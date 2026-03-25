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बंगाल चुनाव: BJP ने RG Kar पीड़िता की मां को दिया टिकट, तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं. इनमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर की मां का नाम भी शामिल है. BJP ने उन्हें उत्तर 24 परगना के पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया है. वहीं, पूर्व NSG कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती को हुगली के उत्तरपारा से उम्मीदवार बनाया गया है.

खास बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च को विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया था. अगले ही दिन, BJP ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 144 प्रत्याशियों के नाम थे. कुछ दिनों बाद, BJP ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 111 प्रत्याशी और एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के नाम थे.

पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर BJP ने कुल 256 उम्मीदवार घोषित किए थे. तब से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि बाकी 38 सीटों के लिए कैंडिडेट कब घोषित किए जाएंगे. आखिरकार, BJP कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट बुधवार शाम को जारी हो गई. इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. एक मधुमिता घोष हैं, जो हुगली के हरिपाल सीट से चुनाव लड़ेंगी. दूसरी आरजी कर पीड़ित की मां हैं, जिन्हें पानीहाटी सीट से कैंडिडेट बनाया गया है.

आरजी कर पीड़ित की मां की उम्मीदवारी को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थीं. उन्होंने पहले BJP उम्मीदवार बनने की इच्छा जताई थी और इस बारे में पार्टी को एक आवेदन भी दिया था. इसके बाद, विपक्ष के नेता शुभेंदू अधिकारी ने घोषणा की कि आरजी कर पीड़िता के माता-पिता औपचारिक रूप से BJP में शामिल हो गए हैं. नतीजतन, पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को लेकर जोरदार अटकलें लगाई जा रही थीं; बुधवार शाम को आखिरकार उन अटकलों पर विराम लग गया.