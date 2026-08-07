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सुवेंदु अधिकारी PA मर्डर केस: CBI की चार्जशीट में खुलासा, दिसंबर से रची जा रही साजिश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सचिव चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में सीबीआई ने गुरुवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने कई सनसनीखेज बातों का खुलासा किया है.

सीबीआई ने बताया कि हत्या की साजिश दिसंबर 2025 से ही चल रही थी. वहीं, हत्या की तारीख और समय भी कई बार बदले गए. आखिरकार, इस साल 6 मई को सुवेंदु अधिकारी के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई.

जांच कर रही टीम ने बताया कि वे अभी भी मर्डर के पीछे के असली मकसद की जांच करने में जुटे हैं और यह भी कि क्या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने चंद्रनाथ मर्डर केस की चार्जशीट में कुल 11 लोगों के नाम लिए हैं. इनमें दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं. एजेंसी ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में पता चला कि इस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश से कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए गए थे. दोनों आरोपी भाइयों पर इन किलरों को कमीशन देने और उनके पेमेंट का इंतजाम करने का आरोप है.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश दिसंबर 2025 में ही शुरू हो गई थी. प्लान के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से संपर्क किया गया था, हालांकि अलग-अलग वजहों से हत्या की तय तारीख कई बार बदली गई. आखिरकार 6 मई को प्लान को पूरा किया गया. जांच में शूटर्स से संपर्क करने और हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने में कुछ 'बिचौलियों' की भूमिका का भी पता चला है.

जांच टीम का कहना है कि दोनों आरोपी भाई 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे. उससे पहले, वे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एक विधायक के लिए काम कर चुके थे. हालांकि उनका पॉलिटिकल जुड़ाव बदल गया. CBI खास तौर पर यह जांच कर रही है कि हत्या पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुई थी या कोई बड़ा पॉलिटिकल मकसद था.