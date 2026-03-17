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पश्चिम बंगाल चुनाव: CM ममता ने CEC को लिखा पत्र, शीर्ष अधिकारियों को हटाने के आदेश पर हैरानी जताई

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाने का मुद्दा उठाया है. सोमवार रात को भेजे गए पत्र में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के तुरंत बाद राज्य के चार शीर्ष अधिकारियों के ट्रांसफर के चुनाव आयोग के आदेश पर गहरी चिंता और हैरानी जताई. पत्र लिखने का कारण बताते हुए मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि वह 15 और 16 मार्च को चुनाव आयोग के जारी निर्देशों के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं, जिसमें राज्य के प्रशासनिक तंत्र (खासकर, मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP) के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और एकतरफा हटाने का आदेश दिया गया था. उन्होंने लिखा, "मैं 15 और 16 मार्च, 2026 को भारत निर्वाचन आयोग के हाल ही में जारी किए गए ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं; इन ऑर्डर में राज्य के प्रशासनिक सिस्टम के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और एकतरफा हटाने का निर्देश दिया गया है. इन निर्देशों में मुख्य सचिव, सचिव (गृह और पहाड़ी क्षेत्र मामले विभाग), पुलिस के DGP और IGP, और राज्य की प्रशासनिक संरचना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाना शामिल है." उन्होंने आगे कहा, "इतने बड़े ट्रांसफर का यह फैसला चुनाव के दौरान नियम तोड़ने, गलत काम करने या ड्यूटी में लापरवाही के किसी भी आरोप के बिना, और बिना किसी खास या ठोस वजह के लागू किया गया है."