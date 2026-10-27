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प.बंगाल: कुमारडीही कोयला खदान में फंसे 14 खनिकों को 12 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले में ईसीएल की कुमारडीही कोयला खदान में करीब 50 मीटर नीचे फंसे 14 मजदूरों को करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि लिफ्टिंग सिस्टम की पुली में तकनीकी खराबी के बाद मंगलवार सुबह उन्हें बाहर निकाला गया.

मजदूरों को कई घंटों के बचाव अभियान के बाद मंगलवार सुबह 5 बजे बाहर निकाला गया. यह घटना सोमवार को कुमारडीही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) द्वारा चलाई जाने वाली एक अंडरग्राउंड खदान में हुई. खदान में मजदूरों को लाने और ले जाने वाले लिफ्टिंग सिस्टम की पुली ड्रम से रस्सी निकलने के चलते यह गड़बड़ी हुई. लिफ्टिंग सिस्टम में खराबी आने के तुरंत बाद बचाव और मरम्मत का काम शुरू किया गया.