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'सभी से मिलजुलकर रहने को कहा', हुगली के नाविकों ने पीएम मोदी से हुई बातचीत को साझा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी में नाव की सवारी से की और नाविकों से बातचीत की.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 2:56 PM IST

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हुगली (पश्चिम बंगाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया. उन्होंने अपने दिन की शुरुआत कोलकाता में हुगली नदी में नाव की सवारी से की. इस दौरान उन्होंने नाविकों से बातचीत की. हुगली जिले के नाविक गौरांगो बिस्वास ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आए, नाव किराए पर ली और सैर के लिए चले गए."

बिस्वास ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 7 बजे पहुंचे. हालांकि उनके बीच कम बातचीत हुई, लेकिन मोदी ने उनका नाम पूछा और किनारे पर लौटने के बाद उन्हें गले लगाया. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने करीब एक घंटे तक साइकिल चलाई, 1,000 रुपये दिए और अपने कैमरे से तस्वीरें खींचीं.

एक और नाविक मोहम्मद इफ्तेखार अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पानीघाट पहुंचे, सुबह की सैर की और फिर बोट राइड के लिए गए. कुल सात बोट बुक की गई थीं. लौटने के बाद, उन्होंने सभी से मिलजुलकर खुशी के साथ रहने को कहा.

बाद में एक्स पोस्ट में, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के तहत हावड़ा से कोलकाता तक रोड शो के दौरान पुल पर होने की याद ताजा की. पीएम ने लिखा, "कल शाम (23 अप्रैल), मैं हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था और आज सुबह, मैंने इसे हुगली नदी से देखा!"

प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी पर अपने दिन की शुरुआत करते हुए मां गंगा का भी शुक्रिया अदा किया और नाविकों से मुलाकात की. एक्स पोस्ट में, पीएम मोदी ने पवित्र गंगा नदी के महत्व पर बात करते हुए कहा कि यह "बंगाल की आत्मा" से होकर बहती है.

पीएम मोदी ने चुनावी मौसम में पश्चिम बंगाल के विकास का वादा किया. उन्होंने हुगली नदी के पानी में नाव चलाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, "हर बंगाली के लिए, गंगा का बहुत खास स्थान है. कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है. उसके पवित्र पानी में पूरी सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना है. आज सुबह कोलकाता में, मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, यह मां गंगा का शुक्रिया अदा करने का मौका था. नाविकों से मिलने का भी मौका मिला, जिनका मेहनती स्वभाव तारीफ के काबिल है, और सुबह टहलने वालों से भी. हुगली पर, हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की खुशहाली के लिए काम करने का अपना वादा दोहराया."

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