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बंगाल चुनाव: पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने TMC उम्मीदवार के ऑफिस पर छापा मारा, तृणमूल ने किया घेराव

पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के ऑफिस पर छापा मारने के तुरंत बाद इलाके में तनाव बढ़ गया.

West Bengal Elections 2026 Police Observer Ajay Pal Sharma raids TMC Candidate office in falta
दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 9:45 PM IST

6 Min Read
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फाल्टा/कोलकाता: दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने अपने पहले ही दिन घर-घर जाकर परिवारों के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी. 2011 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी ने खास तौर पर फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी दी थी, क्योंकि उन पर वोटरों को डराने-धमकाने के आरोप लगे थे. इस बार, केंद्रीय बलों के साथ, पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने सीधे जहांगीर के पार्टी ऑफिस पर छापा मारा. वहीं टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता अजय पाल शर्मा को घेरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए.

मंगलवार को पुलिस ऑब्जर्वर के फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के ऑफिस पर छापा मारने के तुरंत बाद इलाके में तनाव बढ़ गया. केंद्रीय बलों ने मतदाताओं को धमकाने के शक में लोगों की एक लिस्ट बनाई और उसे अपने साथ ले गए. इसके बाद, उन्होंने उस जगह से एक खास व्यक्ति को हिरासत में लिया. बताया गया है कि केंद्रीय बल इस व्यक्ति को लिस्ट में नाम वाले लोगों की पहचान करने और उनके घर के पते ढूंढने में मदद के लिए साथ ले गए थे. इस व्यक्ति को इलाके में गाइड बनाकर, केंद्रीय बल के जवानों ने फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों का दौरा किया.

इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ऑब्जर्वर, आईपीएस अजय पाल शर्मा भी फोर्स के साथ थे. इस दौरान, स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान के ऑफिस के बाहर जमा हो गए. जैसे ही अधिकारियों और फोर्स को ले जा रही गाड़ियां इलाके से निकलने को तैयार हुईं, भीड़ ने बार-बार "जय बांग्ला" का नारा लगाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया. शुरू में, जहांगीर खुद मौके पर दिखाई नहीं दिए; लेकिन, जैसे ही पुलिस ऑब्जर्वर और सेंट्रल फोर्स जा रहे थे, उन्हें पार्टी ऑफिस में घुसते देखा गया. वह भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाने लगे.

खास बात यह है कि दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर ने मंगलवार को कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया. उन्हें बस मौके पर मौजूद सेंट्रल फोर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा गया. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने जवाबी आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पुलिस ऑब्जर्वर का फोर्स के साथ "रूट मार्च" असल में आम वोटरों को डराने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था.

जहांगीर खान का बयान
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, जहांगीर खान ने कहा, "मुझे नहीं पता कि पुलिस ऑब्जर्वर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं! वह मुझे इस तरह डरा नहीं सकते. मैं सिर्फ बंगाल की जनता के सामने सिर झुकाऊंगा - जो बंगाल के सच्चे देवता हैं; मैं दिल्ली से भेजे गए पुलिसवाले के सामने कभी नहीं झुकूंगा. वह मुझे दबा नहीं सकते. वह कल मेरे ऑफिस आए थे, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था. उन्होंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाया और डराया. इसके बाद, वह डर पैदा करने के लिए मेरे पड़ोस और मेरे घर गए. अगर उन्होंने चुनाव के दिन कोई शरारत की, तो इलाके की महिलाएं - हमारी माताएं और बहनें - उनका सामना करने के लिए तैयार हैं; वे उन्हें कड़ी सबक सिखाएंगी."

फाल्टा से तृणमूल उम्मीदवार खान ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ऑब्जर्वर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "पुलिस ऑब्जर्वर ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं. उन्हें रूट मार्च करने या सुरक्षा बलों के साथ इलाके में घूमने का कोई अधिकार नहीं है. अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है, तो उन्हें पुलिस अधीक्षक या स्थानीय पुलिस थाने को रिपोर्ट करनी चाहिए. वह लोगों को डराने के लिए खुद मौके पर क्यों जा रहे हैं? जहांगीर खान को इस तरह दबाया नहीं जा सकता. इसके अलावा, फाल्टा के लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं. मुझे पता है कि मैं जीतने वाला हूं. अगर वे मुझे हाउस अरेस्ट भी कर लेते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा; मैं बस इस ऑफिस से चुनाव की कार्रवाई पर नजर रखने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करूंगा."

पुलिस ऑब्जर्वर के साथ चुनाव आयोग
दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले, दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा सीट के आस-पास बहुत ज्यादा तनाव है. जमावड़े, विरोध प्रदर्शन, और पुलिस ऑब्जर्वर की भूमिका—सब मिलाकर, राजनीतिक कड़वाहट चरम पर पहुंच गई है. इस पृष्ठभूमि में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई खास रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है. हालांकि, पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा अगर चाहें तो कमीशन को रिपोर्ट दे सकते हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे.

मंगलवार दोपहर को सीईओ ने साफ-साफ कहा, "दक्षिण 24 परगना में जो कुछ भी हो रहा है, वह पुलिस ऑब्जर्वर की जांच के दायरे में है. वह जो रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा; वह हमसे जो भी मदद मांगेंगे, हम देंगे." साथ ही, उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि वोटरों को डराना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. सीईओ ने कहा, "अगर कोई धमकी देता है, तो शिकायत करें. हम सही एक्शन लेंगे."

पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग बुधवार को होनी है. 142 सीटों पर चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी करने के लिए, सेंट्रल फोर्स और पुलिस को पहले ही सड़कों पर तैनात कर दिया गया है, और अभी रूट मार्च चल रहा है. हालांकि, इन तैयारियों के बीच, उत्तर प्रदेश के IPS ऑफिसर और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा फाल्टा में एक नए विवाद का केंद्र बन गए हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी के IPS अजय पाल शर्मा की प.बंगाल में 'दबंगई', ममता के 'कैंडिडेट' को दी खुली चुनौती

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