'मेरी सरकार किसी को भी लोगों की संपत्ति छूने नहीं देगी', वक्फ कानून पर बोलीं सीएम ममता

मालदा: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने भाजपा पर विवादित वक्फ संशोधन कानून 2025 लाने का आरोप लगाया. सीएम ममता ने कहा कि उनकी सरकार "किसी को भी लोगों की प्रॉपर्टी छूने" की इजाजत नहीं देगी.

साथ ही टीएमसी प्रमुख ममता ने साफ किया कि वह धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती हैं. उन्होंने "कुछ सांप्रदायिक ताकतों" पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया. सीएम ममता ने कहा, "कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल करके फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं. वक्फ संशोधन अधिनियम भाजपा ने बनाया था, हमने नहीं. यह कानून हम नहीं लाए. हमने इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया; हम सुप्रीम कोर्ट गए. मैं धर्म पर राजनीति नहीं करती. मुझे सभी धर्मों से प्यार है."

दरअसल, हाल ही में ममता सरकार ने जिला अधिकारियों से केंद्र के UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने को कहा था. जिससे सत्ताधारी टीएमसी में नई बेचैनी पैदा हो गई है. इस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह सफाई देनी पड़ी.

इसी साल अप्रैल में, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद के समसेरगंज, सुती और धुलियान में हिंसा हुई थी, जिसमें तीन लोग मारे गए थे. उस समय बनर्जी ने भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में नया एक्ट लागू नहीं करेगी.

लेकिन, महीनों के विरोध के बावजूद, राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 6 दिसंबर की डेडलाइन तक लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्र के UMEED पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया. इससे यह साफ हो गया कि राज्य सरकार ने कानून को स्वीकार कर लिया है, और इस काम को केंद्र सरकार द्वारा तय "समय-सीमा के भीतर अनुपालन जरूरत" माना गया है.

राज्य सरकार के इस फैसले ने टीएमसी के भीतर बेचैनी को सामने ला दिया है. पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत उलेमा-ए-हिंद बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा है कि "अगर वक्फ की संपत्तियां छीन ली गईं तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे."

केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "एसी कमरों से बात करना बहुत आसान है. लेकिन गांव में जाकर लोगों को कौन बताएगा कि वक्फ की जमीन अब उनकी नहीं रही? यह मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया है." चौधरी ने आगे चेतावनी दी कि आगे का संघर्ष "लंबा और मुश्किल" होगा. उन्होंने कहा कि समुदाय घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है.