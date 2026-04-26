ETV Bharat / bharat

बंगाल चुनाव: CM ममता बनर्जी को EVM हाईजैक होने का डर, चुनाव आयोग पर बरसीं

पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है. सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में धुआंधार प्रचार किया.

West Bengal Elections 2026 CM Mamata Banerjee alleges EVM Tampering targets ECI and BJP
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में चुनाव प्रचार करती हुईं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 9:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर बर्धन मार्केट में चुनावी रैली के दौरान EVM से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. उन्होंने गहरी आशंका जताई कि चुनाव खत्म होने के बाद, बीजेपी EVM मशीनों पर कब्जा करने के लिए केंद्रीय बलों और बदमाशों का इस्तेमाल कर रही है.

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि इन घटनाओं की पूरी जानकारी होने के बावजूद जरूरी कार्रवाई न करके वह मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है. बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के व्यवहार की आलोचना की.

ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटिंग खत्म होने तक पोलिंग बूथ पर चौकन्ना रहने को कहा. उन्होंने वोटरों को चेतावनी दी, "अगर कोई मशीन खराब हो जाए, तो उसमें अपना वोट न डालें. हो सकता है कि उन्होंने कोई छिपी हुई चिप लगाई हो. इसके अलावा, वोटिंग शुरू होने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपका वोट सही तय स्लॉट में रजिस्टर हो रहा है."

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में चुनाव प्रचार करती हुईं
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में चुनाव प्रचार करती हुईं (ETV Bharat)

ममता बनर्जी ने बुर्राबाजार मार्केट के सामने भी जनसभा को संबोधित किया. वहां उनके मुख्य निशाने पर BJP और चुनाव आयोग थे. EVMs के हाईजैक होने का डर जताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने कल दो घटनाओं की खबरें सुनीं: अपराधियों को उन EVM मशीनों पर कब्जा करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है जिनमें पहले ही वोट रिकॉर्ड हो चुके हैं."

उन्होंने इस कथित साजिश के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया. ममता ने आगे आरोप लगाया कि EVM रखने के लिए तय जगहों – स्ट्रॉन्ग रूम में जानबूझकर बिजली गुल की जा रही है. चुनाव आयोग से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा, "वहां बिजली क्यों गुल हो रही है? हमारे यहां बिजली कटौती नहीं होती. मास्क पहनकर बिजली काटकर EVM लूटने की कोशिश की जा रही है."

कोलकाता में चुनाव प्रचार करतीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी
कोलकाता में चुनाव प्रचार करतीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (ETV Bharat)

साथ ही, ममता ने राज्य के पुलिस प्रशासन के एक हिस्से के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राज्य के ऑफिसर्स-इन-चार्ज (OCs) और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DMs) का चुन-चुनकर ट्रांसफर किया है – उन्होंने दावा किया कि ये अधिकारी अब BJP के कहने पर काम कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं.

पुलिस बल को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, "उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे 4 तारीख के बाद चले जाएंगे; लेकिन आप लोग यहीं रहेंगे. हम ही आपको चाय और मिठाई देंगे. हम ही आपके परिवारों का ख्याल रखेंगे. तो फिर, आप BJP के लिए काम क्यों कर रहे हैं?"

उन्होंने पुलिस से अपील की कि वे किसी खास राजनीतिक पार्टी की सेवा करने के बजाय, राज्य के लोगों के भले के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करें.

कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिलती हुईं ममता बनर्जी
कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिलती हुईं ममता बनर्जी (ETV Bharat)

कैमक स्ट्रीट रैली के बाद ममता बनर्जी मानसतला रोड क्रॉसिंग पर जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी कैश बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर सकती है. उन्होंने कहा, "मुझे खुफिया जानकारी मिली है कि वे अलग-अलग झुग्गियों में पैसा भेजने का इरादा रखते हैं. यह पैसा गद्दारों के जरिये भेजा जाएगा. ऐसे कई लोग हैं जो पैसे के लिए अपनी वफादारी बेचते हैं; वे आज के 'मीर जाफर' हैं. वे एक झुग्गी-झोपड़ी में जाएंगे, और हर व्यक्ति को उनके वोट के बदले 5,000 रुपये देंगे."

साथ ही, ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया. शाह ने हाल ही में दावा किया था कि कोलकाता एक "झुग्गी-झोपड़ी" बन गया है. इस बात की कड़ी निंदा करते हुए, मुख्यमंत्री ने सभी को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के अधिकारों और सम्मान की याद दिलाई. उन्होंने कहा, "गृह मंत्री ने दावा किया कि 'ममता-जी' ने कोलकाता को झुग्गियों का शहर बना दिया है. तो क्या? क्या गरीब लोगों को कोलकाता में रहने का हक नहीं है? क्या झुग्गी-झोपड़ियों के लोग MA की परीक्षा पास नहीं करते? क्या वे इंजीनियर नहीं बनते? क्या वे IAS या IPS ऑफिसर नहीं बनते? हम भी गांवों में पैदा हुए हैं."

कोलकाता में चुनाव प्रचार करतीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी
कोलकाता में चुनाव प्रचार करतीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (ETV Bharat)

बर्धन मार्केट और आस-पास के कैमक स्ट्रीट इलाके में ज्यादातर गैर-बंगाली व्यापारी समुदाय रहते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने आज गुजराती, मारवाड़ी, जैन से लेकर सिख तक सभी समुदायों को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया. ममता ने लोगों को याद दिलाया कि कोलकाता नगर निगम ने व्यापारियों पर एक भी पैसा नया टैक्स नहीं लगाया है, चाहे वह ट्रेड लाइसेंस के लिए हो या पीने के पानी की सर्विस के लिए. इसके उलट, केंद्र सरकार की GST पॉलिसी पर निशाना साधते हुए, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार GST की आड़ में व्यापारियों को मुनाफा हड़प रही है.

यह भी पढ़ें- भाजपा महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : पीएम मोदी

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION 2026
MAMATA BANERJEE
EVM TAMPERING
ECI AND BJP
WEST BENGAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.