पश्चिम बंगाल: EC ने तीसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की, हटाए गए नामों की संख्या पर सस्पेंस
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की ओर से तीसरी पूरक सूची जारी कर दी गई.
Published : March 29, 2026 at 8:09 AM IST
कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 2026 के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी की. हालांकि, चुनाव आयोग ने इस तीसरी सूची में हटाए गए या शामिल किए गए मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है. यह सूची शुक्रवार रात को दूसरी पूरक सूची के प्रकाशन के बाद जारी की गई है.
आयोग ने सोमवार (23 मार्च) को 'विचाराधीन' (Under Adjudication) मतदाताओं की पहली पूरक सूची जारी की थी, लेकिन उसने इस सूची से हटाए गए नामों की संख्या या निपटाए गए मामलों की सटीक संख्या पर चुप्पी साधे रखी, जिससे उसे विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ा. चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, 'पूरक सूची' से तात्पर्य मतदाताओं के नामों की एक अतिरिक्त सूची से है, जिसे अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद इसमें शामिल किया जाता है.
इनमें आम तौर पर नए रजिस्टर हुए वोटर जानकारी में सुधार और वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट में वापस शामिल किए गए नाम जुड़े होते हैं. इसके साथ ही कार्यालय ने इससे जुड़ी हटाने वाली लिस्ट भी जारी की है, जिसमें डुप्लीकेशन, मौत, या घर बदलने जैसे कारणों से हटाए गए नाम शामिल हैं.
चुनाव अधिकारियों ने कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट को अलग-अलग चरणों में जारी करने से यह पक्का होता है कि आने वाले चुनावों से पहले सभी योग्य वोटर लिस्ट में शामिल हों और लिस्ट की सही जानकारी भी बनी रहे. अधिकारी ने कहा, 'कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब सप्लीमेंट्री लिस्ट रेगुलर तौर पर जारी की जाएगी.'
एसआईआर प्रक्रिया के गिनती वाले चरण के बाद कुल 58 लाख नाम हटा दिए गए थे, जिससे राज्य के योग्य वोटरों की संख्या शुरुआती 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई. ऐसा मौत, पलायन, डुप्लीकेशन और पता न चल पाने जैसे कारणों से किया गया.
28 फरवरी को जारी एसआईआर के बाद की लिस्ट में वैध वोटरों की संख्या और कम होकर 7.04 करोड़ से थोड़ी ज्यादा रह गई, जबकि 60 लाख से ज्यादा नाम अभी भी न्यायिक जांच के दायरे में हैं. चुनाव आयोग के एक और सूत्र ने बताया कि पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में करीब 10 लाख नाम थे और दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट में 21 लाख नाम थे.
294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. बूथ के हिसाब से लिस्ट दिन में करीब 11.30 बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई.