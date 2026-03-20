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पश्चिम बंगाल चुनाव: 60 लाख वोटर के मताधिकार को लेकर अनिश्चितता, सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतजार

Papri Chatterjee

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. चुनाव आयोग ने दो चारणों - 23 और 29 अप्रैल को — वोटिंग कराने की घोषणा की है और नतीजे 4 मई को आएंगे. चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बीच राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. हालांकि, जो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार अभी भी 'विचाराधीन' (Under Judgment) हैं!

चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले इशारा किया था कि मतदाताओं की पूरक सूची इसी हफ्ते पब्लिश हो सकती है. इसलिए, इसके गुरुवार या शुक्रवार को जारी होने की उम्मीद थी. लेकिन असल में, अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है. इस बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पूरक सूची इस हफ्ते पब्लिश होगी भी या नहीं! इसलिए, चुनावों से पहले, सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के पब्लिश होने को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, और जो अनिश्चितता है, उसमें कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं. पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट (पूरक सूची) आखिर कब पब्लिश होगी? यह वह सवाल है जिसे लेकर राज्य भर में लगभग 60 लाख मतदाता अब परेशान हैं.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल, और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने पहले ही इशारा कर दिया था कि पूरक सूची जल्द ही पब्लिश की जाएगी. हालांकि, गुरुवार को दिन भर कई मीटिंग करने के बाद भी, कोई साफ टाइमलाइन या कोई खास समयसीमा सामने नहीं आई. इसके उलट, मामला अभी भी निश्चित नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार सुबह कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की बुलाई एक जरूरी मीटिंग हुई. बैठक में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मौजूद थे. मीटिंग का मुख्य एजेंडा कानून-व्यवस्था की स्थिति और पूरक सूची के पब्लिकेशन से जुड़ी तैयारियों पर फोकस था. इसके बाद दोपहर में एक और मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी और दूसरे शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया. हालांकि, खबर है कि उस मीटिंग में भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ.