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बंगाल चुनाव: पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने TMC उम्मीदवार के ऑफिस पर छापा मारा, तृणमूल ने किया घेराव

फाल्टा/कोलकाता: दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने अपने पहले ही दिन घर-घर जाकर परिवारों के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी. 2011 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी ने खास तौर पर फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी दी थी, क्योंकि उन पर वोटरों को डराने-धमकाने के आरोप लगे थे. इस बार, केंद्रीय बलों के साथ, पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने सीधे जहांगीर के पार्टी ऑफिस पर छापा मारा. वहीं टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता अजय पाल शर्मा को घेरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए.

मंगलवार को पुलिस ऑब्जर्वर के फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के ऑफिस पर छापा मारने के तुरंत बाद इलाके में तनाव बढ़ गया. केंद्रीय बलों ने मतदाताओं को धमकाने के शक में लोगों की एक लिस्ट बनाई और उसे अपने साथ ले गए. इसके बाद, उन्होंने उस जगह से एक खास व्यक्ति को हिरासत में लिया. बताया गया है कि केंद्रीय बल इस व्यक्ति को लिस्ट में नाम वाले लोगों की पहचान करने और उनके घर के पते ढूंढने में मदद के लिए साथ ले गए थे. इस व्यक्ति को इलाके में गाइड बनाकर, केंद्रीय बल के जवानों ने फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों का दौरा किया.

इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ऑब्जर्वर, आईपीएस अजय पाल शर्मा भी फोर्स के साथ थे. इस दौरान, स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान के ऑफिस के बाहर जमा हो गए. जैसे ही अधिकारियों और फोर्स को ले जा रही गाड़ियां इलाके से निकलने को तैयार हुईं, भीड़ ने बार-बार "जय बांग्ला" का नारा लगाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया. शुरू में, जहांगीर खुद मौके पर दिखाई नहीं दिए; लेकिन, जैसे ही पुलिस ऑब्जर्वर और सेंट्रल फोर्स जा रहे थे, उन्हें पार्टी ऑफिस में घुसते देखा गया. वह भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाने लगे.

खास बात यह है कि दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर ने मंगलवार को कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया. उन्हें बस मौके पर मौजूद सेंट्रल फोर्स के अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा गया. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने जवाबी आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पुलिस ऑब्जर्वर का फोर्स के साथ "रूट मार्च" असल में आम वोटरों को डराने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था.

जहांगीर खान का बयान

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, जहांगीर खान ने कहा, "मुझे नहीं पता कि पुलिस ऑब्जर्वर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं! वह मुझे इस तरह डरा नहीं सकते. मैं सिर्फ बंगाल की जनता के सामने सिर झुकाऊंगा - जो बंगाल के सच्चे देवता हैं; मैं दिल्ली से भेजे गए पुलिसवाले के सामने कभी नहीं झुकूंगा. वह मुझे दबा नहीं सकते. वह कल मेरे ऑफिस आए थे, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था. उन्होंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाया और डराया. इसके बाद, वह डर पैदा करने के लिए मेरे पड़ोस और मेरे घर गए. अगर उन्होंने चुनाव के दिन कोई शरारत की, तो इलाके की महिलाएं - हमारी माताएं और बहनें - उनका सामना करने के लिए तैयार हैं; वे उन्हें कड़ी सबक सिखाएंगी."