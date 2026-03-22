बंगाल चुनाव में 2.3 लाख जवानों का पहरा, 20 राज्यों से बुलाई गई 2400 कंपनियां
500 कंपनियां मतगणना के बाद की अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहीं रहेंगी.
Published : March 22, 2026 at 5:10 PM IST
कोलकाता: गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की कुल 2,400 कंपनियां तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय द्वारा 19 मार्च को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), राज्य सशस्त्र पुलिस (SAP) और इंडिया रिजर्व बटालियन (IRBn) सहित कुल 2,400 कंपनियां तैनात की जाएंगी.
शुरुआत में, 20 फरवरी को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की 480 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया था. जिसमें 230 CRPF, 120 BSF, 37 CISF, 47 ITBP और 46 SSB की कंपनियां शामिल थीं. बलों की इस बड़ी टुकड़ी को रूट मार्च करने, जनता में विश्वास पैदा करने, ईवीएम (EVM) और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करने और गिनती केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था.
चुनाव आयोग ने 17 मार्च को बलों की अतिरिक्त 1,920 कंपनियां भेजने का फैसला किया. इसके परिणामस्वरूप, अब तैनात बलों की कुल संख्या 2,400 कंपनियां हो गई है. ये अतिरिक्त 1,920 कंपनियां देश के अलग-अलग हिस्सों से पांच चरणों में राज्य में पहुंचेंगी. पहले चरण में, 31 मार्च को 300 कंपनियों के आने का कार्यक्रम है. इस टुकड़ी में CRPF की 125, BSF की 100, CISF की 25 और ITBP व SSB की 25-25 कंपनियां शामिल हैं.
दूसरे चरण में, 7 अप्रैल को सुरक्षा बलों की अन्य 300 कंपनियां पहुंचने वाली हैं. इस चरण में जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा से बल भेजे जाएंगे. तीसरे चरण में, 10 अप्रैल को 300 और कंपनियां आएंगी, जो जम्मू-कश्मीर के अलावा मणिपुर से होंगी. चौथे चरण में, 13 अप्रैल को असम, हरियाणा और उत्तराखंड से सुरक्षा बलों की 277 कंपनियों के आने का कार्यक्रम है.
पांचवें चरण में, 17 अप्रैल को बंगाल में 743 कंपनियां पहुंचेंगी. इनमें से CAPF की 443 कंपनियां असम से आएंगी, जबकि 300 कंपनियां केरल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान से आएंगी.
पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ (CRPF) के सेक्टर आईजी शलभ माथुर को इन बलों की तैनाती की निगरानी के लिए 'स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर' नियुक्त किया गया है. प्रत्येक कंपनी में कम से कम 72 कर्मी होंगे. एक कंपनी के नौ सेक्शनों में से आठ को मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा, जबकि एक सेक्शन पर्यवेक्षी कार्यों में सहायता के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के रूप में कार्य करेगा.
रेलवे बोर्ड के साथ परामर्श के बाद, इन बलों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. दूसरी ओर, राज्य सरकार को यहां तैनात बलों के परिवहन, ठहरने, भोजन और रसद (logistics) के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.
29 अप्रैल को मतदान समाप्त होने के बाद भी, लगभग 200 कंपनियां ईवीएम, स्ट्रांग रूम और गिनती केंद्रों की सुरक्षा के लिए राज्य में रुकेंगी. जबकि अन्य 500 कंपनियां मतगणना के बाद की अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहीं रहेंगी. बाकी कंपनियां मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद वापस लौट जाएंगी. राज्य में मतदान दो चरणों में 23 और 26 अप्रैल को होना है. बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद हिंसा भड़की थी.
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सुरक्षा बलों की आवाजाही के संबंध में प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे तक गृह मंत्रालय (MHA) और चुनाव आयोग (EC) को रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए.
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