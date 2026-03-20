पश्चिम बंगाल चुनाव: 60 लाख वोटर के मताधिकार को लेकर अनिश्चितता, सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतजार
चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले इशारा किया था कि पश्चिम बंगाल में पूरक मतदाता सूची इसी हफ्ते पब्लिश हो सकती है.
Published : March 20, 2026 at 4:28 PM IST
Papri Chatterjee
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. चुनाव आयोग ने दो चारणों - 23 और 29 अप्रैल को — वोटिंग कराने की घोषणा की है और नतीजे 4 मई को आएंगे. चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बीच राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. हालांकि, जो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार अभी भी 'विचाराधीन' (Under Judgment) हैं!
चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले इशारा किया था कि मतदाताओं की पूरक सूची इसी हफ्ते पब्लिश हो सकती है. इसलिए, इसके गुरुवार या शुक्रवार को जारी होने की उम्मीद थी. लेकिन असल में, अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है. इस बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पूरक सूची इस हफ्ते पब्लिश होगी भी या नहीं! इसलिए, चुनावों से पहले, सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के पब्लिश होने को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, और जो अनिश्चितता है, उसमें कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं. पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट (पूरक सूची) आखिर कब पब्लिश होगी? यह वह सवाल है जिसे लेकर राज्य भर में लगभग 60 लाख मतदाता अब परेशान हैं.
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल, और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने पहले ही इशारा कर दिया था कि पूरक सूची जल्द ही पब्लिश की जाएगी. हालांकि, गुरुवार को दिन भर कई मीटिंग करने के बाद भी, कोई साफ टाइमलाइन या कोई खास समयसीमा सामने नहीं आई. इसके उलट, मामला अभी भी निश्चित नहीं है.
सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार सुबह कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की बुलाई एक जरूरी मीटिंग हुई. बैठक में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मौजूद थे. मीटिंग का मुख्य एजेंडा कानून-व्यवस्था की स्थिति और पूरक सूची के पब्लिकेशन से जुड़ी तैयारियों पर फोकस था. इसके बाद दोपहर में एक और मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी और दूसरे शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया. हालांकि, खबर है कि उस मीटिंग में भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ.
हाई कोर्ट से लौटने के बाद, CEO ऑफिस के अधिकारियों ने मुख्य सचिव दुष्यंत नारीवाल और डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता की मौजूदगी में एक और मीटिंग की. कई राउंड में बातचीत हुई, फिर भी पूरक मतदाता सूची पब्लिश होने की कोई खास टाइमलाइन तय नहीं हो पाई.
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 24 लाख से अधिक 'विचाराधीन' मतदाताओं की जानकारी सत्यापित और सुलझाई गई है. हालांकि, बाकी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम अभी भी अधर में हैं. इसलिए, लिस्ट पब्लिश होने में देरी का मतलब है कि इन संबंधित मतदाताओं के मताधिकार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
वैसे, मतदाता सूची के SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर कानूनी झगड़ा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया था. असल में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस मामले में चुनाव आयोग पर 'मनमाने तरीके' से काम करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आरोप-प्रत्यारोप के माहौल के बीच, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने SIR में इन गड़बड़ियों को सुलझाने का काम खुद न्यायपालिका को सौंप दिया. कोर्ट के जज अभी उन 60 लाख विचाराधीन मतदाताओं से जुड़ी सभी जानकारी की जांच कर रहे हैं.
चूकिं पूरक सूची अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इन विचाराधीन वोटर्स के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हर तरफ बस एक ही सवाल है: क्या पूरक लिस्ट इस हफ्ते पब्लिश होगी, या यह लंबे समय से इंतजार किया जा रहा डॉक्यूमेंट ईद के बाद ही रिलीज होगा? इस बात को लेकर भी बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या तय समय में 60 लाख विचाराधीन वोटर्स से जुड़े डेटा की गड़बड़ियों को ठीक करना मुमकिन भी है. पूरा राज्य बेचैनी में इंतजार कर रहा है.
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