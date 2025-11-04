ETV Bharat / bharat

CM ममता ने कोलकाता में SIR के खिलाफ विशाल जुलूस किया नेतृत्व, 'दिल्ली चलो' का आह्वान

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ CM ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी हाथों में संविधान की प्रति लेकर सड़कों पर उतरे.

West Bengal CM Mamata Banerjee leads massive protest march in Kolkata against SIR of Voter List
CM ममता ने कोलकाता में SIR के खिलाफ विशाल जुलूस किया नेतृत्व, 'दिल्ली चलो' का आह्वान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 11:02 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 4 नवंबर को एसआईआर के विरोध में कोलकाता में विशाल जुलूस का नेतृत्व किया. टीएमसी प्रमुख ममता ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर करारा प्रहार किया. उन्होंने अपने संबोधन में अमित शाह पर निशाना साधा. सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 'कुर्सी बाबू' कहकर तंज कसा. इस मौके पर, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने वोटर लिस्ट के एसआईआर के विरोध में 'दिल्ली चलो' का आह्वान किया.

बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार को कोलकाता में धर्मतला स्थित अंबेडकर प्रतिमा से जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी तक जुलूस निकाला. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी हाथों में संविधान की प्रति लेकर सड़कों पर उतरे. राज्य के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोग, विभिन्न धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधि और मतुआ समुदाय के सदस्य इस जुलूस में शामिल हुए. उन्होंने SIR के खिलाफ नारे लगाए.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)

जुलूस के अंत में, जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी के सामने खड़ी होकर मुख्यमंत्री ममता ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा बंगाल के दो करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की योजना बना रही है. उन्होंने (BJP) हिसाब लगाया है कि हमारा वोट 45 प्रतिशत है, उनका 38 प्रतिशत (2024 के लोकसभा चुनाव में). इसलिए अब दो करोड़ नाम काटकर बंगाल पर कब्जा करने की योजना है. लेकिन मत भूलना, इस बार जनता तुम्हें जवाब देगी."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, "मीर जाफर बाबू, आपने असम में SIR क्यों नहीं किया? जहां भी बांग्लादेशी आते हैं, वहां SIR किया जाना चाहिए था! नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम - वहां से लोग सीमा पार करके आते हैं. वहां एक भी SIR नहीं है, आप इसे केवल बंगाल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा का उद्देश्य बंगाल को नीचा दिखाना, बंगाल के लोगों का अपमान करना है."

कोलकाता में SIR के विरोध में विशाल जुलूस
कोलकाता में SIR के विरोध में विशाल जुलूस (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं बन जाता, जैसे उर्दू बोलने से कोई पाकिस्तानी नहीं बन जाता. अज्ञानी लोगों के इस समूह को इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कहां थे? तब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था! अब वे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ा रहे हैं."

ममता ने आरोप लगाया, "SIR के नाम पर भाजपा ने NRC जैसी विभाजनकारी राजनीति शुरू कर दी है. वे लोगों के नागरिक अधिकार छीनना चाहते हैं. वे इस बार चुनाव नहीं जीत सके - फिर भी उन्होंने चुनाव आयोग से मिलीभगत करके वोट प्रतिशत बढ़ा लिया. फिर भी, उन्होंने कितनी सीटें जीतीं? वे जानते हैं कि लोगों के वोटों से जीतना संभव नहीं है, इसलिए वे नोटों से जीतना चाहते हैं."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)

नोटबंदी का जिक्र करते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा, "नोटबंदी करके उन्होंने कहा था कि वे काला धन वापस लाएंगे. इसके विपरीत, उन्होंने अपना ही काला धन सफेद कर लिया. सैकड़ों लोग मारे गए, फिर भी कोई शोक संदेश नहीं आया. आज उस सरकार के राज में एलआईसी जैसी संस्थाएं भी सुरक्षित नहीं हैं. वे जो चाहें कर सकते हैं - देश अब नोटबंदी से वोटबंदी तक पहुंच गया है."

उन्होंने सवाल उठाया, "अगर मतदाता सूची में खामियां हैं, तो आप इसी मतदाता सूची के भरोसे 2024 में सत्ता में आए! पहले इस्तीफा दीजिए, फिर SIR कराया जाए. अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम छूटा, तो हम दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगे."

CM ममता ने कोलकाता में SIR के विरोध में विशाल जुलूस किया नेतृत्व
CM ममता ने कोलकाता में SIR के विरोध में विशाल जुलूस किया नेतृत्व (ETV Bharat)

ममता ने आगे कहा, "ठेलेवाले, दुकानदार, प्रवासी मजदूर- हर कोई दहशत में है, कि कहीं उनका नाम छूट न जाए. यही भाजपा की राजनीति है- डराओ, भ्रम फैलाओ, लोगों को नागरिकता का प्रमाण देने के लिए मजबूर करो. लेकिन मैं आपको बता रही हूं, बंगाल के एक भी व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. इस बंगाल में जन्मे किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी कहने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता."

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, "आयोग के अधिकारी अब कुर्सी बाबू - मोदी बाबू, शाह बाबू को खुश करने के लिए इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यह इतिहास इतिहास ही रहेगा. बंगाल की जनता सब कुछ याद रखती है. भाजपा की यह मीर जाफर वाली राजनीति बंगाल की धरती पर नहीं चलेगी."

ममता बनर्जी ने आह्वान किया कि हर नागरिक SIR के पर्दे के पीछे चल रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरे. उन्होंने चेतावनी दी, "अगर एक भी वैध मतदाता का नाम छूटा, तो बंगाल की जनता दिल्ली जाकर इस अन्याय का जवाब देगी."

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)

वहीं, अभिषेक बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमले करते हुए कहा कि अब, एसआईआर के अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के सम्मान की रक्षा के लिए, आइए दिल्ली चलें. उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की घोषणा के बाद पिछले सात दिनों में राज्य में कई नागरिकों की जान गई है. उनके परिवार के सदस्य मंच पर मौजूद थे. उन्हें संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा, "मैं सिर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं. बंगाल की जनता हमारी ताकत है."

उन्होंने कहा, "21 जुलाई 1993 को वोट के अधिकार की मांग करते हुए 13 लोग शहीद हो गए थे. वह भावना आज भी जीवित है. हम वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे. हम केवल बंगाल के 10 करोड़ लोगों के सामने झुकेंगे, दिल्ली के सामने नहीं."

मतुआ और राजबंगशी समुदायों को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा, "भाजपा नाटक कर रही है, कह रही है कि वह नागरिकता देगी, लेकिन उसने किसी को नहीं दी. जो लोग उनके शिविरों में जाएंगे, उनका वही हश्र होगा जो असम के 12 लाख हिंदुओं का हुआ. मैं कह रहा हूं, जब तक तृणमूल का एक भी कार्यकर्ता जमीन पर खड़ा है, एक भी मतुआ या राजबंगशी को नहीं भगाया जा सकता."

अभिषेक ने कहा, "भाजपा बंगाल में सभी चुनाव हार चुकी है—2021, 2016, 2019 और 2024. अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें शून्य पर लाना होगा. ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बंगाल का अपमान करने वालों को मिट्टी में मिला देना होगा."

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव: पहले चरण में महागठबंधन का सकारात्मक अभियान, कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

TAGGED:

MAMATA TAKES DIG AT CENTRE
PROTEST AGAINST SIR OF VOTER LIST
MAMATA BANERJEE
PROTEST MARCH IN KOLKATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.