शुभेंदु अधिकारी PA हत्याकांड: बिहार के खूंखार अपराधी का नाम आया सामने, गिरफ्तारी के लिए CBI ने चली बड़ी चाल
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बिहार के बक्सर के खूंखार अपराधी का नाम सामने आया है. सीबीआई ने उसपर इनाम घोषित किया है. पढ़ें..
Published : June 29, 2026 at 12:30 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर के मोस्ट वांटेड अपराधी कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह पर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल के एक चर्चित हत्याकांड में नाम आने के बाद सीबीआई ने इस फरार आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.
मोस्ट वांटेड पर 50 हजार का इनाम घोषित: अटल सिंह को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीबीआई ने एक खास रणनीति अपनाई है. जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर आरोपी की तस्वीर वाले इनामी पोस्टर चस्पा किए गए हैं. सीबीआई का मकसद इस कदम के जरिए आम जनता को जागरूक करना और उनकी मदद से आरोपी के ठिकानों तक पहुंचना है.
बक्सर में कई आपराधिक मामले दर्ज: कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा रहा है. बक्सर में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में का वह आरोपी है. उसपर कई मामले पहले से दर्ज हैं. स्थानीय पुलिस के साथ-साथ अब केंद्रीय एजेंसियां भी उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है. वह पूर्व में भी बक्सर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और जेल भेजा जा चुका है, लेकिन वर्तमान में फरार चल रहा है.
शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में नाम आया सामने: जानकारी के अनुसार कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का नाम पश्चिम बंगाल के चर्चित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच के दौरान सामने आया है. इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसके बाद एजेंसी की नजर अटल सिंह पर भी गई. घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में जांच एजेंसी लगातार कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है.
दो आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी: बताया जा रहा है कि इस मामले में इससे पहले पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बक्सर से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आईं हैं. पूछताछ में दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का नाम भी सामने आया. इसके बाद जांच एजेंसी ने उसे मामले में वांछित आरोपी घोषित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है.
सूचना देने वाले का नाम रहेगा गुप्त: सीबीआई द्वारा जारी सूचना के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. साथ ही एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के जांच एजेंसी को जानकारी दे सकें.
भागने के सारे रास्ते बंद करने की कोशिश: सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद बक्सर जिले में चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इनाम की घोषणा और पोस्टर जारी होने के बाद आरोपी पर दबाव और बढ़ सकता है. जांच एजेंसी को उम्मीद है कि आम लोगों के सहयोग और लगातार की जा रही कार्रवाई के कारण आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा. फिलहाल सीबीआई और स्थानीय पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
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