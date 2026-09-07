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बंगाल में बाल विवाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, CM ने POCSO के तहत गिरफ्तारी के आदेश दिए

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार अब बाल विवाह और लड़कियों के कम उम्र में मां बनने को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है. पश्चिम बंगाल इन दोनों श्रेणी में देश में पहले नंबर पर है, जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए चिंता का विषय है. सोमवार को नबान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधियों के खिलाफ गैर-जमानती अपराध दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा, अपराधियों के सभी सरकारी फायदे और भत्ते हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाएंगे.

आंकड़े पेश करने से पहले, मुख्यमंत्री ने कहा, "हम अभी भारत में दो मामलों में पहले नंबर पर हैं - दोनों ही पिछली सरकार की विरासत के नतीजे हैं: 18 साल से कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करना."

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक छह महीने के समय में राज्य में कम उम्र में मां बनने के करीब 60,000 मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिला इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां कम उम्र में मां बनने के 12,847 मामले हैं. इसके बाद दक्षिण 24 परगना (4,178), पूर्वी बर्धमान (3,777), और मालदा (3,743) का नंबर आता है.

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि ये सभी डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हुईं. मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इन नाबालिगों के पतियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. उन्हें एक महीने के अंदर उम्र से संबंधित सबूत देने को कहा गया है. अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम और पति की 21 साल से कम है, तो पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

पुलिस की भूमिका स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, "अगर वे सबूत नहीं दे पाते हैं, तो DGP भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई करेंगे."

उन्होंने बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006 और POCSO एक्ट की अलग-अलग धाराओं का हवाला देते हुए कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि न सिर्फ पति बल्कि पुजारी, काजी, या शादी करवाने वाले माता-पिता पर भी कार्रवाई होगी; किसी को बख्शा नहीं जाएगा. POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत, दोषियों को उम्रकैद या मौत की सजा भी हो सकती है.