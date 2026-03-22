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बंगाल चुनाव में 2.3 लाख जवानों का पहरा, 20 राज्यों से बुलाई गई 2400 कंपनियां

मालदा में सेंट्रल फोर्स के जवानों ने इंग्लिश बाजार म्युनिसिपैलिटी के तहत झलझलिया और गायेशपुर इलाकों में रूट मार्च किया. ( IANS )