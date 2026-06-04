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पश्चिम बंगाल: भांगर ब्लास्ट केस में NIA की नौ जगहों पर छापेमारी

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने केस में नई एफआईआर दर्ज की. विस्तार से पढ़ें.

BHANGAR BLAST CASE
भांगर ब्लास्ट केस में NIA की नौ जगहों पर छापेमारी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 10:32 AM IST

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नई दिल्ली: नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भांगर ब्लास्ट केस को लेकर आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल में नौ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. जानकारी के मुताबिक एंटी-टेरर एजेंसी ने 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में क्रूड बम मिलने से जुड़े केस को अपने हाथ में लिया और टेरर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की. होम मिनिस्ट्री (MHA) से ऑर्डर के बाद एजेंसी ने केस में नई FIR दर्ज की थी.

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, एनआईए (NIA) ने कोलकाता पुलिस ने 79 क्रूड बम और दूसरे आपत्तिजनक सामान की बरामदगी से जुड़ा केस अपने हाथ में लेकर रजिस्टर किया था. बता दें, 25 अप्रैल का यह केस शुरू में कोलकाता के भांगर डिवीजन के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था. क्रूड बम और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के स्टोरेज के बारे में इनपुट मिलने के बाद ही एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी.

जानकारी मिलने पर, बंगाल पुलिस ने जूट की रस्सियों से बंधी 79 गोल चीजे और दूसरी आपत्तिजनक सामना बरामद किए थे. इन सामानों को लेकर शक था कि वे देसी बम हैं. ये विस्फोटक कथित तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के तहत माझेरहाट (पोइलेपारा) गांव में एक कब्रिस्तान के पास एक खाली घर के अंदर अज्ञात लोगों ने रखे थे.

गृह मंत्रालय के मुताबिक यह मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 के तहत एक 'सुनियोजित अपराथ' है. अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्लोसिव्स का गैर-कानूनी स्टोरेज और हैंडलिंग पब्लिक सेफ्टी और प्रॉपर्टी के लिए गंभीर खतरा है, जिसका मकसद लोगों में डर और आतंक फैलाना हो सकता है. मामले की गंभीरता, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर और बड़ी साजिश का पता लगाने की जरूरत को देखते हुए, होम मिनिस्ट्री ने NIA को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था.

पढ़ें: बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बमों के केस की जांच NIA के हाथों में, चुनाव आयोग भी सख्त

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