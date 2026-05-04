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ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026: जानिए दिल्ली के 'मिनी बंगाल' में लोगों की क्या है राय?

ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में कुछ लोगों ने बीजेपी की बढ़त पर खुशी जाहिर की, कुछ ने कहा कि काम होना चाहिए.

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दिल्ली के CR PARK इलाके की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 12:30 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के चुनाव के वोट की गिनती आज सुबह 8:00 बजे से चल रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. तो वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बन रही है.

वहीं जब ईटीवी भारत की टीम पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे को लेकर मिनी बंगाल के तौर पर जाना जाने वाला चितरंजन पार्क इलाके पहुंची तो चितरंजन पार्क में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों ने बताया कि बदलाव तो चाहिए था क्योंकि बहुत दिनों से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही थी. कुछ अब खास देखने को बंगाल में नहीं मिल रहा था इसलिए बदलाव जरूरी है बदलाव से पता चलेगा कि जो सरकार आई है वह अब कैसा काम कर रही है.

दिल्ली के 'मिनी बंगाल' से आई लोगों की प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

वही ईटीवी भारत से बात करते हुए चितरंजन पार्क में रहने वाले संजय दास ने बताया कि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ-कुछ इलाकों में अच्छा काम किया है लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां उन्हें काम करने की जरूरत थी लेकिन उन्होंने काम नहीं किया इसलिए थोड़ा बदलाव तो जरूरी है. बदलाव होगा तभी पता चलेगा कि हां दूसरी सरकार जो बंगाल में बन रही है वह किस तरह से काम कर रही है इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए.

वहीं तरुण बताते हैं कि हमारे यहां तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया है, इसलिए जय श्री राम आना चाहिए बीजेपी की सरकार बननी चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल में काम हो.

वहीं नीला विश्वास बताती है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है तो अच्छा ही करेगी. पश्चिम बंगाल में मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में अच्छा काम करेगी क्योंकि दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है तो अच्छा काम हो रहा है इसलिए पश्चिम बंगाल में भी अच्छा काम होगा.

वहीं मोहसिन विश्वास बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी तक तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो ममता बनर्जी की सरकार थी उनके द्वारा पार्शियल्टी की जाती थी हमेशा भेदभाव देखने को मिला इसलिए पश्चिम बंगाल में बदलाव की बहुत जरूरत थी और अब बदलाव दिख रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा.

वहीं सुरजीत बनर्जी बताते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में जिसकी भी सरकार बने स्कैम रुकना चाहिए क्योंकि जो पहले की सरकार थी उस दौरान स्कैम बहुत हुआ है इसलिए जिसकी भी सरकार बने स्कैम रुकना चाहिए, जिसकी भी सरकार बने वह जनता के कार्य करें ना की स्कैम जैसे बड़े मामलों में शामिल हो.

बता दें पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों पर मतदान हुआ है जो दो चरण में चुनाव कराया गया था. वही आज 4 मई है और आज वोटों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल के साथ ही केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम के वोटो की गिनती चल रही है. जहां असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा रूझानों में छूते हुए दिखाई दे रही है. अभी तक के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस को इस बार पश्चिम बंगाल में खासा नुकसान देखने को मिल रहा है जहां रुझानों में वह बहुमत से बहुत पीछे दिखाई दे रही है.

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