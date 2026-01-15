ETV Bharat / bharat

I-PAC Raid Case: सुप्रीम कोर्ट ने ED की अर्जी पर जारी किया नोटिस, कहा- यह बहुत गंभीर मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहा है. कोर्ट ने कहा, "यह एक बहुत गंभीर मामला है", और कोर्ट इस मामले की सुनवाई करना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट ED की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार पर I-PAC ऑफिस में उसकी जांच और तलाशी अभियान में दखल देने और बाधा डालने का आरोप लगाया गया है.

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, राज्य के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कथित तौर पर दखल देने और कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC में सर्च ऑपरेशन को 'गैर-कानूनी' तरीके से रोकने के लिए CBI जांच की मांग की है.

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट को करनी चाहिए और यह पदानुक्रम है.

सिब्बल ने कहा कि I-PAC पश्चिम बंगाल में चुनावों की रणनीति तैयार करता है और I-PAC के पास डेटा रखा जाता है, और जब ईडी की टीम वहां गई, तो उन्हें पता था कि पार्टी का बहुत सारा डेटा वहां होगा. सिब्बल ने पूछा, चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने बताया कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था.

सिब्बल ने कहा कि अगर उन्हें जानकारी मिल गई, तो उनके मुवक्किल चुनाव कैसे लड़ेंगे? सिब्बल ने कहा, "ED की तरफ से पूरी तरह से गलत इरादा…"