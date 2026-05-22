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प.बंगाल: पूर्व डिप्टी कमिश्नर की हवेली का ताला तोड़कर ED की रेड, कई जगहों पर छापेमारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आज शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों को लेकर अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है. जानकारी के मुताबिक इन छापेमारी में कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास और लैंड माफिया बिस्वजीत पोद्दार, जिसे सोना पप्पू के नाम से भी जाना जाता है, शामिल हैं.

बता दें, शांतनु सिन्हा और पप्पू दोनों फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं. इन दोनों को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी के अलावा, मुर्शिदाबाद जिले के कंडी में सिन्हा बिस्वास के मालिकाना हक वाली एक आलीशान हवेली पर भी छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. ईडी (ED) की छापेमारी और तलाशी अभियान आज तड़के शुरू हुई. इसके तुरंत बाद, ईडी अधिकारियों की एक और टीम मध्य कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट स्थित एक होटल पहुंची.

जांच करने वाले अधिकारियों ने पहले होटल मैनेजर से बात की और फिर वहां रेड और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि होटल मालिक को पूछताछ के लिए जल्द से जल्द होटल में आने को कहा गया है. ED अधिकारियों की तीसरी टीम साउथ कोलकाता के कस्बा में एक पुलिस ऑफिसर के घर पहुंची और वहां भी रेड और सर्च ऑपरेशन किया. पता चला है कि वह पुलिस ऑफिसर सिन्हा बिस्वास का करीबी है.