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पश्चिम बंगाल चुनाव: पीएम मोदी की आसनसोल रैली में 450 फोन चोरी, TMC ने ली चुटकी

9 अप्रैल को आसनसोल में पीएम मोदी की रैली में सैकड़ों फोन चोरी हो गए. इससे गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हीरापुर थाने का घेराव किया.

West Bengal Election 2026 Around 450 mobile phones stolen at PM Modi's rally in Asansol
पश्चिम बंगाल चुनाव: पीएम मोदी की आसनसोल रैली में 450 फोन चोरी, TMC ने ली चुटकी (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 4:35 PM IST

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आसनसोल (पश्चिम बंगाल): विधानसभा चुनाव से पहले जो रैली अपनी बड़ी घोषणाओं, तीखी बयानबाजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के कारण एक विशाल शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही थी, उसका अंत एक अजीबोगरीब घटना के साथ हुआ. रैली में आए सैकड़ों लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो गया.

जहां एक ओर मोदी ने विकास, सुशासन और भाजपा के सत्ता में आने पर किए जाने वाले छह वादों के साथ राज्य के भविष्य की बात की, वहीं भीड़ के बीच एक अलग ही हकीकत देखने को मिली. वहां कथित तौर पर लगभग 450 मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिससे यह राजनीतिक आयोजन जेबकतरों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया.

9 अप्रैल गुरुवार को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में हुई एक जनसभा के दौरान, कथित तौर पर भारी संख्या में हुई चोरी की घटनाओं ने विरोध प्रदर्शन को जन्म दे दिया. इसके बाद पश्चिम बर्द्धमान जिले के हीरापुर थाने के बाहर देर रात तक हंगामा चलता रहा. इस 'डिजिटल चोरी' (मोबाइलों का गायब होना) से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गुरुवार देर रात तक थाने का घेराव किया. उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि पुलिस कथित तौर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी. कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 10 संदिग्ध चोरों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, फिर भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

पीएम मोदी की आसनसोल रैली में आई भीड़
पीएम मोदी की आसनसोल रैली में आई भीड़ (ETV Bharat)

जब आसनसोल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने थाने पहुंचीं, तो इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक जोर पकड़ लिया. इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मलय घटक ने भी इस स्थिति पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा.

इस रैली में पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों से भारी भीड़ उमड़ी—ठीक वैसी ही भीड़ जिसका सपना हर राजनीतिक रणनीतिकार देखता है. दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि इसी भीड़ का फायदा उठाकर जेबकतरों ने कई मोबाइल फोन, बटुए, सोने की चेन और अन्य कीमती सामान उड़ा लिए.

भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने मौके पर ही कई चोरों को पकड़कर हीरापुर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने भी पुष्टि की है कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई फोन बरामद किए गए हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

हीरापुर थाने के बाहर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता
हीरापुर थाने के बाहर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat)

हालांकि, भाजपा कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई से अभी भी संतुष्ट नहीं हैं. पार्टी के एक कार्यकर्ता, सोमनाथ मंडल ने अपना गुस्सा साफ तौर पर जाहिर किया. उन्होंने आरोप लगाया, "यह प्रधानमंत्री की रैली है, जो देश के सबसे बड़े नेता हैं. अगर पुलिस यहां सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो वे आम नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे? इतना ही नहीं, वे हमारी शिकायत तक दर्ज नहीं कर रहे हैं."

एक अन्य भाजपा समर्थक झूलन मांझी ने भी अपना फोन खो जाने के बाद अपनी आपबीती सुनाई. मांझी ने कहा, "मैं नरेंद्र मोदी को देखने गया था, लेकिन वहां मेरा फोन चोरी हो गया. मैंने तुरंत वहां तैनात अधिकारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते. इसके बाद मैं साइबर क्राइम विभाग गया, जहां मुझे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई."

उन्होंने आगे बताया, "जब मैं थाने पहुंचा, तो शुरू में पुलिस ने मेरी शिकायत लेने से मना कर दिया. बाद में, मैं अपने सभी दस्तावेजों के साथ वापस गया और तब जाकर शिकायत दर्ज हो पाई, लेकिन मुझे अभी तक मेरा फोन वापस नहीं मिला है."

जब यह मामला बढ़ गया, तो अग्निमित्रा पॉल खुद हीरापुर थाने के पुलिस अधिकारियों से बात करने पहुंचीं. दूसरी ओर, मलय घटक ने चुटकी लेते हुए कहा, "नरेंद्र मोदी की रैली में लगभग 450 मोबाइल फोन चोरी हो गए. इससे पता चलता है कि रैली में कौन शामिल हुआ था और यह पार्टी किस तरह के लोगों को अपने साथ ला रही है. मैंने यह भी सुना है कि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है."

चुनावी भाषणों के शोर और एक-दूसरे पर लगते आरोपों के बीच, आसनसोल की रैली राजनीतिक संदेशों से कहीं बढ़कर साबित हुई. यह रैली चुनावी ड्रामे और एक चेतावनी का अजीब मिश्रण थी, जहां बेहतर भविष्य के वादों के बीच कई समर्थक न केवल सवालों के जवाब ढूंढते रह गए, बल्कि उन्हें अपने चोरी हुए फोन और असल जिंदगी में 'कनेक्शन टूटने' का सबक भी मिल गया.

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