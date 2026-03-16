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सिलीगुड़ी का रण: वाम मोर्चे ने पुराने गढ़ को बचाने के लिए युवा चेहरे पर लगाया दांव

उत्तर पूर्व भारत और दार्जिलिंग पहाड़ियों के व्यावसायिक प्रवेश द्वार के रूप में रणनीतिक स्थिति के कारण, सिलीगुड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जा रहा है.

SILIGURI CPIM ELECTION
सिलीगुड़ी में जनसंपर्क अभियान चलाते शरदिंदु चक्रवर्ती. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 9:36 PM IST

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सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल): वाम मोर्चा ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सिलीगुड़ी जैसी महत्वपूर्ण सीट से युवा चेहरे, शरदिंदु चक्रवर्ती (जॉय) को अपना उम्मीदवार बनाया है. सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 28 से पांच बार के माकपा (CPI-M) पार्षद रहे शरदिंदु का चयन उस 'पीढ़ीगत बदलाव' को दर्शाता है, जिसे लागू करने के लिए वामपंथी नेतृत्व पर पिछले कुछ वर्षों से भारी दबाव था.

सिलीगुड़ी के साथ-साथ वाम मोर्चे ने पड़ोसी सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है. डाबग्राम-फुलबाड़ी से माकपा ने एक बार फिर सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व चेयरमैन दिलीप सिंह को मैदान में उतारा है, जो 2021 के चुनाव में हार गए थे. माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी से झरेन रॉय को टिकट दिया गया है, जबकि फांसीदेवा सीट भाकपा-माले (CPI-ML) के लिए छोड़ी गई है, जिसके उम्मीदवार की घोषणा अभी बाकी है.

नाम की घोषणा होते ही शरदिंदु ने अपने वार्ड में घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया. सोमवार की दोपहर में, सिलीगुड़ी स्थित दार्जिलिंग जिला माकपा कार्यालय से सभी वामपंथी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली निकाली गई. इस मार्च में दिग्गज नेता अशोक भट्टाचार्य और वरिष्ठ नेता जीबेश सरकार भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए.

त्रिकोणीय मुकाबला

सिलीगुड़ी में शरदिंदु को एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा सिलीगुड़ी के मेयर और पूर्व राज्य मंत्री गौतम देब को मैदान में उतारे जाने की संभावना है. वहीं, भाजपा ने शंकर घोष को टिकट दिया है, जो इस सीट से मौजूदा विधायक हैं और कभी माकपा (CPI-M) में अशोक भट्टाचार्य के बेहद करीबी सहयोगी हुआ करते थे.

पिछले विधानसभा चुनाव में आए नाटकीय बदलाव के बाद यह निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गया है. दशकों तक सिलीगुड़ी को अशोक भट्टाचार्य के नेतृत्व में वामपंथ का गढ़ माना जाता था, जिन्होंने कई बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और क्षेत्र के नागरिक व राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई.

हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के शंकर घोष ने भट्टाचार्य को हरा दिया. माकपा से जुड़े लोगों के अनुसार, उस चुनाव के दौरान पारंपरिक वामपंथी मतदाताओं का एक हिस्सा भाजपा की ओर खिसक गया था, जिसके कारण भट्टाचार्य की हार हुई.

खोए हुए गढ़ को वापस पाने की कोशिश

वामपंथी खेमे में शरदिंदु को उम्मीदवार बनाने के फैसले को जमीनी स्तर का अनुभव रखने वाले युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. 2011 में पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन के बाद से ही पार्टी के भीतर नई पीढ़ी के नेताओं को सामने लाने की मांग लगातार बढ़ रही थी.

शरदिंदु, जो छात्र आंदोलन से उभरकर नगर निगम की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उन्हें चुनकर माकपा (CPI-M) ने एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है. शरदिंदु उस समय से पार्षद हैं जब राज्य में वामपंथ की सरकार थी और वे आज भी इस पद पर बने हुए हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता के लिए उनकी उपलब्धता और नागरिक मुद्दों की गहरी समझ ने उन्हें स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय बनाया है.

हाथ जोड़कर घर-घर दस्तक देते हुए और लाल झंडा थामे समर्थकों के साथ चलते हुए माकपा उम्मीदवार ने आत्मविश्वास के साथ कहा, "मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार के योग्य समझा. अब असली लड़ाई शुरू होती है. हमारे सामने जो भी आए, हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे. पिछली बार लोगों ने जो गलती की थी, वह इस बार नहीं दोहराई जाएगी."

पुरानी यादें और बदलती वफादारी

सिलीगुड़ी सीट का राजनीतिक इतिहास आंतरिक कलह से प्रभावित रहा है. पिछले चुनाव में, अशोक भट्टाचार्य की उम्मीदवारी को लेकर माकपा (CPI-M) के भीतर असंतोष की खबरें आई थीं, जिससे पार्टी में दरार पैदा हो गई थी. उसी दौरान, भट्टाचार्य के बेहद करीबी माने जाने वाले शंकर घोष ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए, और अंततः अपने ही गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ा.

कोलकाता में वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस द्वारा घोषित उम्मीदवार सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए, अशोक भट्टाचार्य ने युवा चेहरों को आगे लाने के पार्टी के प्रयास का स्वागत किया.

दिग्गज वामपंथी नेता ने आत्मविश्वास के साथ कहा, "इस बार उम्मीदवार सूची में कई नए और युवा चेहरों को जगह दी गई है, जो पार्टी के लिए अच्छा है। खासकर सिलीगुड़ी में जॉय (शरदिंदु) को उम्मीदवार बनाना एक बहुत अच्छा फैसला है. जॉय बहुत ईमानदार, समर्पित और नागरिक सेवाओं की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं. वे जनता के बहुत करीब हैं."

सिलीगुड़ी में हाई-स्टेक मुकाबला

उत्तर पूर्व भारत और दार्जिलिंग पहाड़ियों के व्यावसायिक प्रवेश द्वार के रूप में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण, सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक बना हुआ है. इस सीट पर नियंत्रण का क्षेत्र में प्रभाव चाहने वाले दलों के लिए प्रतीकात्मक और संगठनात्मक दोनों महत्व है. वाम मोर्चे के लिए सिलीगुड़ी को वापस पाने का मतलब उस प्रमुख शहरी गढ़ को फिर से हासिल करना होगा, जिसे उसने दशकों तक अपने पास रखा था.

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