Explainer: बिहार की इन पार्टियों के पास बंगाल जीतने का 'प्लान' है.. क्या ममता का किला टूटेगा?

"नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने बिहार में बेहतर नतीजे दिए हैं और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी हम बेहतर नतीजे देने के लिए तैयार हैं. हमारा भाजपा से गठबंधन है और हम एनडीए के हिस्सा हैं. बंगाल पर फैसला राष्ट्रीय नेता लेंगे."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

बंगाल में चलेगा 'तीर'?: पिछली बार भले ही ​जेडीयू का खाता नहीं खुला हो लेकिन इस बार पार्टी को बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद है. नेताओं को लगता है कि अगर गठबंधन हो जाता है तो पश्चिम बंगाल में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं. मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों के बदौलत हमें जरूर सफलता मिलेगी. वैसे कोई भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा.

कितनी सीटों पर लड़ेगा जेडीयू?: नीतीश कुमार की पार्टी इस बार 15 से 20 सीटों पर लड़ सकती है. संगठन विस्तार पर काम चल रहा है. 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. हालांकि किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली. सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. किसी भी सीट पर 2000 से अधिक वोट नहीं मिले. कई सीटों पर तो 100 से भी कम वोट मिले. जेडीयू को कुल 11538 मत मिले, जबकि मात्र 0.02% वोट प्राप्त हुए.

इन सीटों पर होगा फोकस: इन पार्टियों की रणनीति मुख्य रूप से मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिलों पर केंद्रित है. इन इलाकों में बिहार से गए प्रवासी मतदाताओं, खासकर पासवान, कुशवाहा, यादव और अति पिछड़ा समाज की अच्छी-खासी दखल है.

बिहार के दलों का मिशन बंगाल: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं. बिहार की कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने भी बंगाल की राजनीति में दखल देने की रणनीति तैयार कर ली है. जेडीयू, एलजेपीआर और जेजेडी ने सीमावर्ती इलाकों पर फोकस करते हुए जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने और ममता बनर्जी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. सीमावर्ती इलाकों में प्रवासी, दलित और पिछड़ों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में फतह के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नजर पश्चिम बंगाल पर है. एनडीए के सहयोगी दलों के अलावे कई विपक्षी पार्टी भी बंगाल में हाथ आजमाना चाहती है. इन सियासी दलों का फोकस सीमावर्ती इलाकों पर होगा. 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को इस बार चक्रव्यूह में घेरने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है.

कितनी सीटों पर लड़ेगी एलजेपीआर?: चिराग पासवान की पार्टी दलित वोट बैंक के चलते 10–12 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे चुकी है. 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भाग्य आजमाया था. हालांकि पार्टी को मुंह की खानी पड़ी. 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन किसी सीट पर सफलता नहीं मिली और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई. कुल 6920 प्राप्त मत हुए, जबकि कुल वोट प्रतिशत महज 0.01% रहा.

अकेले या बीजेपी के साथ लड़ेंगे?: लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में हमारा संगठन मजबूत हुआ है. हम बेहतर काम भी कर रहे हैं. बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी पूरी तैयारी है और पूरी टीम काम कर रही है. जहां तक गठबंधन का सवाल है तो राष्ट्रीय ही फैसला लेंगे.

एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान (ETV Bharat)

"बंगाल में हमारी ताकत है. हमारा संगठन काम कर रहा है. प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी लगातार बैठक कर रहे हैं. सीट चिह्नित कर रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे. बीजेपी से गठबंधन पर चिराग पासवान जी ही डिसिजन लेंगे."- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा (रामविलास)

कितनी सीटों पर लड़ेगा जेजेडी?: पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल पहली बार बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़गी. सीमित संसाधनों के बावजूद 5–7 सीटों पर किस्मत आजमाने की तैयारी चल रही है. जेजेडी ने हालिया बिहार विधानसभा चुनाव-2025 भी लड़ा था लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. खुद तेजप्रताप महुआ सीट से हार गए. इसके बावजदू वह बंगाल कूच करने की तैयारी में हैं.

जेजेडी अध्यक्ष तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

असमंजस में आरजेडी: बिहार की मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल असमंजस की स्थिति में है. पिछली बार भी आखिरी मौके पर टीएमसी को समर्थन देने का फैसला लेना पड़ा था. इस बार भी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि क्या करें? नेताओं का मानना है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन होता है या इंडिया गठबंधन में कुछ सीट मिलती है तो पार्टी को वहां लड़ना चाहिए.

लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"ममता बनर्जी जी शेरनी की तरह लड़ रही हैं. इस बार भी वह चुनाव में जीत दर्ज करेंगी. बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर शीर्ष नेतृत्व से विमर्श चल रहा है और जल्द ही इस बात पर फैसला ले लिया जाएगा."- भाई वीरेंद्र, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

क्या बोले कांग्रेस नेता?: राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जाहिर है कि कांग्रेस मजबूती से बंगाल का चुनाव लड़ेगी. हालांकि पार्टी में उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है, जैसा उत्साह बिहार में दिख रहा था. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कहते हैं, 'हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर फैसला होना बाकी है.'

राहुल गांधी के साथ राजेश राम (ETV Bharat)

बीजेपी ने किया जीत का दावा: वहीं, भारतीय जनता पार्टी का उत्साह सातवें आसमान पर है. 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. पार्टी ने 5 साल तक मेहनत किया है और इस बार बेहतर नतीजे की उम्मीद भी है. प्रवक्ता संजय मयूख का दावा है कि इस बार बंगाल में जरूर कमल खिलेगा.

पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

"इस बार ममता दीदी की विदाई तय है. जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, वैसी स्थिति में वहां की जनता त्रस्त है और भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है."- संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी

किन मुद्दों पर होगा फोकस?: जमीनी आंदोलन और विधि-व्यवस्था के साथ-साथ बेरोजगारी, सीमा क्षेत्रों में कथित प्रशासनिक उपेक्षा, प्रवासी मजदूरों की समस्या और केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में भेदभाव जैसे मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी हमलावर है. बिहार की तर्ज पर 'सुशासन' और 'सामाजिक न्याय' के नैरेटिव को बंगाल में उतारने की कोशिश की जा रही है.

बंगाल सीएम ममता बनर्जी (ETV Bharat)

2021 में ममता की हैट्रिक: 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाई थी. उनकी पार्टी को 215 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटों पर कामयाबी मिली. 2016 और 2011 में भी टीएमसी को प्रचंड जीत मिली थी. 2026 का विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होना है.

