पश्चिम बंगाल : WBCHSE एग्जाम से पहले स्टूडेंस को यू ट्यूब पर दे रहा पढ़ाई का मटेरियल

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद करने के साथ ही अधिक अंक हासिल करने लिखने की भी टिप्स दे रहा.

West Bengal Council of Higher Secondary Education
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) ने पढ़ाई में कमी को दूर करने और एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की है. तीसरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद, कई स्टूडेंट्स को फाइनल या चौथे सेमेस्टर की तैयारी के लिए ज़्यादा समय न मिलने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं. इसके अलावा, वोटर लिस्ट के एसआईआर से जुड़े काम में व्यस्त होने की वजह से कई टीचर रेगुलर क्लास नहीं ले पाए.

ऐसे में स्टूडेंट्स को 'सेल्फ-लर्निंग' में मदद करने के लिए डिजिटल मीडियम से खास टीचिंग का इंतजाम किया गया है. काउंसिल के सूत्रों के अनुसार, कुल 52 विषयों में 400 से अधिक ट्यूटोरियल वीडियो पहले ही पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) की ऑफिशियल वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं.

ये वीडियो न सिर्फ सिलेबस के जरूरी चैप्टर पर बात करते हैं, बल्कि कम समय में सही और अच्छे जवाब लिखकर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैसे पाएं, इस पर डिटेल में गाइडलाइन भी देते हैं. जवाब लिखने के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जवाब को कैसे लिखना चाहिए ताकि परीक्षक संतुष्ट हो - इन पर भी प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं.

छात्रों की भाषाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इन ट्यूटोरियल वीडियो को बंगाली और अंग्रेजी सहित नेपाली सहित विभिन्न भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया है. पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) ने कहा कि खास तौर पर उत्तर बंगाल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, वहां के अनुभवी और एक्सपर्ट टीचर्स ने कई वीडियो बनाए हैं.

इस बारे में पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) के अध्यक्ष डॉ चिरंजीब भट्टाचार्य ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम से पहले खुद को तैयार करना सबसे जरूरी है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि क्योंकि लगभग सभी के पास इंटरनेट है, इसलिए ये डिजिटल एजुकेशनल सामग्री स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंचेगी और काफी उपयोगी होगी.

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने टीचरों की स्किल्स को बेहतर बनाने पर भी फोकस किया है. परिषद की सचिव प्रियदर्शनी मल्लिक ने कहा कि अगले हफ्ते राज्य के 850 स्कूलों से एक-एक टीचर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है.

हायर सेकेंडरी के फाइनल और चौथे सेमेस्टर के एग्जाम 12 फरवरी से शुरू होंगे. अब जब सिर्फ एक महीना बचा है, शिक्षक समुदाय ने भी इस पहल का स्वागत किया है. जादवपुर विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पार्थ प्रतिम वैद्य ने कहा, “कई स्टूडेंट्स अभी फाइनल तैयारियों पर फोकस कर रहे हैं और रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं. साथ ही, क्योंकि टीचर एसआईआर के काम में बिज़ी हैं, ऐसे वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार होंगे.”

जोधपुर पार्क बॉयज़ स्कूल के हेडमास्टर अमित सेन मजूमदार ने भी इस पहल की तारीफ की और कहा, “स्टूडेंट्स को राज्य के अलग-अलग स्कूलों के अनुभवी टीचर्स की राय और निर्देश एक साथ सुनने का मौका मिल रहा है. यह वीडियो, खासकर चौथे सेमेस्टर में, वर्णनात्मक सवालों के जवाबों की क्वालिटी सुधारने में असरदार भूमिका निभाएगा.”

