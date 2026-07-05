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पश्चिम बंगाल में खत्म हुआ लंबा इंतजार! चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई 'प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी. (File) ( ANI )