ETV Bharat / bharat

'बंगाल में दुशासन आया है', ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा नेताओं की तुलना महाभारत के पौराणिक किरदारों दुर्योधन और दुशासन से की. शाह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी.

सीएम ममता ने कोलकाता में एक जनसभा में कहा, "14 साल पहले के हालात याद कीजिए, लोग डरे हुए थे. बांकुड़ा के लिए बहुत सारे विकास के काम किए गए थे, और पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए भी बहुत कुछ किया गया था. चुनाव आ गए हैं, और SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है."

टीएमसी प्रमुख ममता ने कहा, "बंगाल में एक दुशासन आया है. चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं. दुशासन आया है, शकुनि का चेला, जो जानकारी इकट्ठा करने आया है. आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी. अगर मैंने जमीन नहीं दी होती, तो क्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने दी? अंडाल में जमीन किसने दी?"

इससे पहले, अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से मना करने का आरोप लगाया. शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है.

इस पर, ममता बनर्जी ने कहा, "वे कहते हैं कि अप्रवासी सिर्फ बंगाल से आते हैं. अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? भ्रष्ट बीजेपी पार्टी. वे SIR के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं. सिर्फ आप और आपका बेटा खाएंगे, और हमें लेक्चर दिया जाएगा."