'एक हाथ में जमात, दूसरे हाथ में दिमागी नक्सल', सुवेंदु का ममता पर निशाना
दिल्ली पहुंचने पर ममता बनर्जी ने कहा, हमारी बैठक सॉफ्टवेयर टीम के खिलाफ है.
Published : September 29, 2026 at 6:02 PM IST
कोलकाता/नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में होनी है. बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी. वह नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं. ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वह "एक हाथ में जमात और दूसरे हाथ में दिमागी नक्सलियों" के साथ आगे बढ़ रही हैं.
सीएम अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सीपीआई (एम) नेताओं के साथ मिलकर "नई साजिश" रचने के लिए दिल्ली जा रही हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस और खुफिया ब्यूरो से उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया.
दिल्ली पहुंचने पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा "जो कुछ भी कहना है, वह मैं कल की बैठक में कहूंगी. आप जानते हैं, हमारा निशाना चुनाव आयोग है. यह बैठक उस पूरी सॉफ्टवेयर टीम के खिलाफ है, जिसने लोगों को धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया. जो कुछ भी कहना है, वह मैं कल कहूंगी."जब उनसे सीईसी ज्ञानेश कुमार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "वैनिश जी, वैनिश जी. आप जानते हैं, मैं उन्हें शुरू से ही 'वैनिश' कह रही हूं."
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की पहल ममता बनर्जी ने की है. कांग्रेस ने 30 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल होंगे. जो दल 30 तारीख की बैठक में शामिल नहीं होंगे, वे भी बाद में इसमें शामिल हो जाएंगे."
इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री सॉल्ट लेक में एक जन-संपर्क कार्यक्रम (जनता दरबार) में शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद, उन्होंने पत्रकारों से बात की और उनसे इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में पूछा गया. सुवेंदु ने गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए कहा, "इंडिया गठबंधन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है."
इसके बाद उन्होंने बैठक में ममता की भागीदारी पर तंज कसते हुए कहा, "वह (ममता बनर्जी) बुद्धिजीवी नक्सलियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाने जा रही हैं. हर कोई जानता है कि 'आजादी' के नारे लगाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है. मैं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आईबी से आग्रह करूंगा कि वे कड़ी नजर रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश-विरोधी ताकतों के साथ कोई बैठक न हो. वह अब इन बुद्धिजीवी नक्सलियों की मुख्य सलाहकार बन गई हैं. एक हाथ में जमात और दूसरे हाथ में बुद्धिजीवी नक्सलियों को लेकर, वह दोनों के साथ आगे बढ़ रही हैं."
VIDEO | Delhi: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee arrives in Delhi. She says, "Whatever needs to be said, I will say at tomorrow's meeting. You know, our target is the Election Commission. The meeting is against this full software team, who cheated the people and… pic.twitter.com/okbvnFOtDs— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
अधिकारी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम समेत विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की अपनी मांग को लेकर तालमेल बढ़ाया है. यह सब चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' को लेकर चल रहे विवाद के बीच हो रहा है.
बनर्जी ने सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात की है. पूर्व मुख्यमंत्री के वामपंथी दलों से संपर्क साधने पर तंज कसते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनके दिल्ली दौरे का मकसद सीपीएम नेताओं के साथ मिलकर कोई "नई साजिश" रचना है.
बेबी ने चुनाव आयोग के मामले में विपक्ष का अधिक सहयोग पाने के लिए गैर-एनडीए पार्टियों से संपर्क किया है, और बनर्जी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उनसे फोन पर बात भी की है.दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित बैठक में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की विपक्ष की मांग और एसआईआर प्रक्रिया पर उसकी व्यापक प्रतिक्रिया पर चर्चा होने की उम्मीद है.
इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों के बाद विपक्षी पार्टियां चुनाव प्रक्रिया की अधिक बारीकी से जांच की मांग कर रही हैं. विपक्ष की प्रस्तावित एकता को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान नंदीग्राम और रेजीनगर में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से कुछ दिन पहले हो रही है, जिससे बंगाल के पहले से ही गरमाए हुए राजनीतिक माहौल में एक और नया पहलू जुड़ गया है.
सुवेंदु ने नंदीग्राम उपचुनाव के बारे में भी बात की. उपचुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार हसीरानी रथ हैं, जो सुवेंदु के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं. चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई थी. उनके हलफनामे में डेटा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग की थी. मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया.
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