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सीएम सुवेंदु ने घाटल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी. ( ETV Bharat )

घाटल (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बार-बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बुधवार को घाटल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की.