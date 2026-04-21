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'ममता बनर्जी ने बंगाल में क्या काम किया, उनको बताना चाहिए' लालू के बेटे ने पूछा सवाल

तेजप्रताप यादव ने घुसपैठिये पर जहां बीजेपी का समर्थन किया है, वहीं ममता बनर्जी से काम का हिसाब मांगा है. पढ़ें..

Tej Pratap Yadav
ममता बनर्जी पर भड़के तेजप्रताप यादव (सौ. तेजप्रताप यादव X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 3:08 PM IST

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पटना: RJD चीफ लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या काम किया है, उनको बताना चाहिए. वहीं घुसपैठ को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा ठीक बोल रही है. पश्चिम बंगाल में घुसपैठ तो हो ही गया है. इसको लेकर ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया.

"ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही हैं. पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पहले ही हो चुकी है, घुसपैठ हर तरफ से फैली हुई है। वह क्या कर रही हैं? हमारी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हमने उनका सपोर्ट किया है. हम खुलकर नहीं कहेंगे कि हमने किसका सपोर्ट किया है. यह हमारा अंदरूनी मामला है."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल

बंगाल में किसका समर्थन?: तेजप्रताप यादव ने कहा कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन हम लोगों ने वहां समर्थन किया है. हमने वहां आंतरिक समर्थन किया है. हालांकि किसका समर्थन किया है, उन्होंने उस दल का नाम नहीं बताया.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तमिलनाडु दौरे और केरल में आरजेडी के तीन सीटों पर चुनाव लड़ने पर पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा, 'जिस तरह बिहार में राजद का हाल हुआ, ऐसा न हो कि वहां भी हो जाए.'

'सम्राट चौधरी को बधाई देता हूं': जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का स्वागत करता हूं. उन्होंने युवाओं को रोजगार देने को कहा है तो अब रोजगार दें. बिहार के पलायन को रोकने पर काम करें. बिहार के लोग बिहार में ही रहकर काम करें.

नीतीश की जगह सम्राट क्यों?: सम्राट चौधरी को बीच में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर तेजप्रताप ने कहा कि कुछ अंदरूनी मामला हुआ होगा, जिससे नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी.

Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव (सौ. तेजप्रताप यादव X हैंडल)

'हमारे साथ आ जाएं निशांत': वहीं, निशांत कुमार के सक्रिय होने को लेकर तेजप्रताप ने कहा कि निशांत कुमार भटक रहे हैं. उथल-पुथल में इनको पीस दिया गया. निशांत को राजनीति का अनुभव लेना होगा. उसके बाद ही उनका कुछ हो पाएगा. अगर निशांत को वहां कुछ दिक्कत है तो वे जनशक्ति जनता दल में शामिल हो जाएं. उनको यहां अच्छा पद दिया जाएगा.

महिला आरक्षण पर क्या बोले?: महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तेजप्रताप यादव ने कहा कि महिलाओं की हिस्सेदारी सभी जगह है. महिलाओं का हर जगह सम्मान होना चाहिए. सभी लोगों को महिलाओं का ख्याल रखना होगा. वहीं, महिलाओं को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर तेजप्रताप ने कहा, 'अभी तो आरजेडी 25 पर सिमट गई है. जिनकी सत्ता है, वो महिलाओं को आगे बढ़ाएं.'

'राहुल गांधी को कुर्सी का लालच': नीतीश कुमार को लेकर राहुल गांधी के द्वीट पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी को धीरे-धीरे खुद कुर्सी का लालच हो रहा है. वे लालची होते जा रहे हैं. राहुल गांधी को बिहार की गद्दी पर बैठने का मन कर रहा है. राहुल गांधी ने सभी को डीजे पर नचवाया था. नाचना और गाना राहुल गांधी का शौक है.

'प्रियंका के हवाले कर दें कांग्रेस': वहीं, प्रियंका गांधी को लेकर तेजप्रताप यादव ने कहा, 'कांग्रेस को प्रियंका गांधी ही चला सकती हैं. कांग्रेस को चलाना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है. बिहार में महागठबंधन 25 सीट पर सिमट गया.'

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