्रेस ने भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में छिटपुट वापसी के संकेत दिए हैं. इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है, विशेष रूप से वहां जहां सत्ता विरोधी लहर तेज है.

इसके अलावा, दक्षिण बंगाल के प्रवेश द्वार मुर्शिदाबाद में एक नया घटनाक्रम हुआ है. तृणमूल के बागी विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में एक अलग गुट उभरा है, जो 2026 में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है. जिसका कुछ असर पड़ सकता है, यह अभी कहना मुश्किल है. लेकिन यह एक और ऐसा कारक है जो वोटों को विभाजित कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद कड़ा है.

तृणमूल कांग्रेस उत्तर बंगाल में अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की सहकारी सभाधिपति रोमा रश्मी एक्का को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. यह फैसला उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि और आदिवासी मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है.

महकुमा परिषद मूल रूप से पंचायती राज व्यवस्था के भीतर जिला स्तरीय शासी निकाय है, जो जिला परिषद के समान कार्य करती है. इसी तरह, संजय टिबड़ेवाल को तृणमूल अध्यक्ष (दार्जिलिंग मैदानी जिला) और दिलीप दुगड़ को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (SJDA) का प्रमुख नियुक्त किया गया है.

"हां, मुझे पाला बदलने के संदेश मिले थे..." तृणमूल कांग्रेस के फांसीदेवा ब्लॉक 1 के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर अली ने बताया और तुरंत यह भी जोड़ा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. अली ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएंगे और चुनावी बुखार चढ़ेगा, इस तरह के संपर्क और बढ़ेंगे. यदि दलबदल और पाला बदलने का यह खेल कहीं सबसे ज्यादा असर डालेगा, तो वह कूचबिहार जिले की नौ विधानसभा सीटें हो सकती हैं.

उत्तर बंगाल के सबसे संतुलित युद्धक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सिताई, दिनहाटा, नताबारी और तूफानगंज जैसी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और पूर्व में वामपंथियों के बीच निष्ठा बदलते देखी गई है. इन अनिश्चित सीटों पर तृणमूल अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वोट बैंक के समर्थन के भरोसे जीत हासिल करना चाहती है. लेकिन गौतम देब थोड़े आशंकित हैं.

उन्होंने कहा, "कूचबिहार में हमारे बीच गुटबाजी है. हमने सभी के साथ बैठकें की हैं और मुझे लगता है कि समस्याओं को सुलझा लिया गया है. हमें उम्मीद है कि हर कोई अपने मतभेद भुलाकर एक साथ काम करेगा."

कूचबिहार में किसी भी बड़े नुकसान से उत्तर बंगाल के लिए तृणमूल की महत्वाकांक्षाओं को गहरा धक्का लग सकता है. ममता बनर्जी और उनके चुनावी प्रबंधक इस बात को बखूबी जानते हैं. इसीलिए, उन्होंने मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) की पूरी तरह से आलोचना करने की अपनी सामान्य रणनीति को चुपचाप छोड़ दिया है और अब वे इसका उपयोग अपने जमीनी डेटा को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं.

गौतम देब ने कहा, "हम जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और हमारे बूथ स्तर के एजेंट (BLAs) सभी सीटों की सूचियों पर लगातार नज़र रख रहे हैं. हमने तीन अलग-अलग श्रेणियां पहचानी हैं- वे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, और वे जिनका पता नहीं चल पा रहा है. इस एसआईआर प्रक्रिया ने वास्तव में बूथ स्तर पर लोगों को एकजुट किया है. अब हमारे पास सभी निर्वाचन क्षेत्रों का डेटा तैयार है और हम एक-एक नाम की जांच कर सकते हैं."

विडंबना यह है कि जब बंगाल में अन्य जगहों पर 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया के बचाव की बात आती है, तो विपक्षी भाजपा भी ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती है.

उत्तर बंगाल के मतदाताओं का नजरिया उन जमीनी हकीकतों से तय होता है जिन्हें केवल आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता. चाय बागान वाले इलाकों में, जहां रोजगार और मजदूरी जीवन का आधार हैं, तृणमूल को उम्मीद है कि उसकी कल्याणकारी योजनाएं असर दिखाएंगी. वहीं, उन्हीं क्षेत्रों में भाजपा सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान के अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है. सिलीगुड़ी जैसे शहरी सीमावर्ती इलाकों में, युवा पेशेवर अपनी आकांक्षाओं के साथ-साथ नौकरियों और बुनियादी ढांचे की चिंताओं से जूझ रहे हैं. उनके लिए, चुनाव ऐतिहासिक वफादारी के बारे में कम और ठोस अवसरों के बारे में अधिक हैं.

उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों के अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर तृणमूल को ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ एक ढाल के रूप में देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार बदलते नैरेटिव पहली बार वोट देने वाले युवाओं की सोच को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं. पहाड़ियों में मुकाबला केवल प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के बीच ही नहीं है; यह 'विमर्श' (नैरेटिव) की भी लड़ाई है.

तृणमूल कांग्रेस और उसकी सहयोगी बीजीपीएम (BGPM) दूर-दराज के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे की बात करेंगे, जबकि भाजपा वैकल्पिक शासन के विचार को आगे बढ़ाएगी ताकि वोटों में सेंध लगाई जा सके. इसके अलावा, छोटे राजनीतिक दल भी अप्रत्याशित तरीकों से सभी समीकरणों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे.

अगर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम किसी बात का संकेत हैं, तो वह यह है कि उत्तर बंगाल की चुनावी गतिशीलता साधारण उम्मीदों से परे है. बदलती राजनीतिक हवा और मैदान में उतरते नए खिलाड़ियों के साथ, 2026 की शुरुआत में इस क्षेत्र से जो कहानी उभर रही है, वह यह है कि उत्तर बंगाल की राजनीति एक साझा सूत्र से बंधी हुई है- जो अत्यंत व्यक्तिगत है और पहचान, आकांक्षा तथा कभी-कभी मोहभंग से आकार लेती है.

