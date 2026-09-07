ETV Bharat / bharat

बंगाल में बाल विवाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, CM ने POCSO के तहत गिरफ्तारी के आदेश दिए

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल पहले छह महीने में बंगाल में कम उम्र में मां बनने के करीब 60,000 मामले सामने आए.

West Bengal CM announces statewide crackdown on child marriage, underage motherhood warns of arrests
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार अब बाल विवाह और लड़कियों के कम उम्र में मां बनने को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है. पश्चिम बंगाल इन दोनों श्रेणी में देश में पहले नंबर पर है, जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए चिंता का विषय है. सोमवार को नबान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधियों के खिलाफ गैर-जमानती अपराध दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा, अपराधियों के सभी सरकारी फायदे और भत्ते हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाएंगे.

आंकड़े पेश करने से पहले, मुख्यमंत्री ने कहा, "हम अभी भारत में दो मामलों में पहले नंबर पर हैं - दोनों ही पिछली सरकार की विरासत के नतीजे हैं: 18 साल से कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करना."

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक छह महीने के समय में राज्य में कम उम्र में मां बनने के करीब 60,000 मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिला इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां कम उम्र में मां बनने के 12,847 मामले हैं. इसके बाद दक्षिण 24 परगना (4,178), पूर्वी बर्धमान (3,777), और मालदा (3,743) का नंबर आता है.

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि ये सभी डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हुईं. मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इन नाबालिगों के पतियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. उन्हें एक महीने के अंदर उम्र से संबंधित सबूत देने को कहा गया है. अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम और पति की 21 साल से कम है, तो पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

पुलिस की भूमिका स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, "अगर वे सबूत नहीं दे पाते हैं, तो DGP भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई करेंगे."

उन्होंने बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006 और POCSO एक्ट की अलग-अलग धाराओं का हवाला देते हुए कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि न सिर्फ पति बल्कि पुजारी, काजी, या शादी करवाने वाले माता-पिता पर भी कार्रवाई होगी; किसी को बख्शा नहीं जाएगा. POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत, दोषियों को उम्रकैद या मौत की सजा भी हो सकती है.

उन्होंने कहा, "जिन शादियों में दुल्हन 18 साल से कम उम्र की है और किशोरावस्था में बच्चे का जन्म हुआ है, उनके पतियों को पहले POCSO एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा. हम कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं. इसके बाद, हम उन्हे मिलने वाले सभी सरकारी लाभ बंद कर देंगे; उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, भले ही उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाए."

उन्होंने कहा कि अगर पहचान के कागजात, स्कूल सर्टिफिकेट या दूसरे रिकॉर्ड में उम्र से जुड़ी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसकी जांच की जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई धर्म या जाति देखे बिना की जाएगी.

आंकड़े बताते हैं कि किशोरावस्था में शादी करने वाले 53 प्रतिशत लोग मुस्लिम समुदाय से हैं.

इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे राज्य में इतने लोगों के लिए जेल की क्षमता भी नहीं है. सबसे बड़ी जेल बहरामपुर में है, जिसमें 1,700 लोग रह सकते हैं. यह सिर्फ छह महीने की गिनती है; जब अगले बैच की गिनती होगी तो आंकड़े कैसे दिखेंगे?"

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: सुवेंदु ने बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार के नाम पर बनने वाले फिल्म सेंटर की नींव रखी

TAGGED:

WEST BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
बंगाल में बाल विवाह
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
बंगाल में कम उम्र मां बनने के मामले
CRACKDOWN ON CHILD MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.