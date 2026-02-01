ETV Bharat / bharat

ममता बनर्जी ने SIR को लेकर ECI और राज्य CEO के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया

कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ आधिकारिक बैठक से ठीक 24 घंटे पहले इलेक्शन चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है.

सोमवार को ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग की पूरी बेंच के साथ निर्वाचन आयोग में एक बैठक में शामिल होंगी. हालांकि, रविवार को कोर्ट की छुट्टी के दिन वह खुद सुप्रीम कोर्ट गईं और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति से जुड़े आयोग के एक्शन को चुनौती दी.

एक बहुत कम होने वाले राजनीतिक और कानूनी डेवलपमेंट में, बनर्जी ने कोर्ट जाने के लिए किसी पार्टी प्रतिनिधि, मंत्री या सांसद को नहीं भेजा है. इसके बजाय, उन्होंने अपने नाम से याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दोनों को उत्तरदाताओं बनाया गया है. इस केस की सुनवाई बुधवार को सीजेआई की बेंच के सामने होने की उम्मीद है.

कानूनी और राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि याचिका का समय चुनाव आयोग के साथ उनकी तय बैठक से ठीक पहले एक सोची-समझी रणनीति है.

खुद को याचिकाकर्ता बनाकर बनर्जी ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि वह मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को व्यक्तिगत और प्रशासनिक, दोनों तरह से चिंता का विषय मानती हैं. यह देखते हुए कि वह एक ट्रेंड वकील भी हैं, दिल्ली के कानूनी हलकों में इस बात की अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या वह खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में केस लड़ सकती हैं.

तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, याचिका में राज्य में एसआईआर प्रक्रिया में लगे लगभग 8,000 माइक्रो ऑब्ज़र्वर को ज़्यादा अधिकार देने की कानूनी मान्यता को चुनौती दी गई है. राज्य सरकार का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में वोटर लिस्ट में बदलाव के मामलों में माइक्रो ऑब्ज़र्वर को इतने बड़े अधिकार नहीं दिए गए हैं, फिर भी चुनाव आयोग के निर्देशों ने उन्हें पूरी समझ के साथ काम करने की इजाज़त दी है.

रविवार को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले, बनर्जी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि इस गलत प्रक्रिया ने आम लोगों में डर का माहौल बना दिया है, जैसा कि एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान डर पैदा हुआ था.