दुर्गापुर गैंगरेप मामले के सभी 6 आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप मामले की जांच जारी है. पुलिस जांच टीम घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

Court Durgapur gang rape case
पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर गैंगरेप मामले के आरोपी (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 11:42 AM IST

कोलकाता: दुर्गापुर गैंगरेप मामले के सभी छह आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस मामले में आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है.

पुलिस के अनुसार पीड़िता के गिरफ्तार पुरुष मित्र वासिफ अली को मामले के अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश किया जाएगा. आईएएनएस के अनुसार पीड़िता के पुरुष मित्र सहित सभी आरोपियों के बयानों में विसंगतियां हैं. इससे जांचकर्ताओं के सामने जांच करने में चुनौतियां खड़ी हो रही हैं. इसलिए जांच प्रक्रिया में खामियों को दूर करने के लिए आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है.

मंगलवार को द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ रेप के मामले में छह आरोपियों में से दो के बयान एक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए. रिपोर्ट अनुसार आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस ने दोनों के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के दौरान किसी आरोपी या गवाह से स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने की अनुमति देता है. मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों को वापस हिरासत में भेज दिया गया.

अब छह आरोपियों में से दो के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होने के बाद संभावना है कि दोनों इस मामले में सरकारी गवाह बन जाएँ. छह दिनों की पूछताछ के दौरान पुलिस को दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पुरुष मित्र और स्थानीय गाँव के पाँच गिरफ्तार युवकों के बयानों में विसंगतियाँ मिली है.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस इस सामूहिक बलात्कार मामले में कुछ गुम कड़ियों को खोजने की कोशिश कर रही है. 10 अक्टूबर को ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर एक जंगली इलाके में पाँच लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था. पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहले मामले के सभी पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने कहा कि मेडिकल छात्रा के शारीरिक यौन उत्पीड़न में केवल एक व्यक्ति शामिल था. बाद में पुलिस ने पीड़िता के पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उसके जवाब में विसंगतियाँ पाए जाने के बाद जाँचकर्ताओं ने पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया. वह भी वर्तमान में पुलिस हिरासत में है. इस बीच पीड़िता के पिता ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- दुर्गापुर रेप केस: पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी, फोरेंसिक टीम फिर पहुंची घटनास्थल

