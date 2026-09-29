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'एक हाथ में जमात, दूसरे हाथ में दिमागी नक्सल', सुवेंदु का ममता पर निशाना

प.बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( ANI )

कोलकाता/नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में होनी है. बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी. वह नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं. ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वह "एक हाथ में जमात और दूसरे हाथ में दिमागी नक्सलियों" के साथ आगे बढ़ रही हैं.

सीएम अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सीपीआई (एम) नेताओं के साथ मिलकर "नई साजिश" रचने के लिए दिल्ली जा रही हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस और खुफिया ब्यूरो से उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया. दिल्ली पहुंचने पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा "जो कुछ भी कहना है, वह मैं कल की बैठक में कहूंगी. आप जानते हैं, हमारा निशाना चुनाव आयोग है. यह बैठक उस पूरी सॉफ्टवेयर टीम के खिलाफ है, जिसने लोगों को धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया. जो कुछ भी कहना है, वह मैं कल कहूंगी."जब उनसे सीईसी ज्ञानेश कुमार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "वैनिश जी, वैनिश जी. आप जानते हैं, मैं उन्हें शुरू से ही 'वैनिश' कह रही हूं." टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की पहल ममता बनर्जी ने की है. कांग्रेस ने 30 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल होंगे. जो दल 30 तारीख की बैठक में शामिल नहीं होंगे, वे भी बाद में इसमें शामिल हो जाएंगे." इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री सॉल्ट लेक में एक जन-संपर्क कार्यक्रम (जनता दरबार) में शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद, उन्होंने पत्रकारों से बात की और उनसे इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में पूछा गया. सुवेंदु ने गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए कहा, "इंडिया गठबंधन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है." इसके बाद उन्होंने बैठक में ममता की भागीदारी पर तंज कसते हुए कहा, "वह (ममता बनर्जी) बुद्धिजीवी नक्सलियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाने जा रही हैं. हर कोई जानता है कि 'आजादी' के नारे लगाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है. मैं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आईबी से आग्रह करूंगा कि वे कड़ी नजर रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश-विरोधी ताकतों के साथ कोई बैठक न हो. वह अब इन बुद्धिजीवी नक्सलियों की मुख्य सलाहकार बन गई हैं. एक हाथ में जमात और दूसरे हाथ में बुद्धिजीवी नक्सलियों को लेकर, वह दोनों के साथ आगे बढ़ रही हैं."