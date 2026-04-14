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'एपस्टीन मामले की वजह से ट्रंप ने मोदी को बंदी बना लिया है', रायगंज रैली में बोले राहुल गांधी

रायगंज रैली में राहुल गांधी ( ETV Bharat )

कोलकाता: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि RSS और BJP देश में नफरत की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं. आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में यह उनकी चुनावी रैली थी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि जब भी प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, तो वह उन्हें "सर" कहकर बुलाते हैं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप अपना पूरा दिन प्रधानमंत्री को गालियां देने में बिताते हैं, यहां तक ​​कि दो मिनट में भारतीय प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देने की धमकी भी देते हैं - फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें गले लगाते रहते हैं. राहुल ने कहा कि "एपस्टीन" मामले की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को असल में बंदी बना लिया है. कांग्रेस नेता ने कहा, "एक तरफ, भारत में महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और बीआर आंबेडकर तक जैसी हस्तियों ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया; उन्होंने अपने जुर्म के लिए 15 साल तक जेल काटी, लेकिन अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ा. दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री लगातार नफरत फैलाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बांटने वाली राजनीति करते हैं. कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकतें नहीं करती; उसकी मुख्य सोच सबको साथ लेकर चलने की है." रैली के दौरान, उन्होंने संसद में हुई एक घटना के बारे में बताया और कहा, "मैं लोकसभा में भाषण दे रहा था, जिसमें 'एपस्टीन' मुद्दे समेत कई विषय पर बात हो रही थी. आप सबने एपस्टीन का नाम सुना होगा. नरेंद्र मोदी अपने '56 इंच के सीने' की डींगें हांकते हैं, फिर भी मेरी बातें सुनकर वह डर गए. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दखल देने और मुझे चुप कराने के लिए कहा. मुझे बार-बार टोकने की कोशिश की गई; आखिरकार, ऐसा न कर पाने पर वह संसद से चले गए."