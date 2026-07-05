पश्चिम बंगाल में खत्म हुआ लंबा इंतजार! चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई 'प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना'
पश्चिम बंगाल में 'प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना' को हरी झंडी मिल गई है. जानिए, इससे मजदूरों को क्या फायदा होगा.
Published : July 5, 2026 at 3:53 PM IST
कोलकाताः केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना' (PMCSPY) पश्चिम बंगाल में शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस योजना को लागू करने के लिए शुरुआती तौर पर 313.30 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया है. सरकार का दावा है कि यह योजना उत्तर बंगाल के तीन लाख से अधिक चाय श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमारी सरकार उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य के साथ, राज्य स्तरीय समिति ने 'प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना' की कार्ययोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है. यह योजना चाय श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव लाएगी."
We are committed to the comprehensive welfare, development of health and educational parameters of our hardworking Tea Garden Workers of North Bengal.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 5, 2026
To ensure expeditious and smooth progress, our State Level Committee recently finalized the implementation plan for the 'Pradhan… pic.twitter.com/LqpF7c21TC
मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इस योजना को मंजूरी दी गई. इस बैठक में उत्तर बंगाल विकास, स्वास्थ्य, वित्त, महिला एवं बाल विकास, और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ 'पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन' के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, उत्तर बंगाल विकास विभाग इस योजना को लागू करने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में काम करेगा. इस परियोजना का काम स्वास्थ्य विभाग, समग्र शिक्षा मिशन और संबंधित जिला प्रशासनों के साथ मिलकर किया जाएगा.
कुल 313.30 करोड़ रुपये के बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा 177 करोड़ रुपये 'चाय श्रमिक शिक्षा योजना' (CSSY) के लिए तय किया गया है. इन पैसों का इस्तेमाल चाय बागान के मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई का ढांचा तैयार करने, स्कूलों की सुविधाओं को बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किया जाएगा.
इसके अलावा, 72 करोड़ रुपये 'चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' (CSSSY) के लिए रखे गए हैं. यह रकम चाय बागान वाले इलाकों में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं खड़ी करने, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने पर खर्च की जाएगी.
इसके अलावा, 'चाय श्रमिक आश्रय योजना' (CSAY) के लिए 63 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं. इस परियोजना के तहत कुल 321 आधुनिक विश्राम गृह (रेस्ट एरिया) बनाए जाएंगे, जिनमें से 88 पहाड़ियों पर और 233 मैदानी इलाकों में होंगे. हर विश्राम गृह में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे सोलर पावर सिस्टम, सुरक्षित पीने का पानी, बैठने की आरामदायक जगह और साफ-सुथरे शौचालय.
गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे अब तक लागू नहीं किया गया था. नई सरकार के सत्ता में आने के बाद जब राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ, तब जाकर इस फंड को जारी करने का रास्ता साफ हुआ.
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