'बंगाल में दुशासन आया है', ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार

अमित शाह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है.

West Bengal CM Mamata Banerjee hits back at Amit Shah rejects allegations on border fencing
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 4:11 PM IST

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा नेताओं की तुलना महाभारत के पौराणिक किरदारों दुर्योधन और दुशासन से की. शाह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी.

सीएम ममता ने कोलकाता में एक जनसभा में कहा, "14 साल पहले के हालात याद कीजिए, लोग डरे हुए थे. बांकुड़ा के लिए बहुत सारे विकास के काम किए गए थे, और पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए भी बहुत कुछ किया गया था. चुनाव आ गए हैं, और SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है."

टीएमसी प्रमुख ममता ने कहा, "बंगाल में एक दुशासन आया है. चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं. दुशासन आया है, शकुनि का चेला, जो जानकारी इकट्ठा करने आया है. आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी. अगर मैंने जमीन नहीं दी होती, तो क्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने दी? अंडाल में जमीन किसने दी?"

इससे पहले, अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से मना करने का आरोप लगाया. शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है.

इस पर, ममता बनर्जी ने कहा, "वे कहते हैं कि अप्रवासी सिर्फ बंगाल से आते हैं. अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? भ्रष्ट बीजेपी पार्टी. वे SIR के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं. सिर्फ आप और आपका बेटा खाएंगे, और हमें लेक्चर दिया जाएगा."

बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसमें एसआईआर और घुसपैठ को मुद्दा हावी हो सकता है. मंगलवार को ही कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि पिछले 14 वर्षों से "डर और भ्रष्टाचार" पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य में अवैध प्रवासियों की कथित घुसपैठ पर भी सवाल किया और उनकी सरकार पर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने से मना करने का आरोप लगाया.

शाह ने कहा, "राज्य में ममता बनर्जी की सरकार के तहत भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है. मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं. पिछले 14 वर्षों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं. 15 अप्रैल, 2026 के बाद, जब पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनेगी, तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जीवित करने का काम शुरू करेंगे. यह 'बंग भूमि' हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि भाजपा को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, जो यहां से एक बड़े नेता थे."

उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और असम में घुसपैठ रुक गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह जारी है. शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी राजनीतिक मकसद से घुसपैठ जारी रखना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि यह "अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए" है.

संपादक की पसंद

