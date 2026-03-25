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बंगाल चुनाव: BJP ने RG Kar पीड़िता की मां को दिया टिकट, तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं. आरजी कर पीड़िता की मां भी चुनाव लड़ेंगी.

West Bengal Election 2026 BJP gives ticket to RG Kar Victim's Mother from Panihati in Third Candidate List
शुभेंदू अधिकारी और अन्य बीजेपी नेता (File/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 10:31 PM IST

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कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं. इनमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर की मां का नाम भी शामिल है. BJP ने उन्हें उत्तर 24 परगना के पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया है. वहीं, पूर्व NSG कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती को हुगली के उत्तरपारा से उम्मीदवार बनाया गया है.

खास बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च को विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया था. अगले ही दिन, BJP ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 144 प्रत्याशियों के नाम थे. कुछ दिनों बाद, BJP ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 111 प्रत्याशी और एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के नाम थे.

पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर BJP ने कुल 256 उम्मीदवार घोषित किए थे. तब से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि बाकी 38 सीटों के लिए कैंडिडेट कब घोषित किए जाएंगे. आखिरकार, BJP कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट बुधवार शाम को जारी हो गई. इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. एक मधुमिता घोष हैं, जो हुगली के हरिपाल सीट से चुनाव लड़ेंगी. दूसरी आरजी कर पीड़ित की मां हैं, जिन्हें पानीहाटी सीट से कैंडिडेट बनाया गया है.

आरजी कर पीड़ित की मां की उम्मीदवारी को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थीं. उन्होंने पहले BJP उम्मीदवार बनने की इच्छा जताई थी और इस बारे में पार्टी को एक आवेदन भी दिया था. इसके बाद, विपक्ष के नेता शुभेंदू अधिकारी ने घोषणा की कि आरजी कर पीड़िता के माता-पिता औपचारिक रूप से BJP में शामिल हो गए हैं. नतीजतन, पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को लेकर जोरदार अटकलें लगाई जा रही थीं; बुधवार शाम को आखिरकार उन अटकलों पर विराम लग गया.

प्रत्याशियों की सूची में एक और खास नाम पूर्व NSG कमांडर दीपांजन चक्रवर्ती का है, जो हाल ही में BJP में शामिल हुए हैं. पार्टी ने अब उन्हें प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा, BJP ने मालदा की इंग्लिश बाजार सीट से अपना कैंडिडेट बदल दिया है; 2021 में यह सीट श्रीरूपा मित्रा चौधरी ने जीती थी, लेकिन इस बार BJP ने अमलान भादुड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा, BJP के पुराने नेता सुबीर नाग को हुगली की चिनसुराह सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

तीनों लिस्ट को मिलाकर, BJP ने 275 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. 19 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी भी बाकी है—जिसमें कई मुख्य सीटें शामिल हैं.

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