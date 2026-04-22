दिल्ली से बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना, मतदान करने जाने के लिए आज आखिरी मौका
रेलवे की यात्रियों से अपील-वे यात्रा से पहले समय व सीट की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें.
Published : April 22, 2026 at 12:06 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली से बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इससे प्रवासी मतदाता अपने गृह राज्य पहुंचकर मतदान कर सकें. आज इन ट्रेनों से रवाना होने का अंतिम मौका है, ऐसे में दिल्ली में नौकरी या व्यापार के सिलसिले में रह रहे बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकलेंगे.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ट्रेन संख्या 04088/04087 नई दिल्ली–दानापुर–नई दिल्ली रिजर्व्ड स्पेशल एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से पश्चिम बंगाल के बंदेल जंक्शन तक बढ़ा दिया गया है. इससे बिहार के रास्ते बंगाल जाने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. ये विस्तार 22 अप्रैल से लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को अंतिम समय में भी कनेक्टिविटी मिल सके.
For the convenience of railway passengers, Railways has decided to extend the New Delhi - Danapur Reserved Special Express Trains Upto Bandel Jn. on temporary basis. The details of which are as follows: pic.twitter.com/6taE9mhQF3— Northern Railway (@RailwayNorthern) April 21, 2026
ट्रेन नंबर और समय यहां देखें
- ट्रेन संख्या 04088 नई दिल्ली से दोपहर 3:50 बजे प्रस्थान करेगी. है और अगले दिन रात 11:30 बजे बंदेल जंक्शन पहुंचेगी.
- वापसी में ट्रेन संख्या 04087 बंदेल जंक्शन से रात 1:30 बजे चलकर दोपहर 1:30 बजे (13:30) नई दिल्ली पहुंचेगी.
- इस ट्रेन का संचालन आज 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक नई दिल्ली से और 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंदेल से किया गया है.
इस रूट से गुजरेगी ट्रेन
इस ट्रेन के रूट की बात करें तो यह स्पेशल ट्रेन दानापुर, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर और बर्द्धमान जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर चलेगी. ट्रेन दानापुर पहुंचने के बाद पटना जंक्शन पर 13:10 बजे पहुंचेगी और 13:20 बजे रवाना होगी. इसके बाद बख्तियारपुर (13:53/13:55), मोकामा (14:48/14:50), किउल (16:15/16:20), झाझा (18:10/18:15) और जसीडीह (18:47/18:49) जैसे स्टेशनों पर ठहराव है. आगे मधुपुर (19:13/19:15), चित्तरंजन (19:53/19:55), आसनसोल (20:55/21:00), दुर्गापुर (21:31/21:33) और बर्द्धमान (22:26/22:28) होते हुए ट्रेन बंदेल पहुंचेगी.
स्पेशल ट्रेनों के संचालन से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिली है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी भी आसान हुई है. दिल्ली के आनंद विहार, नई दिल्ली व अन्य प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. कई यात्रियों का कहना है कि यदि ये स्पेशल ट्रेनें नहीं चलतीं तो समय पर मतदान के लिए पहुंच पाना मुश्किल हो जाता.
फिलहाल चुनाव के चलते ट्रेनों में अच्छी भीड़ है और वेटिंग लिस्ट भी लंबी हो गई है, जिससे ये साफ है कि बंगाल में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है.
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