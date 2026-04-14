'एपस्टीन मामले की वजह से ट्रंप ने मोदी को बंदी बना लिया है', रायगंज रैली में बोले राहुल गांधी
पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार नफरत फैलाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं.
Published : April 14, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 3:50 PM IST
कोलकाता: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि RSS और BJP देश में नफरत की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं. आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में यह उनकी चुनावी रैली थी.
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि जब भी प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, तो वह उन्हें "सर" कहकर बुलाते हैं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप अपना पूरा दिन प्रधानमंत्री को गालियां देने में बिताते हैं, यहां तक कि दो मिनट में भारतीय प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देने की धमकी भी देते हैं - फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें गले लगाते रहते हैं. राहुल ने कहा कि "एपस्टीन" मामले की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को असल में बंदी बना लिया है.
कांग्रेस नेता ने कहा, "एक तरफ, भारत में महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और बीआर आंबेडकर तक जैसी हस्तियों ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया; उन्होंने अपने जुर्म के लिए 15 साल तक जेल काटी, लेकिन अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ा. दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री लगातार नफरत फैलाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बांटने वाली राजनीति करते हैं. कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकतें नहीं करती; उसकी मुख्य सोच सबको साथ लेकर चलने की है."
रैली के दौरान, उन्होंने संसद में हुई एक घटना के बारे में बताया और कहा, "मैं लोकसभा में भाषण दे रहा था, जिसमें 'एपस्टीन' मुद्दे समेत कई विषय पर बात हो रही थी. आप सबने एपस्टीन का नाम सुना होगा. नरेंद्र मोदी अपने '56 इंच के सीने' की डींगें हांकते हैं, फिर भी मेरी बातें सुनकर वह डर गए. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दखल देने और मुझे चुप कराने के लिए कहा. मुझे बार-बार टोकने की कोशिश की गई; आखिरकार, ऐसा न कर पाने पर वह संसद से चले गए."
प्रधानमंत्री ने देश के साथ बड़ा धोखा किया: राहुल गांधी
राहुल ने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं, उनसे बीजेपी को नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है. अपनी पिछली बात दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी को कंट्रोल करते हैं; इसलिए, प्रधानमंत्री ने असल में पूरे देश को ट्रंप के अमेरिका को बेच दिया है. खास तौर पर, उन्होंने भारत के कृषि बाजार को विदेशी पहुंच के लिए खोल दिया है. इन एग्रीमेंट के बाद, अमेरिकी किसान भारत में अपनी उपज बेच सकेंगे. अमेरिका के उलट – भारत में खेती की जमीनें आम तौर पर छोटी होती हैं, और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कम होता है. नतीजतन, भारतीय किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता है.
अडाणी को विदेश जाने में डर लग रहा...
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और अडाणी ग्रुप के बीच कथित सांठगांठ के बारे में भी अपनी आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अडाणी के खिलाफ कई केस किए हैं. इसलिए, अडाणी को अब विदेश जाने में डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि भारत से बाहर कदम रखने पर उन्हें जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि, भारत के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री और बीजेपी की सुरक्षा में पनाह मिलती है.
इसके अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों की कई खास बातों पर जोर दिया. सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी दोनों की आलोचना करते हुए, उन्होंने बंगाल के मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनने की अपील की, जिससे उन्हें राज्य की सेवा करने का मौका मिले.
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