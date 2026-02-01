ETV Bharat / bharat

ममता बनर्जी ने SIR को लेकर ECI और राज्य CEO के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिलेंगी. वहीं एसआईआर को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी दायर किया है.

west bengal cm Mamata Banerjee
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (file photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

February 1, 2026

कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ आधिकारिक बैठक से ठीक 24 घंटे पहले इलेक्शन चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है.

सोमवार को ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग की पूरी बेंच के साथ निर्वाचन आयोग में एक बैठक में शामिल होंगी. हालांकि, रविवार को कोर्ट की छुट्टी के दिन वह खुद सुप्रीम कोर्ट गईं और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति से जुड़े आयोग के एक्शन को चुनौती दी.

एक बहुत कम होने वाले राजनीतिक और कानूनी डेवलपमेंट में, बनर्जी ने कोर्ट जाने के लिए किसी पार्टी प्रतिनिधि, मंत्री या सांसद को नहीं भेजा है. इसके बजाय, उन्होंने अपने नाम से याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दोनों को उत्तरदाताओं बनाया गया है. इस केस की सुनवाई बुधवार को सीजेआई की बेंच के सामने होने की उम्मीद है.

कानूनी और राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि याचिका का समय चुनाव आयोग के साथ उनकी तय बैठक से ठीक पहले एक सोची-समझी रणनीति है.

खुद को याचिकाकर्ता बनाकर बनर्जी ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि वह मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को व्यक्तिगत और प्रशासनिक, दोनों तरह से चिंता का विषय मानती हैं. यह देखते हुए कि वह एक ट्रेंड वकील भी हैं, दिल्ली के कानूनी हलकों में इस बात की अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या वह खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में केस लड़ सकती हैं.

तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, याचिका में राज्य में एसआईआर प्रक्रिया में लगे लगभग 8,000 माइक्रो ऑब्ज़र्वर को ज़्यादा अधिकार देने की कानूनी मान्यता को चुनौती दी गई है. राज्य सरकार का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में वोटर लिस्ट में बदलाव के मामलों में माइक्रो ऑब्ज़र्वर को इतने बड़े अधिकार नहीं दिए गए हैं, फिर भी चुनाव आयोग के निर्देशों ने उन्हें पूरी समझ के साथ काम करने की इजाज़त दी है.

रविवार को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले, बनर्जी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि इस गलत प्रक्रिया ने आम लोगों में डर का माहौल बना दिया है, जैसा कि एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान डर पैदा हुआ था.

उन्होंने दावा किया कि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतों से जुड़ी चिंता की वजह से राज्य में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा, “डर के कारण हर दिन तीन से चार लोग सुसाइड कर रहे हैं. कमीशन को इन मौतों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं लोगों की अदालत और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी.”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी तरह के चुनावी तरीकों से भाजपा को वहां चुनाव जीतने में मदद मिली, और कहा, “बंगाल, तमिलनाडु और केरल यह लड़ाई जीतेंगे, लेकिन असम हार जाएगा.”

बनर्जी ने साफ किया कि वह कमीशन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही वह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी. विपक्षी भाजपा ने उनके इस कदम को राजनीतिक ड्रामा बताकर खारिज कर दिया है. भाजपा नेता सजल घोष ने कहा, “उन्होंने रविवार को केस फाइल किया और सोमवार को अपॉइंटमेंट है. इसका क्या मतलब है? यह पूरी तरह प्रचार के लिए ड्रामा है.” एक और भाजपा नेता और वकील, देबाजीत सरकार ने कहा कि बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले कमीशन और ईवीएम को दोष देने के लिए एक कहानी तैयार कर रही हैं.

वहीं जवाब में, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपनी संस्थागत स्वतंत्रता खो दी है और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने चुनाव कमिश्नरों के चयन पैनल में हाल ही में हुए बदलाव की ओर इशारा किया – जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था इसे संस्थागत असंतुलन के प्रमाण का सबूत बताया.

अब सबकी नज़रें सोमवार को निर्वाचन सदन में होने वाली मीटिंग और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संभावित टिप्पणियों पर हैं, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक निकाय के बीच टकराव राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है.

