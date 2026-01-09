ETV Bharat / bharat

ईडी की छापेमारी के बाद प.बंगाल में राजनीति गर्माई, ममता बनर्जी आज निकालेंगी विरोध-मार्च

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले ही राजनीति गर्मा गई है. विस्तार से पढ़ें.

ममता बनर्जी आज निकालेंगी विरोध-मार्च (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 7:26 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में IPAC ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के बाद आज शुक्रवार 9 जनवरी को कोलकाता में विरोध-प्रदर्शन करेंगी. ईडी (ED) ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे कोलकाता में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में घुसकर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत 'जरूरी सबूत' अपने साथ ले गईं.

इस संबंध में बयान जारी करते हुए ईडी ने कहा कि उसकी टीम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के आने तक बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और प्रोफेशनल तरीके से तलाशी की कार्रवाई कर रही थी. ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुसीं और जरूरी सबूत ले गईं, जिसमें अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं.

बता दें, गुरुवार सुबह, ममता बनर्जी एक पब्लिक रोड पर I-PAC ऑफिस गईं और सेंट्रल एजेंसी पर पार्टी से जुड़े डेटा, लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स को गैर-कानूनी तरीके से जब्त करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रेड के दौरान डेटा ट्रांसफर किया, इसे 'क्राइम' कहा और गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की चुनौती दी.

ममता बनर्जी ने कहा कि I-PAC कोई प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) की एक ऑथराइज्ड टीम है. उन्होंने दावा किया कि ईडी ने पार्टी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा डेटा भी शामिल है, जबकि टीएमसी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो रेगुलर इनकम टैक्स जमा करती है. इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को टीएमसी सुप्रीमो पर तीखा हमला किया. यह हमला तब हुआ जब वह पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के कोलकाता ऑफिस गईं. I-PAC पर कथित कोयला घोटाले के सिलसिले में ED ने छापा मारा था.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए BJP ने आरोप लगाया कि ईडी (ED) रेड के दौरान बनर्जी के कामों ने 'परेशान करने वाले सवाल' खड़े किए और 'गहरी साजिश' का इशारा दिया. पार्टी ने दावा किया कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री का पार्टी के डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क हासिल करने के लिए जांच वाली जगह पर भागना डैमेज कंट्रोल नहीं था, बल्कि यह सबूत छिपाने की कोशिश थी. बीजेपी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो कोई मुख्यमंत्री किसी ऑफिशियल जांच साइट से फाइलें लेने के लिए क्यों भागेगा?' साथ ही कहा कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी और बंगाल 'बीजेपी को वोट देगा.'

