ETV Bharat / bharat

एसआईआर के दौरान अमानवीय आचरण के खिलाफ जाऊंगी कोर्ट, खुद लड़ूंगी केस : ममता

ममता ने किया साफ, एसआईआर को लेकर पहुंचेंगी अदालत, लड़ेंगी केस.

West Bengal CM Mamata Banerjee
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल) : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किए गए अमानवीय आचरण के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत जाएंगी. सोमवार को उन्होंने इसकी जानकारी दी. वह दक्षिण परगना के सागर द्वीप में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने ये बात कही.

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर शिकायत की है कि टेक्नोलॉजी या एआई का गलत इस्तेमाल करके लोगों के नाम मशीनी तरीके से हटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "54 लाख नाम हटा दिए गए हैं. उन्हें फॉर्म 7 या 8 भरने का अधिकार था. लेकिन उन्हें एआई से हटा दिया गया है." उन्होंने कहा कि बिना किसी मानवीय विचार के, सिर्फ मशीनी गलतियों या स्पेलिंग की गलतियों के बहाने नाम हटाना लोकतंत्र के खिलाफ है. उनके शब्दों में, आयोग अब अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है. बल्कि, यह 'WhatsApp' पर चल रहा है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं.

ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया की दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान भय, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी की गई. उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा, जबकि कई लोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उन्हें लाइन में लगना पड़ा.

उन्होंने कहा, "हम एसआईआर के कारण हुए अमानवीय व्यवहार और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के खिलाफ अदालत में कल याचिका दायर करेंगे." ममता यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने तो यहां तक कहा डाला कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ही इस केस को लड़ेंगी और कोर्ट में एक वकील के तौर पर पेश भी होंगी.

ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मुझे इजाजत दी गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट में एक आम नागरिक की तरह याचिका दाखिल करूंगी और चुनाव आयोग की अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगी. उन्होंने कहा कि वह खुद एक ट्रेंड लॉयर हैं, लिहाजा केस लड़ना जानती हैं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि केस को फाइल कौन करेगा, यानी टीएमसी इसके खिलाफ याचिका लगाएगी या फिर पश्चिम बंगाल सरकार.

जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची से मनमाने तरीके से बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और इसे अभी भी हटाया जा रहा है. ममता बनर्जी ने कहा कि सभी क्रियाओं की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां पर कुछ भी फॉलो नहीं किया गया, इसलिए लोगों के मन में भय में उत्पन्न हो गया, वे प्रशासनिक प्रक्रियाओं से डर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि गंभीर रोग से ग्रसित लोगों और बुजुर्ग नागरिकों को यह साबित करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर किया जा रहा कि वे वैध मतदाता हैं.

मुख्यमंत्री ने सवाल किया, "अगर कोई भाजपा नेताओं के बूढ़े माता-पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे, तो उन्हें कैसा लगेगा? जब से एसआईआर शुरू हुआ है, डर से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं."

रैली के दौरान ममता ने कहा कि भाषा के नाम पर भेदभाव किया गया. उनके अनुसार बंग्ला भाषी प्रवासी लेबर को इसका शिकार होना पड़ा. उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरी जान भी ले ले, तो ले ले, लेकिन वह बंगाली भाषा बोलना बंद नहीं करेंगी. ममता ने कहा कि यह उनकी मातृभाषा है और इससे वे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या देश में बांग्ला बोलना अपराध बन गया है?

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव से पहले लोगों को प्रलोभन देती है और चुनाव जीतने के बाद दमनकारी कार्रवाई करती है. उन्होंने कहा, "वे चुनाव से पहले 10,000 रुपये देते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद बुलडोजर चला देते हैं."

ये भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल : SIR को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने CEC को पत्र लिखा, ममता के आरोपों को बताया झूठ

TAGGED:

SIR WEST BENGAL MAMATA
एसआईआर पश्चिम बंगाल
ममता कोर्ट एसआईआर
MAMATA TO APPEAL IN COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.