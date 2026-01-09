ETV Bharat / bharat

ईडी की छापेमारी के बाद प.बंगाल में राजनीति गर्माई, ममता बनर्जी आज निकालेंगी विरोध-मार्च

ममता बनर्जी आज निकालेंगी विरोध-मार्च ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में IPAC ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के बाद आज शुक्रवार 9 जनवरी को कोलकाता में विरोध-प्रदर्शन करेंगी. ईडी (ED) ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे कोलकाता में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में घुसकर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत 'जरूरी सबूत' अपने साथ ले गईं. इस संबंध में बयान जारी करते हुए ईडी ने कहा कि उसकी टीम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के आने तक बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और प्रोफेशनल तरीके से तलाशी की कार्रवाई कर रही थी. ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुसीं और जरूरी सबूत ले गईं, जिसमें अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं. बता दें, गुरुवार सुबह, ममता बनर्जी एक पब्लिक रोड पर I-PAC ऑफिस गईं और सेंट्रल एजेंसी पर पार्टी से जुड़े डेटा, लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स को गैर-कानूनी तरीके से जब्त करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रेड के दौरान डेटा ट्रांसफर किया, इसे 'क्राइम' कहा और गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की चुनौती दी.