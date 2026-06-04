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पश्चिम बंगाल: भांगर ब्लास्ट केस में NIA की नौ जगहों पर छापेमारी

नई दिल्ली: नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भांगर ब्लास्ट केस को लेकर आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल में नौ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. जानकारी के मुताबिक एंटी-टेरर एजेंसी ने 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में क्रूड बम मिलने से जुड़े केस को अपने हाथ में लिया और टेरर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की. होम मिनिस्ट्री (MHA) से ऑर्डर के बाद एजेंसी ने केस में नई FIR दर्ज की थी.

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, एनआईए (NIA) ने कोलकाता पुलिस ने 79 क्रूड बम और दूसरे आपत्तिजनक सामान की बरामदगी से जुड़ा केस अपने हाथ में लेकर रजिस्टर किया था. बता दें, 25 अप्रैल का यह केस शुरू में कोलकाता के भांगर डिवीजन के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था. क्रूड बम और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के स्टोरेज के बारे में इनपुट मिलने के बाद ही एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी.

जानकारी मिलने पर, बंगाल पुलिस ने जूट की रस्सियों से बंधी 79 गोल चीजे और दूसरी आपत्तिजनक सामना बरामद किए थे. इन सामानों को लेकर शक था कि वे देसी बम हैं. ये विस्फोटक कथित तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के तहत माझेरहाट (पोइलेपारा) गांव में एक कब्रिस्तान के पास एक खाली घर के अंदर अज्ञात लोगों ने रखे थे.