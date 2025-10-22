ETV Bharat / bharat

दुर्गापुर गैंगरेप मामले के सभी 6 आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी

पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर गैंगरेप मामले के आरोपी ( IANS )

कोलकाता: दुर्गापुर गैंगरेप मामले के सभी छह आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस मामले में आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है. पुलिस के अनुसार पीड़िता के गिरफ्तार पुरुष मित्र वासिफ अली को मामले के अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश किया जाएगा. आईएएनएस के अनुसार पीड़िता के पुरुष मित्र सहित सभी आरोपियों के बयानों में विसंगतियां हैं. इससे जांचकर्ताओं के सामने जांच करने में चुनौतियां खड़ी हो रही हैं. इसलिए जांच प्रक्रिया में खामियों को दूर करने के लिए आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है. मंगलवार को द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ रेप के मामले में छह आरोपियों में से दो के बयान एक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए. रिपोर्ट अनुसार आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस ने दोनों के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के दौरान किसी आरोपी या गवाह से स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने की अनुमति देता है. मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों को वापस हिरासत में भेज दिया गया.