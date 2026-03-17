पश्चिम बंगाल चुनाव: CM ममता ने CEC को लिखा पत्र, शीर्ष अधिकारियों को हटाने के आदेश पर हैरानी जताई
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इतने बड़े ट्रांसफर का यह फैसला बिना किसी आरोप और बिना किसी ठोस वजह के लागू किया गया.
Published : March 17, 2026 at 12:04 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाने का मुद्दा उठाया है. सोमवार रात को भेजे गए पत्र में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के तुरंत बाद राज्य के चार शीर्ष अधिकारियों के ट्रांसफर के चुनाव आयोग के आदेश पर गहरी चिंता और हैरानी जताई.
पत्र लिखने का कारण बताते हुए मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि वह 15 और 16 मार्च को चुनाव आयोग के जारी निर्देशों के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं, जिसमें राज्य के प्रशासनिक तंत्र (खासकर, मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP) के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और एकतरफा हटाने का आदेश दिया गया था.
उन्होंने लिखा, "मैं 15 और 16 मार्च, 2026 को भारत निर्वाचन आयोग के हाल ही में जारी किए गए ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं; इन ऑर्डर में राज्य के प्रशासनिक सिस्टम के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और एकतरफा हटाने का निर्देश दिया गया है. इन निर्देशों में मुख्य सचिव, सचिव (गृह और पहाड़ी क्षेत्र मामले विभाग), पुलिस के DGP और IGP, और राज्य की प्रशासनिक संरचना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाना शामिल है."
उन्होंने आगे कहा, "इतने बड़े ट्रांसफर का यह फैसला चुनाव के दौरान नियम तोड़ने, गलत काम करने या ड्यूटी में लापरवाही के किसी भी आरोप के बिना, और बिना किसी खास या ठोस वजह के लागू किया गया है."
उन्होंने लिखा, "यह बात सब मानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28A के अनुसार, चुनाव के समय चुनाव से जुड़े कामों में लगे अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के तहत प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाला माना जाता है." उन्होंने आगे कहा कि पिछले चुनावों के दौरान, आयोग ने ऐसे ट्रांसफर ऑर्डर लागू करने से पहले राज्य सरकार से सलाह करने की पुरानी प्रथा का पालन किया था.
मुख्यमंत्री ममता ने आगे कहा, "पुराने जमाने में, पिछले चुनावों के दौरान, और हमारे संघीय ढांचे के दायरे में, कमीशन ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले—संवैधानिक तौर पर सही और प्रशासनिक परंपरा के तौर पर—राज्य सरकार से लगातार सलाह ली है. असल में, कमीशन राज्य सरकार से तीन अफसरों का एक पैनल (लिस्ट) मांगता था और बाद में किसी विवादित ट्रांसफर से होने वाली किसी भी खाली जगह को भरने के लिए उस लिस्ट में से एक अफसर को चुनता था. यह बहुत चिंता और हैरानी की बात है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा करने वाली प्रेस रिलीज जारी होने के कुछ ही घंटों बाद, राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया है."
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से भविष्य में ऐसे कदम उठाने से बचने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, "ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आयोग से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि भविष्य में ऐसे एकतरफा कदम उठाने से बचें, क्योंकि ऐसे कदमों से भारत के चुनाव आयोग की लंबे समय से चली आ रही परंपरा, विश्वसनीयता और संस्थागत ईमानदारी को कमजोर करने का जोखिम है, साथ ही साथ हमारे संवैधानिक ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों पर भी बुरा असर पड़ेगा."
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