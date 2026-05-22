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प.बंगाल: पूर्व डिप्टी कमिश्नर की हवेली का ताला तोड़कर ED की रेड, कई जगहों पर छापेमारी

ईडी की छापेमारी आज तड़के शुरू हुई, पूर्व डिप्टी कमिश्नर की हवेली में भी छापेमारी जारी है.

ED RAIDS KOLKATA WEST BENGAL
पूर्व डिप्टी कमिश्नर की हवेली का ताला तोड़कर ED की रेड (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 10:24 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आज शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों को लेकर अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है. जानकारी के मुताबिक इन छापेमारी में कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास और लैंड माफिया बिस्वजीत पोद्दार, जिसे सोना पप्पू के नाम से भी जाना जाता है, शामिल हैं.

बता दें, शांतनु सिन्हा और पप्पू दोनों फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं. इन दोनों को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी के अलावा, मुर्शिदाबाद जिले के कंडी में सिन्हा बिस्वास के मालिकाना हक वाली एक आलीशान हवेली पर भी छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. ईडी (ED) की छापेमारी और तलाशी अभियान आज तड़के शुरू हुई. इसके तुरंत बाद, ईडी अधिकारियों की एक और टीम मध्य कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट स्थित एक होटल पहुंची.

जांच करने वाले अधिकारियों ने पहले होटल मैनेजर से बात की और फिर वहां रेड और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि होटल मालिक को पूछताछ के लिए जल्द से जल्द होटल में आने को कहा गया है. ED अधिकारियों की तीसरी टीम साउथ कोलकाता के कस्बा में एक पुलिस ऑफिसर के घर पहुंची और वहां भी रेड और सर्च ऑपरेशन किया. पता चला है कि वह पुलिस ऑफिसर सिन्हा बिस्वास का करीबी है.

सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन मनी लॉन्ड्रिंग-कम-लैंड-लिंक्ड सिंडिकेट मामलों के सिलसिले में बिजनेसमैन, होटल मालिक और संबंधित पुलिस ऑफिसर के नाम सिन्हा बिस्वास और सोना पप्पू से जांच अधिकारी की पूछताछ के दौरान सामने आए. अब इस संबंध में सबूत जुटाने के लिए रेड और सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं.

इस बीच, जांच अधिकारियों की चौथी टीम मुर्शिदाबाद जिले के कंडी में सिन्हा बिस्वास की हवेली पहुंची और वहां भी रेड और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. कंडी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर आठ में यह घर सिन्हा बिस्वास का पुश्तैनी घर बताया जाता है. उनकी बहन गौरी बिस्वास, जो तृणमूल कांग्रेस की कंडी म्युनिसिपैलिटी की वाइस-चेयरमैन हैं, इसी हवेली में रहती थीं. हालांकि, स्थानीय लोगों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में सिन्हा बिस्वास के गिरफ्तार होने के बाद से यह घर बंद था. शुक्रवार सुबह, ED अधिकारियों को हवेली के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसना पड़ा. वहां रेड और सर्च जारी है.

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