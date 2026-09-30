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सीएम सुवेंदु ने घाटल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की

बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मास्टर प्लान के केंद्र 50 फीसदी फंड देगा और बाकी राज्य देगा.

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 5:21 PM IST

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घाटल (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बार-बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बुधवार को घाटल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की.

उन्होंने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटल में एक सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. घाटल मास्टर प्लान के लिए फंड की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछली तृणमूल सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि घाटल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये इसी वित्त वर्ष में दिए जाएंगे. पश्चिमी मिदनापुर का घाटल हर साल बाढ़ से डूब जाता है.

उन्होंने सरकारी अधिकारियों और स्थानीय विधायकों को घाटल मास्टर प्लान पर काम तेज गति से कराने का निर्देश दिया. वह पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जन्मस्थली बिरसिंहा गांव में उनकी 207वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.

सुवेंदु ने कहा, "हम मौजूदा वित्त वर्ष में घाटल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये दे रहे हैं. इस रकम का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी और बाकी राज्य सरकार देगी. मास्टर प्लान के लिए जमीन लेने के लिए हमें आपदा प्रबंधन विभाग से कुछ फंड मिलेंगे. हमने स्थानीय विधायकों से कहा है कि इस मास्टर प्लान पर काम जल्दी पूरा किया जाना चाहिए."

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दुर्गा पूजा के तुरंत बाद मास्टर प्लान पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा. उन्होंने अगले साल जून तक, यानी मानसून शुरू होने से पहले, काम पूरा करने की डेडलाइन तय की.

उन्होंने कहा कि देश के शिक्षा प्रणाली में पश्चिम बंगाल 31वें नंबर पर आ गया है और इस गिरावट के लिए तृणमूल सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा कि बाल विवाह के मामले में भी बंगाल का स्थान ऊंचा है. राज्य में लगभग 60,000 मामले ऐसे हैं जहां लड़कियां किशोरावस्था में मां बन गईं, मुर्शिदाबाद में 13,000 और दक्षिण 24 परगना में 9,000 मामले ऐसे हैं.

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