ETV Bharat / bharat

ममता बनर्जी ने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की चेतावनी दी

कोलकाता: मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की चेतावनी दी.

उन्होंने शनिवार को कोलकाता के धर्मतला में धरना मंच से यह चेतावनी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा, "आप इतने घमंडी क्यों हैं?" जिसके बाद उन्होंने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को गिराने की चेतावनी दी.

ममता ने कहा कि यह सरकार अब छोटे-छोटे टुकड़ों में जल रही है और असल में चंद्रबाबू नायडू के रहम पर किसी तरह जिंदा है. इसके बाद, उन्होंने लगभग चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो दिल्ली की यह सरकार गिरा दी जाएगी.

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे. उस समय भाजपा बहुमत वाली पार्टी थी. नतीजतन, उस समय सरकार चलाने के लिए भाजपा को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा.

2019 में भी यही स्थिति थी. उस बार भी भाजपा ने तीन सौ से ज़्यादा सीटें जीतीं और बहुमत वाली पार्टी बनी. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में भी सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. लेकिन जब उन्होंने 2024 में देश के पहले गुटनिरपेक्ष नेता के तौर पर लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो 2014 और 2019 के मुकाबले हालात पूरी तरह बदल गए.

2024 में, भाजपा को सिर्फ़ 240 सीटें मिलीं, जो पूर्ण बहुमत से कम थीं. अब भी वो सबसे बड़ी पार्टी हैं. एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ लोकसभा में 272 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया.

इस वजह से, भाजपा को इस बार अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. उन सहयोगियों में से एक एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) है. उनके सांसदों की संख्या 16 है. अगर वे चले गए तो सरकार गिरने के बावजूद भी स्थिति अस्थिर रहेगी. क्योंकि, एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या 293 है. अगर टीडीपी चली गई तो यह 277 हो जाएगी. यानी एनडीए के पास जादुई आंकड़े से पांच सांसद ज़्यादा होंगे. राजनीतिक गलियारों के मुताबिक, ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर यह संख्या पूरी हो गई तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी.