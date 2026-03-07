ममता बनर्जी ने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की चेतावनी दी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना मंच से केंद्र सरकार को गिराने की बात कही.
Published : March 7, 2026 at 10:13 PM IST
कोलकाता: मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की चेतावनी दी.
उन्होंने शनिवार को कोलकाता के धर्मतला में धरना मंच से यह चेतावनी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा, "आप इतने घमंडी क्यों हैं?" जिसके बाद उन्होंने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को गिराने की चेतावनी दी.
ममता ने कहा कि यह सरकार अब छोटे-छोटे टुकड़ों में जल रही है और असल में चंद्रबाबू नायडू के रहम पर किसी तरह जिंदा है. इसके बाद, उन्होंने लगभग चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो दिल्ली की यह सरकार गिरा दी जाएगी.
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे. उस समय भाजपा बहुमत वाली पार्टी थी. नतीजतन, उस समय सरकार चलाने के लिए भाजपा को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा.
2019 में भी यही स्थिति थी. उस बार भी भाजपा ने तीन सौ से ज़्यादा सीटें जीतीं और बहुमत वाली पार्टी बनी. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में भी सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. लेकिन जब उन्होंने 2024 में देश के पहले गुटनिरपेक्ष नेता के तौर पर लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो 2014 और 2019 के मुकाबले हालात पूरी तरह बदल गए.
2024 में, भाजपा को सिर्फ़ 240 सीटें मिलीं, जो पूर्ण बहुमत से कम थीं. अब भी वो सबसे बड़ी पार्टी हैं. एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ लोकसभा में 272 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया.
इस वजह से, भाजपा को इस बार अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. उन सहयोगियों में से एक एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) है. उनके सांसदों की संख्या 16 है. अगर वे चले गए तो सरकार गिरने के बावजूद भी स्थिति अस्थिर रहेगी. क्योंकि, एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या 293 है. अगर टीडीपी चली गई तो यह 277 हो जाएगी. यानी एनडीए के पास जादुई आंकड़े से पांच सांसद ज़्यादा होंगे. राजनीतिक गलियारों के मुताबिक, ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर यह संख्या पूरी हो गई तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी.
दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ने आज राज्य के नए बदले गए गवर्नर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने बंगाल के जाने वाले राज्यपाल सीवी आनंद बोस की जगह तमिलनाडु से आरएन रवि को लाने के फैसले की कड़ी आलोचना की. ममता ने नए राज्यपाल को भाजपा का परेड किया हुआ कैडर कहा. इसके अलावा, उन्होंने इस ओर इशारा किया कि आनंद बोस को उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले क्यों हटाया गया.
मुख्यमंत्री ने दावा किया, "मुझे सभी कारण पता हैं कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को क्यों हटाया गया. लेकिन मैं अभी इसे सबके सामने नहीं कहूंगी. मैं बस इतना कह सकती हूं कि उन्हें धमकाया गया है."
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने किसी भी नियुक्त व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से काम करने या पूरा कार्यकाल पूरा करने नहीं देती है. उन्होंने दावा किया कि जो पहले जगदीप धनखड़ के मामले में हुआ था, वही इस बार आनंद बोस के मामले में भी हुआ है.
मुख्यमंत्री एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के जरिए राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार से धरने पर हैं.
आरोप लगे हैं कि उनके अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से भी कई आम लोगों के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं. उनका यह लगातार रवैया इसी कमी को लेकर गुस्से की वजह से है, जिसने शनिवार को अलग-अलग कमेंट्स से राज्य की राजनीति को और भी गरमा दिया.
