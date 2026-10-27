प.बंगाल: कुमारडीही कोयला खदान में फंसे 14 खनिकों को 12 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया
मजदूरों को लाने और ले जाने वाले लिफ्टिंग सिस्टम की पुली ड्रम में तकनीकी खराबी के बाद ये हादसा हुआ.
Published : October 27, 2026 at 11:46 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले में ईसीएल की कुमारडीही कोयला खदान में करीब 50 मीटर नीचे फंसे 14 मजदूरों को करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि लिफ्टिंग सिस्टम की पुली में तकनीकी खराबी के बाद मंगलवार सुबह उन्हें बाहर निकाला गया.
मजदूरों को कई घंटों के बचाव अभियान के बाद मंगलवार सुबह 5 बजे बाहर निकाला गया. यह घटना सोमवार को कुमारडीही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) द्वारा चलाई जाने वाली एक अंडरग्राउंड खदान में हुई. खदान में मजदूरों को लाने और ले जाने वाले लिफ्टिंग सिस्टम की पुली ड्रम से रस्सी निकलने के चलते यह गड़बड़ी हुई. लिफ्टिंग सिस्टम में खराबी आने के तुरंत बाद बचाव और मरम्मत का काम शुरू किया गया.
बचाव टीम लिफ्टिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश के दौरान रस्सी को अलग-अलग तरह से दुरूस्त करने का प्रयास किया. ताकि लिफ्ट को फिर से चलाया जा सके और मजदूरों को सतह पर लाया जा सके. यह घटना सोमवार शाम 5:30 बजे हुई. इससे लिफ्टिंग बॉक्स 200 फुट गहरे खदान के शाफ्ट के बीच में लटक गया. अंदर 14 ईसीएल वर्कर थे. 8 नीचे उतर रहे थे, जबकि 6 ऊपर चढ़ रहे थे.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'ईसीएल अधिकारियों ने राज्य सरकार को बताया है कि लिफ्ट में मैकेनिकल खराबी के कारण खदान के वर्कर अंदर फंस गए. उनसे संपर्क बनाए रखा गया.
पांडबेश्वर से बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी बचाव के काम की देखरेख के लिए मौके पर पहुंचे. विधायक ने दावा किया कि उनसे संपर्क हो गया है और उन्हें खाना और पानी दिया गया. कोलियरी के सूत्रों के अनुसार अभी सभी की सेहत ठीक है. हालांकि, 12 घंटे तक लटके रहने के कारण, उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव हुआ. उन सभी को तुरंत मेडिकल जांच के लिए स्पेशल हेल्थ सेंटर भेजा गया.
विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोलियरी के सभी इक्विपमेंट का सेफ्टी ऑडिट जरूरी है.