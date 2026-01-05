ETV Bharat / bharat

एसआईआर के दौरान अमानवीय आचरण के खिलाफ जाऊंगी कोर्ट, खुद लड़ूंगी केस : ममता

सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल) : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किए गए अमानवीय आचरण के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत जाएंगी. सोमवार को उन्होंने इसकी जानकारी दी. वह दक्षिण परगना के सागर द्वीप में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने ये बात कही.

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर शिकायत की है कि टेक्नोलॉजी या एआई का गलत इस्तेमाल करके लोगों के नाम मशीनी तरीके से हटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "54 लाख नाम हटा दिए गए हैं. उन्हें फॉर्म 7 या 8 भरने का अधिकार था. लेकिन उन्हें एआई से हटा दिया गया है." उन्होंने कहा कि बिना किसी मानवीय विचार के, सिर्फ मशीनी गलतियों या स्पेलिंग की गलतियों के बहाने नाम हटाना लोकतंत्र के खिलाफ है. उनके शब्दों में, आयोग अब अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है. बल्कि, यह 'WhatsApp' पर चल रहा है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं.

ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया की दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान भय, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी की गई. उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा, जबकि कई लोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उन्हें लाइन में लगना पड़ा.

उन्होंने कहा, "हम एसआईआर के कारण हुए अमानवीय व्यवहार और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के खिलाफ अदालत में कल याचिका दायर करेंगे." ममता यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने तो यहां तक कहा डाला कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ही इस केस को लड़ेंगी और कोर्ट में एक वकील के तौर पर पेश भी होंगी.

ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मुझे इजाजत दी गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट में एक आम नागरिक की तरह याचिका दाखिल करूंगी और चुनाव आयोग की अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगी. उन्होंने कहा कि वह खुद एक ट्रेंड लॉयर हैं, लिहाजा केस लड़ना जानती हैं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि केस को फाइल कौन करेगा, यानी टीएमसी इसके खिलाफ याचिका लगाएगी या फिर पश्चिम बंगाल सरकार.